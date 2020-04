Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárcavezető szerint a legsúlyosabb forgatókönyvre kell felkészülni, és bízni abban, hogy enyhébb lesz a lefolyása a járványnak.","shortLead":"A tárcavezető szerint a legsúlyosabb forgatókönyvre kell felkészülni, és bízni abban, hogy enyhébb lesz a lefolyása...","id":"20200419_Levelben_reagalt_Kasler_Miklos_az_orvosi_kamara_biralataira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad54a022-2667-4fc8-8afd-8125d2cb2832","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Levelben_reagalt_Kasler_Miklos_az_orvosi_kamara_biralataira","timestamp":"2020. április. 19. 21:31","title":"Levélben reagált Kásler Miklós az orvosi kamara bírálataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A veszélyeztetett állatok lehetnek a vesztesei a koronavírus-járvány nyomában járó szegénységnek: egyre gyakoribb az orvvadászat Ázsiában és Afrikában.","shortLead":"A veszélyeztetett állatok lehetnek a vesztesei a koronavírus-járvány nyomában járó szegénységnek: egyre gyakoribb...","id":"20200419_koronavirus_jarvany_veszelyeztetett_allatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8544dd-dd3d-4441-ac47-29116b72bf5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200419_koronavirus_jarvany_veszelyeztetett_allatok","timestamp":"2020. április. 19. 16:03","title":"A koronavírus-járvány nagy vesztesei lehetnek az állatok, akikből így is csak néhány él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel egy hónapos kényszerleállás után egyre több országban és üzemben indítják újra a gyártást az autóiparban.","shortLead":"Közel egy hónapos kényszerleállás után egyre több országban és üzemben indítják újra a gyártást az autóiparban.","id":"20200420_A_szlovak_autogyartok_is_reszlegesen_ujrainditjak_a_termelest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1378191f-fa9c-41ee-b2ca-52a6508ca17e","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_A_szlovak_autogyartok_is_reszlegesen_ujrainditjak_a_termelest","timestamp":"2020. április. 20. 16:19","title":"A szlovákiai autógyártók is részlegesen újraindítják a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e0ccee-6abb-4b3d-abbd-8c350fcbeea7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok gyakran küld felderítőgépeket a térségbe azután, hogy Phenjan fokozta a rakétateszteléseket.","shortLead":"Az Egyesült Államok gyakran küld felderítőgépeket a térségbe azután, hogy Phenjan fokozta a rakétateszteléseket.","id":"20200420_Egyes_elemzok_szerint_az_USA_szandekosan_buktatta_le_az_EszakKoreat_megfigyelo_repuloit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71e0ccee-6abb-4b3d-abbd-8c350fcbeea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4e7e30-ee93-4ad0-b373-f40dd06a6f79","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_Egyes_elemzok_szerint_az_USA_szandekosan_buktatta_le_az_EszakKoreat_megfigyelo_repuloit","timestamp":"2020. április. 20. 14:24","title":"Washington felderítő repülőgépeket küldött Észak-Korea megfigyelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége újabb telefonvonalat tesz elérhetővé a hívók számára.","shortLead":"A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége újabb telefonvonalat tesz elérhetővé a hívók számára.","id":"20200420_Annyian_hivjak_a_lelkisegelyvonalat_hogy_uj_szamot_kellett_beuzemelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8db191a-7548-4009-8930-64ffa4e41a98","keywords":null,"link":"/elet/20200420_Annyian_hivjak_a_lelkisegelyvonalat_hogy_uj_szamot_kellett_beuzemelni","timestamp":"2020. április. 20. 10:30","title":"Annyian hívják a lelkisegély-vonalat, hogy új számot kellett beüzemelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894e1fce-2207-40b6-9ca9-2b6dd67b679e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A turizmus gyengülését a luxusipar is megszenvedi.\r

","shortLead":"A turizmus gyengülését a luxusipar is megszenvedi.\r

","id":"20200419_Harmadannyit_koltenek_idegenforgalomra_Europaban_Olaszorszagban_szinte_semmit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=894e1fce-2207-40b6-9ca9-2b6dd67b679e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4f01db-75b2-42d9-87f2-ff8eba01f976","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_Harmadannyit_koltenek_idegenforgalomra_Europaban_Olaszorszagban_szinte_semmit","timestamp":"2020. április. 19. 10:37","title":"Harmadannyit költenek idegenforgalomra Európában, Olaszországban szinte semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90cd3b7-ca2a-4f0a-9124-a0344fdc72bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche 911-est nem nagyon kell bemutatni senkinek. Michael Maurer, a márka dizájnfőnöke most azt is megmutatja, hogyan kell pár lépésben lerajzolni.","shortLead":"A Porsche 911-est nem nagyon kell bemutatni senkinek. Michael Maurer, a márka dizájnfőnöke most azt is megmutatja...","id":"20200420_Igy_kell_profin_Porschet_rajzolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90cd3b7-ca2a-4f0a-9124-a0344fdc72bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed343bc2-7658-4429-a788-63953a31e49d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_Igy_kell_profin_Porschet_rajzolni","timestamp":"2020. április. 20. 11:49","title":"Így kell profin Porschét rajzolni 6 lépésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388e3c64-f867-40ae-936e-ac1baaffb04c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szokatlan trailer készült Hajdu Szabolcs hamarosan online debütáló filmjéhez. ","shortLead":"Szokatlan trailer készült Hajdu Szabolcs hamarosan online debütáló filmjéhez. ","id":"20200420_A_partallami_hatalom_a_jogallamot_szisztematikusan_leepiti__kijott_Hajdu_Szabolcs_uj_filmjenek_elozetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=388e3c64-f867-40ae-936e-ac1baaffb04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b3dd61-b9ea-4880-a6f2-ca3f8b9f468c","keywords":null,"link":"/kultura/20200420_A_partallami_hatalom_a_jogallamot_szisztematikusan_leepiti__kijott_Hajdu_Szabolcs_uj_filmjenek_elozetese","timestamp":"2020. április. 20. 13:57","title":"„A pártállami hatalom a jogállamot szisztematikusan leépíti” – itt a Békeidő előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]