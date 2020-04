Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c90aa10e-8e7b-4dc6-ba42-6ef449cf0b8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves színésznő folyamatos segítségre szorul.","shortLead":"A 83 éves színésznő folyamatos segítségre szorul.","id":"20200421_csuros_karola_korhaz_kezeles_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90aa10e-8e7b-4dc6-ba42-6ef449cf0b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251f7871-a42f-44e1-b5d4-8e35666c995d","keywords":null,"link":"/elet/20200421_csuros_karola_korhaz_kezeles_","timestamp":"2020. április. 21. 09:52","title":"Hazaengedték a kórházból Csűrös Karolát, de nem tud lábra állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603aa120-56cc-47c3-b963-738389a1b32d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Japán Külpolitikai Intézet kutatója szerint az USA-hoz fűződő katonai szövetséggel és a nemzetközi jogrend betartásához való ragaszkodással kell Peking hegemón törekvéseivel szembeszállni az ázsiai térségben. Hanada Rjoszuke úgy véli, nem gyakorlati lehetőség, hogy Tokiónak atomfegyvere legyen. Interjú.","shortLead":"A Japán Külpolitikai Intézet kutatója szerint az USA-hoz fűződő katonai szövetséggel és a nemzetközi jogrend...","id":"202013__hanada_rjoszuke_japan_kutato__japanrol_es_kinarol__hatalmi_jatszmak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=603aa120-56cc-47c3-b963-738389a1b32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186a6178-58d0-4de1-a708-61d2049d23f7","keywords":null,"link":"/360/202013__hanada_rjoszuke_japan_kutato__japanrol_es_kinarol__hatalmi_jatszmak","timestamp":"2020. április. 19. 17:30","title":"Japánban egyre nagyobb fejtörést okoznak Kína hegemón törekvései a térségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e0ccee-6abb-4b3d-abbd-8c350fcbeea7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok gyakran küld felderítőgépeket a térségbe azután, hogy Phenjan fokozta a rakétateszteléseket.","shortLead":"Az Egyesült Államok gyakran küld felderítőgépeket a térségbe azután, hogy Phenjan fokozta a rakétateszteléseket.","id":"20200420_Egyes_elemzok_szerint_az_USA_szandekosan_buktatta_le_az_EszakKoreat_megfigyelo_repuloit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71e0ccee-6abb-4b3d-abbd-8c350fcbeea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4e7e30-ee93-4ad0-b373-f40dd06a6f79","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_Egyes_elemzok_szerint_az_USA_szandekosan_buktatta_le_az_EszakKoreat_megfigyelo_repuloit","timestamp":"2020. április. 20. 14:24","title":"Washington felderítő repülőgépeket küldött Észak-Korea megfigyelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fcbf9-eea1-4dea-b501-9822adc80272","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egyelőre nézők nélkül sem folytatódhat a bajnokság.","shortLead":"Egyelőre nézők nélkül sem folytatódhat a bajnokság.","id":"20200421_Csanyi_Sandor_Zart_kapus_foci_sport_mlsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136fcbf9-eea1-4dea-b501-9822adc80272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e8a198-7f6a-40c9-b2a8-e4f510a2d345","keywords":null,"link":"/sport/20200421_Csanyi_Sandor_Zart_kapus_foci_sport_mlsz","timestamp":"2020. április. 21. 11:31","title":"Csányi Sándor: Zárt kapus focimeccseket sem lehet rendezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f135e8fe-d4ad-4083-b8ac-9e767a90ba66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vajdahunyadon utcai összecsapásra is sor került a rendfenntartók és a korlátozásokat megszegők között. Egyes romániai közösségekben nehezen viselték az ortodox húsvéti ünnepekre is érvényes kijárási korlátozásokat.","shortLead":"Vajdahunyadon utcai összecsapásra is sor került a rendfenntartók és a korlátozásokat megszegők között. Egyes romániai...","id":"20200419_Nehezen_viseltek_a_husveti_bezartsagot_egyes_romaniai_kozossegekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f135e8fe-d4ad-4083-b8ac-9e767a90ba66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1adcc85-c9e8-40ea-8107-56442212877b","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Nehezen_viseltek_a_husveti_bezartsagot_egyes_romaniai_kozossegekben","timestamp":"2020. április. 19. 16:31","title":"Nehezen viselték a húsvéti bezártságot egyes romániai közösségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kétséges, hogy a koronavírus rendkívül gyorsan terjed, és talán a legijesztőbb, hogy akár a teljesen tünetmentes emberek is fertőzhetnek, illetve azok is, akik később ugyan betegek lesznek, de még nem mutatnak tüneteket. Ami ennél még rosszabb: egy új kutatás szerint a koronavírus akkor terjed a „leghatékonyabban”, amikor a már megbetegített ember még nem mutatja a fertőzés jeleit.","shortLead":"Nem kétséges, hogy a koronavírus rendkívül gyorsan terjed, és talán a legijesztőbb, hogy akár a teljesen tünetmentes...","id":"20200420_kinai_kutatasok_koronavirus_fertozokepessege_tunementes_idoszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593adb9b-3885-4348-8cfc-287788ea15f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_kinai_kutatasok_koronavirus_fertozokepessege_tunementes_idoszak","timestamp":"2020. április. 20. 08:03","title":"Kínai kutatók: akkor fertőz a legjobban a koronavírus, amikor még nincs tünete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9844ed15-a3c3-49ae-8eb4-fdf9abf8f1b8","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Facebook nagyon szeretné, ha sikerülne megszorongatnia a Twitch-et, ehhez pedig minden eszközt be is vet a cég. Most épp egy új alkalmazással, amit Facebook Gaming néven kell keresni a Google Play áruházában.","shortLead":"A Facebook nagyon szeretné, ha sikerülne megszorongatnia a Twitch-et, ehhez pedig minden eszközt be is vet a cég. Most...","id":"20200420_facebook_gaming_applikacio_android_jatekkozvetites_a_facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9844ed15-a3c3-49ae-8eb4-fdf9abf8f1b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56e0c26-0dbc-4ea2-8de0-3caefd21e207","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_facebook_gaming_applikacio_android_jatekkozvetites_a_facebookon","timestamp":"2020. április. 20. 16:33","title":"Már letölthető a Facebook új alkalmazása, kifejezetten játékosoknak készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a38af62-60bd-4ef2-b7e5-9bd90ff33eb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a Magyar Vöröskereszt fenntartásában álló otthonban információink szerint további tizennégy lakó gyorstesztje lett pozitív - őket elkülönítették, a szállót pedig - a benne tartózkodó több mint 120 emberrel együtt - lezárták két hétre. ","shortLead":"De a Magyar Vöröskereszt fenntartásában álló otthonban információink szerint további tizennégy lakó gyorstesztje lett...","id":"20200420_Kilenc_koronavirusos_lako_kerult_korhazba_egy_13_keruleti_hajlektalanszallorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a38af62-60bd-4ef2-b7e5-9bd90ff33eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1053c3e-746d-47df-bedb-ef4942a979a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Kilenc_koronavirusos_lako_kerult_korhazba_egy_13_keruleti_hajlektalanszallorol","timestamp":"2020. április. 20. 18:00","title":"Kilenc koronavírusos lakó került kórházba egy 13. kerületi hajléktalanszállóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]