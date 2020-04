Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új, magyar, de nemzetközi színtérre is szánt musical létrehozására szövetkeztek egy projektcég létrehozói.\r

","shortLead":"Új, magyar, de nemzetközi színtérre is szánt musical létrehozására szövetkeztek egy projektcég létrehozói.\r

","id":"202017_musical_neked_dacolva_a_jarvannyal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5823617-6792-481f-b574-31b640f59a2c","keywords":null,"link":"/360/202017_musical_neked_dacolva_a_jarvannyal","timestamp":"2020. április. 25. 12:00","title":"\"Utálják\" a musicalt, naná, hogy azt csinálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7dc23f1-91e9-4f38-91c0-d8c8b322cb4c","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Teljes a leállás az utazási irodáknál, a gyengébb cégek egy-két hónapig bírják, az erősebbek pedig szeptemberig képesek kitartani. Az irodák igyekeznek megtartani az alkalmazottakat, ám ez csak a munkaidő- és a bérek csökkentésével sikerülhet, közben pedig kezelni kell a pénzüket azonnal visszakövetelő ügyfeleket és a nehezen fizető légitársaságokat – mondta a HVG-nek Horváth Balázs, az egyik legnagyobb üzleti utaztatással foglalkozó utazási iroda, a Weco-Travel ügyvezetője. Szerinte a válság utáni talpra állás lassú és részleges lesz.","shortLead":"Teljes a leállás az utazási irodáknál, a gyengébb cégek egy-két hónapig bírják, az erősebbek pedig szeptemberig képesek...","id":"20200425_Igy_probaljak_meg_tulelni_a_koronavirusjarvanyt_az_utazasi_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7dc23f1-91e9-4f38-91c0-d8c8b322cb4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d80ed4-5211-40ed-a960-46fa81353dbb","keywords":null,"link":"/kkv/20200425_Igy_probaljak_meg_tulelni_a_koronavirusjarvanyt_az_utazasi_cegek","timestamp":"2020. április. 25. 14:00","title":"Így próbálják meg túlélni a koronavírus-járványt az utazási cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b24edd3-919d-4a1a-81e2-e55f247c9dad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyilkos legfiatalabb áldozata egy 17 éves lány volt.\r

","shortLead":"A gyilkos legfiatalabb áldozata egy 17 éves lány volt.\r

","id":"20200424_A_baratnoje_miatt_olt_a_22_emberrel_vegzo_kanadai_amokfuto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b24edd3-919d-4a1a-81e2-e55f247c9dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ee55ef-e5c3-446a-8a24-7d8c4a8bba0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200424_A_baratnoje_miatt_olt_a_22_emberrel_vegzo_kanadai_amokfuto","timestamp":"2020. április. 24. 20:51","title":"A barátnője miatt ölt a 22 emberrel végző kanadai ámokfutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6030-f9c0-4796-96d1-1562955041c6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A világon napok óta Oroszországban emelkedik a leggyorsabban a koronavírussal fertőzöttek száma. Akadnak, akik szerint Moszkva lehet az újabb New York, míg az optimisták úgy vélik, a tesztelés beindulása miatt lett hirtelen sok vírushordozó.","shortLead":"A világon napok óta Oroszországban emelkedik a leggyorsabban a koronavírussal fertőzöttek száma. Akadnak, akik szerint...","id":"202017__oroszorszag__elszabadulo_jarvany__nyitott_templomok__robbanasveszely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6030-f9c0-4796-96d1-1562955041c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8257f7-1606-412d-b154-8039b50439e6","keywords":null,"link":"/360/202017__oroszorszag__elszabadulo_jarvany__nyitott_templomok__robbanasveszely","timestamp":"2020. április. 25. 08:15","title":"Putyin elszámolta magát a vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 12 ember halt meg itthon a koronavírus-járványban,világszerte már majdnem 2,8 millió fertőzött van. Amerikában levélben küldenek otthon elvégezhető koronavírus-tesztet a lakosságnak. Járványhírek percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Újabb 12 ember halt meg itthon a koronavírus-járványban,világszerte már majdnem 2,8 millió fertőzött van. Amerikában...","id":"20200425_Mar_262en_meghaltak_Magyarorszagon_a_koronavirus_miatt__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5b9af1-7f9e-49c2-8b32-def89ef335c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Mar_262en_meghaltak_Magyarorszagon_a_koronavirus_miatt__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 25. 08:59","title":"Már 262-en meghaltak Magyarországon a koronavírus miatt – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9975c921-0f1d-46f8-a88d-eb523e405ecb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László Imre, a DK egészségügyi szakpolitikusa, a Szent Imre kórház volt igazgatója a Magyar Hang írásásra reagált, amely szerint száz fekvőbetegnél és negyven kórházi dolgozónál mutatták ki a koronavírust a Szent Imre kórházban.","shortLead":"László Imre, a DK egészségügyi szakpolitikusa, a Szent Imre kórház volt igazgatója a Magyar Hang írásásra reagált...","id":"20200425_DK_A_kormany_felelossege_hogy_100_beteg_es_40_dolgozo_betegedhetett_meg_a_Szent_Imre_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9975c921-0f1d-46f8-a88d-eb523e405ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6bf077-f828-4483-812d-bcb1c98db5c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_DK_A_kormany_felelossege_hogy_100_beteg_es_40_dolgozo_betegedhetett_meg_a_Szent_Imre_korhazban","timestamp":"2020. április. 25. 17:03","title":"DK: A kormány felelőssége, hogy 100 beteg és 40 dolgozó betegedhetett meg a Szent Imre kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakképzést lezáró vizsgákon mintegy 70 ezer diák vesz részt.\r

\r

","shortLead":"A szakképzést lezáró vizsgákon mintegy 70 ezer diák vesz részt.\r

\r

","id":"20200425_Kihirdettek_a_szakami_vizsgak_szabalyait_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9481106f-d47f-41ea-ac0b-7a02e896756d","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Kihirdettek_a_szakami_vizsgak_szabalyait_is","timestamp":"2020. április. 25. 16:02","title":"Kihirdették a szakmai vizsgák szabályait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórházi kihasználtság végre visszatért a megszokott üzemmódba.\r

","shortLead":"A kórházi kihasználtság végre visszatért a megszokott üzemmódba.\r

","id":"20200424_Franciaorszag_22_ezer_felett_a_halottak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14072abd-ad2e-4a1f-81ed-f646798b33ff","keywords":null,"link":"/vilag/20200424_Franciaorszag_22_ezer_felett_a_halottak_szama","timestamp":"2020. április. 24. 21:57","title":"Franciaország: 22 ezer felett a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]