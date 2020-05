Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a382dc-6ccd-4474-a2d1-1823cfeda760","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány idején is jól vizsgázik a visegrádi együttműködés.","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány idején is jól vizsgázik a visegrádi együttműködés.","id":"20200503_Kepmutato_europai_vitakrol_irt_a_lengyel_kormanyfonek_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a382dc-6ccd-4474-a2d1-1823cfeda760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7254c610-cf33-4ac4-a115-933989467816","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Kepmutato_europai_vitakrol_irt_a_lengyel_kormanyfonek_Orban_Viktor","timestamp":"2020. május. 03. 09:52","title":"\"Képmutató európai vitákról\" írt a lengyel kormányfőnek Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f7db3a-61e6-480b-ae71-b1eae7cc75d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akár 2-3 hét alatt is felszaladhatnak ránk a pluszkilók a mozgásszegény életmódból adódóan, az immunrendszerünk erősítése pedig kulcsfontosságú a koronavírus-járvány alatt (is). A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége adott hasznos tanácsokat, miből és mennyit fogyasszunk. ","shortLead":"Akár 2-3 hét alatt is felszaladhatnak ránk a pluszkilók a mozgásszegény életmódból adódóan, az immunrendszerünk...","id":"20200503_Etkezes_a_koronavirus_idejen_hogyan_taplalkozzunk_a_jarvany_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f7db3a-61e6-480b-ae71-b1eae7cc75d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a58b20-b0d9-4102-9340-6db160df4f8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200503_Etkezes_a_koronavirus_idejen_hogyan_taplalkozzunk_a_jarvany_alatt","timestamp":"2020. május. 03. 11:00","title":"Étkezés a koronavírus idején: hogyan táplálkozzunk a járvány alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce44ec4f-f9c2-461c-8194-fc086e89699c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ahol lazítottak a szabályokon, ott megnőtt a fertőzések száma. ","shortLead":"Ahol lazítottak a szabályokon, ott megnőtt a fertőzések száma. ","id":"20200502_USA_ujabb_karantenellenes_tuntetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce44ec4f-f9c2-461c-8194-fc086e89699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4119d6-4ce1-4356-99ac-81c8b9817497","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_USA_ujabb_karantenellenes_tuntetesek","timestamp":"2020. május. 02. 08:27","title":"USA: újabb karanténellenes tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 4-től az utasoknak és a kalauzoknak is kötelező a maszk a vonatokon. ","shortLead":"Május 4-től az utasoknak és a kalauzoknak is kötelező a maszk a vonatokon. ","id":"20200501_mav_maszk_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ea3529-2013-4fdf-ae45-06d093f62ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_mav_maszk_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. május. 01. 20:21","title":"MÁV: A vonatokon is kötelező az arc eltakarása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d794f6b-9387-4ad7-a5f0-acfa187084e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán nem irracionálisan cselekszik, mindig megpróbál elmenni szinte a falig, de ha látja, hogy reménytelen a vállalkozás, akkor visszakozik, mondta Nagy Andor a Wiener Zeitungnak adott interjúban.","shortLead":"Orbán nem irracionálisan cselekszik, mindig megpróbál elmenni szinte a falig, de ha látja, hogy reménytelen...","id":"20200503_Orban_Viktos_Nagy_Andor_Wiener_Zeitung","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d794f6b-9387-4ad7-a5f0-acfa187084e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc790f5-46eb-4759-8acc-0824e9c9e251","keywords":null,"link":"/360/20200503_Orban_Viktos_Nagy_Andor_Wiener_Zeitung","timestamp":"2020. május. 03. 07:30","title":"Orbán nem lépi át a vörös vonalakat - a bécsi magyar nagykövet az illiberalizmust magyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újranyitásra készül a magyar gazdaság, legalábbis vidéken; a miniszterelnök azt ígérte, ha nem a cégek, akkor az állam ad munkát mindenkinek, aki most elveszti az állását; egyre nagyobb recessziót várnak az elemzők Magyarországon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az újranyitásra készül a magyar gazdaság, legalábbis vidéken; a miniszterelnök azt ígérte, ha nem a cégek, akkor...","id":"20200503_es_akkor_jarvany_kozmunka_munka_valsag_kulonado_recesszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed47097d-68a0-447a-b38d-e6e910989cde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200503_es_akkor_jarvany_kozmunka_munka_valsag_kulonado_recesszio","timestamp":"2020. május. 03. 07:00","title":"És akkor az állásukat elveszítő tízezrek készülődhetnek a közmunkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d1981f-ee62-48e2-b3d7-e75925311fdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálatokhoz ugyanis először egy negatív koronavírus teszt kéne.","shortLead":"A vizsgálatokhoz ugyanis először egy negatív koronavírus teszt kéne.","id":"20200503_Nyitnak_a_rendelok_de_ettol_meg_nem_biztos_hogy_vizsgalat_is_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02d1981f-ee62-48e2-b3d7-e75925311fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622b6ba5-40d0-4000-8e04-48e322a8941f","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Nyitnak_a_rendelok_de_ettol_meg_nem_biztos_hogy_vizsgalat_is_lesz","timestamp":"2020. május. 03. 19:39","title":"Nyitnak a rendelők, de ettől még nem biztos, hogy vizsgálat is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nyáron egy napra a végzős diákoké lesz az új nagyerdei strand.","shortLead":"A nyáron egy napra a végzős diákoké lesz az új nagyerdei strand.","id":"20200501_koronavirus_jarvany_vegzos_diakok_ballagas_strand","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea38dece-f959-428a-a0b3-2d8617ee528c","keywords":null,"link":"/elet/20200501_koronavirus_jarvany_vegzos_diakok_ballagas_strand","timestamp":"2020. május. 01. 20:56","title":"Strandolni mehetnek a ballagásról lemaradt diákok Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]