A kormány és a körülötte sertepertélő média ismét nem bírja ki Soros nélkül. Nincs nap, hogy ne jelenjen meg újabb vádpont a milliárdos ellen. Muszáj volt a hvg360-nak a Duma Aktuál titkos archívumából elővenni az egyetlen valódi, bizonyító erejű dokumentumot, ami lerántja a leplet Soros György minden mesterkedéséről a vizilónyúzótábortól a nyíregyházi tájszólásig. Nincs nap, hogy ne jelenjen meg újabb vádpont a milliárdos ellen.

Duma Aktuál: Soros György ügynökei - az egyetlen "igazi" dokumentumfilm
2020. május. 02. 18:00

Átköltéseinél születtek Villonhoz sokkal hűbb, poétikailag hitelesebb tolmácsolások, Faludy György és fél évezreddel korábbi poétaelődje magyar nyelven mégis mindmáig szétválaszthatatlan.

Hiába próbálkoztak mások is Villon-fordítással, Faludy sorai felejthetetlenné váltak
2020. május. 04. 10:00

Egy kisebb vagyonnal kell számolnia annak, aki kipróbálná a Valve új Half-Life játékát, az Alyxhoz ugyanis nem elég egér és billentyűzet: kompatibilis VR-eszköz, illetve az azt működtető, combos PC nélkül telepíteni sincs értelme. Aki viszont rendelkezik ilyesmivel, olyat láthat, ami egyelőre csak egy nagyon szűk rétegnek adatik meg.

Zseniális az új Half-Life, csak ne lenne luxuscikk
2020. május. 02. 20:00

A koronavírus-járvány miatt került a világ minden táján előtérbe, de könnyen lehet, hogy a légszennyezettség miatt is még jó ideig velünk marad a szájmaszk, ami mára a divatmárkák fő bevételforrásává vált. És nem is csak védőeszközként, hanem valódi kiegészítőként.

Az év kiegészítője: a szájmaszk
2020. május. 03. 20:00

Autójukban ülő híveknek tartott Istentiszteletet Budapesten a XI. kerületében, az őrmezői P+R parkolóban Illés Dávid, a Budai Református Gyülekezet lelkésze a koronavírus-járvány miatt.

Parkolóban tartott autós istentiszteletet egy református pap
2020. május. 03. 15:28

Leginkább északkeleten számíthatunk záporokra vasárnap délután, másutt élénk gomolyfelhőképződés lesz, de esetére kitisztul az idő. Hétfőn 22 Celsius fok is lehet, kedden újabb hidegfront jön csapadékkal, utána viszont tovább melegszik az idő.

Délután záporok csaphatnak le északkeleten
2020. május. 03. 15:21

A társaság tartalékbuszokkal is készül, ha az egyes járatokon túl sokan utaznának.

A flottája lehető legtöbb járművét elindítja a BKK az érettségi miatt
2020. május. 04. 07:23

Egy csokornyi, sajtószabadságot korlátozó esetet gyűjtött össze az Amnesty International a sajtószabadság május 3-i világnapja alkalmából. Világszerte számos helyen fenyegettek újságírókat vagy indítottak eljárást ellenük, mert kritizálták az új típusú koronavírus miatt járvány ellen hozott intézkedéseket.

Amnesty: A járvány elleni küzdelemnek tesz keresztbe, aki gyengíti a sajtószabadságot
2020. május. 03. 09:56