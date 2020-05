Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b363df4-7731-4c86-ba1c-5637c610535f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerű, a torok fölé helyezett, arra lágyan ráragadó eszköz figyeli a feltételezett Covid-19 megbetegedés fő tüneteit, a lázat, a köhögést, a légzőszervi aktivitást.","shortLead":"Egyszerű, a torok fölé helyezett, arra lágyan ráragadó eszköz figyeli a feltételezett Covid-19 megbetegedés fő...","id":"20200508_koronavirus_teszt_torokra_ragaszthato_viselheto_eszkoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b363df4-7731-4c86-ba1c-5637c610535f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e616436-190b-43b0-9d76-41e06e73cbed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_koronavirus_teszt_torokra_ragaszthato_viselheto_eszkoz","timestamp":"2020. május. 08. 08:03","title":"Egyszerűbb teszt szinte elképzelhetetlen: torokra ragasztható tapasz figyeli a koronavírus tüneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e642a873-4ced-496a-803d-16ffba87bd21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő sietne, de elmondása szerint a zakója szárát a tudósok erősen markolják. 