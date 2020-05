Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e642a873-4ced-496a-803d-16ffba87bd21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő sietne, de elmondása szerint a zakója szárát a tudósok erősen markolják. Péntekre 28 új koronavírusost találtak, és elhunyt 9 újabb idős, krónikus beteg. Ez a hvg.hu percről perce tudósítása a járványhelyzetről.","shortLead":"A kormányfő sietne, de elmondása szerint a zakója szárát a tudósok erősen markolják. Péntekre 28 új koronavírusost...","id":"20200508_koronavirus_igazolt_fertozott_magyarorszag_orban_viktor_munkanelkuliseg_percrol_percre_majus_8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e642a873-4ced-496a-803d-16ffba87bd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64464eb-1420-4ec3-b3c6-0f92861a3194","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_koronavirus_igazolt_fertozott_magyarorszag_orban_viktor_munkanelkuliseg_percrol_percre_majus_8","timestamp":"2020. május. 08. 07:46","title":"Orbán elmondta, mikor indulhat újra az élet Budapesten – járványhírek percről perce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4187689-f50a-4631-ae58-58de899b316f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha segélyhívást indít a felhasználó, a központba a hívással együtt automatikusan eljutnak egészségügyi adatai is, ha iPhone-t vagy Apple Watch órát használ – ezt ígéri az Apple új fejlesztése, melynek technikai háttere már megtalálható az iOS operációs rendszer új bétájában.","shortLead":"Ha segélyhívást indít a felhasználó, a központba a hívással együtt automatikusan eljutnak egészségügyi adatai is, ha...","id":"20200508_iphone_13_5_medical_id_orvosi_azonosito_elkuldese_beallitas_iphoneon_mentok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4187689-f50a-4631-ae58-58de899b316f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c045967a-7c17-475a-9f54-b5e3af8712f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_iphone_13_5_medical_id_orvosi_azonosito_elkuldese_beallitas_iphoneon_mentok","timestamp":"2020. május. 08. 11:03","title":"Ha valaki iPhone-ról hívja majd a mentőket, a telefon a háttérben átküldi a fontos adatokat a diszpécsernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új cím mellett a karácsonykor érkező konzol egyik legfontosabb újítása is téma volt az Xbox csütörtök esti prezentációján.","shortLead":"Több új cím mellett a karácsonykor érkező konzol egyik legfontosabb újítása is téma volt az Xbox csütörtök esti...","id":"20200508_xbox_series_x_jatekok_bemutato_elozetes_inside_xbox_eloadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c48860e-606a-433f-87e2-d2856bfc2aa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_xbox_series_x_jatekok_bemutato_elozetes_inside_xbox_eloadas","timestamp":"2020. május. 08. 08:33","title":"Megmutatták, mi mindennel csábítaná magához a játékosokat az új Xbox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma alapján elmondható, nem dübörög a koronavírus-járvány Magyarországon – mondta a hvg.hu-nak adott interjúban Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, azon tudósok egyike, akivel Orbán Viktor miniszterelnök is konzultálni szokott. A rektor az óvatos nyitás híve, ehhez azonban pontosan kell látni, milyen az átfertőzöttség. A részadatok jövő hét közepén publikusak lehetnek. ","shortLead":"Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma alapján elmondható, nem dübörög a koronavírus-járvány Magyarországon – mondta...","id":"20200508_Merkely_jarvany_jarvanyveszely_szuroprogram_orban_korlatozas_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928febe8-ebbe-47fe-ac0e-cb27cd4afb73","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Merkely_jarvany_jarvanyveszely_szuroprogram_orban_korlatozas_nyitas","timestamp":"2020. május. 08. 11:15","title":"Merkely: Tankönyvi értelemben járvány már nincs, de a veszély megmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első körben lejárt szavatosságú maszkokat kaptak a dolgozók.","shortLead":"Első körben lejárt szavatosságú maszkokat kaptak a dolgozók.","id":"20200507_nyiregyhaza_korhazi_dolgozo_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449618d3-cbf5-4299-84b8-61aed9e33ee8","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_nyiregyhaza_korhazi_dolgozo_maszk","timestamp":"2020. május. 07. 20:34","title":"Egy nyíregyházi kórházi dolgozó szerint még mindig nincs elegendő maszk a munkájukhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14c1c16-9627-472c-bb4e-e5f3f9e199b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alfa Romeo Giulia és Stelvio alapmodelljei után, amelyek tavaly frissültek, a Quadrifogliók, azaz a sportváltozatok is megújultak.","shortLead":"Az Alfa Romeo Giulia és Stelvio alapmodelljei után, amelyek tavaly frissültek, a Quadrifogliók, azaz a sportváltozatok...","id":"20200507_Frissitettek_a_legerosebb_Alfa_Romeokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b14c1c16-9627-472c-bb4e-e5f3f9e199b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7809aba7-6d0c-4cd9-9dbf-5cc3556ea9f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_Frissitettek_a_legerosebb_Alfa_Romeokon","timestamp":"2020. május. 07. 16:38","title":"Frissítették az Alfa Romeo két izomautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35381b25-6c7f-420b-b6b0-b6cfe13702d0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Fontos változásról döntöttek. ","shortLead":"Fontos változásról döntöttek. ","id":"20200508_Jovore_mar_nem_nevezhetok_Emmydijra_az_Oscarra_jelolt_filmek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35381b25-6c7f-420b-b6b0-b6cfe13702d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf3e3b7-62a1-4422-b42c-14fd8b74fd0f","keywords":null,"link":"/kultura/20200508_Jovore_mar_nem_nevezhetok_Emmydijra_az_Oscarra_jelolt_filmek","timestamp":"2020. május. 08. 14:16","title":"Jövőre már nem nevezhetők Emmy-díjra az Oscarra jelölt filmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864033ab-830c-4b7a-8a86-465e2d100993","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hitelkeret június elsejétől áll a tagországok rendelkezésére.\r

","shortLead":"A hitelkeret június elsejétől áll a tagországok rendelkezésére.\r

","id":"20200508_240_milliard_euro_hitelt_igenyelhetnek_az_unios_orszagok_a_jarvany_kezelesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=864033ab-830c-4b7a-8a86-465e2d100993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4efe4927-d927-4820-b103-144f9ba28af0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200508_240_milliard_euro_hitelt_igenyelhetnek_az_unios_orszagok_a_jarvany_kezelesere","timestamp":"2020. május. 08. 21:17","title":"240 milliárd euró hitelt igényelhetnek az uniós országok a járvány kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]