[{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dr. Rákóczy György szerint diszkrimináció az ő korában azt kérni, hogy megtanuljon angolul.","shortLead":"Dr. Rákóczy György szerint diszkrimináció az ő korában azt kérni, hogy megtanuljon angolul.","id":"20200509_Ismet_dolgozhat_Angliaban_a_magyar_orvos_aki_veszelybe_sodort_egy_gyereket_mert_nem_tudott_elegge_angolul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c755972b-46df-4950-8183-afa0601e571b","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Ismet_dolgozhat_Angliaban_a_magyar_orvos_aki_veszelybe_sodort_egy_gyereket_mert_nem_tudott_elegge_angolul","timestamp":"2020. május. 09. 13:16","title":"Ismét dolgozhat Angliában a magyar orvos, aki veszélybe sodort egy gyereket, mert nem tudott eléggé angolul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök utólag sem hozna másmilyen döntéseket.","shortLead":"A miniszterelnök utólag sem hozna másmilyen döntéseket.","id":"20200510_Conte_Az_olaszok_a_nyarat_mar_nem_az_erkelyen_fogjak_tolteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2b7910-0a26-47c1-b67a-cac33e60ba5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Conte_Az_olaszok_a_nyarat_mar_nem_az_erkelyen_fogjak_tolteni","timestamp":"2020. május. 10. 15:21","title":"Conte: \"Az olaszok a nyarat már nem az erkélyen fogják tölteni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ellopott kocsi kapcsán indult el a nyomozás, amelyben jelenleg már tizenegy lopásból származó autónál tart a rendőrség. ","shortLead":"Két ellopott kocsi kapcsán indult el a nyomozás, amelyben jelenleg már tizenegy lopásból származó autónál tart...","id":"20200509_30_kocsit_foglaltak_le_egy_kocsilopasbol_is_elo_autoszallitonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b3d8c3-128e-4361-b7a6-d06beb25f50c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200509_30_kocsit_foglaltak_le_egy_kocsilopasbol_is_elo_autoszallitonal","timestamp":"2020. május. 09. 09:26","title":"30 járművet foglaltak le egy kocsilopásból is élő autószállítónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3508c6b4-673f-4cf7-843b-07444ec7dbf6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Paár Attila érdekeltsége, a WHB-Épkar Kft. újratervezni kényszerülhet dubai építkezését.","shortLead":"Paár Attila érdekeltsége, a WHB-Épkar Kft. újratervezni kényszerülhet dubai építkezését.","id":"202019_whbepkar_dubai_cim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3508c6b4-673f-4cf7-843b-07444ec7dbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a15756-c819-4d58-b7ea-176cb296f36a","keywords":null,"link":"/360/202019_whbepkar_dubai_cim","timestamp":"2020. május. 10. 11:15","title":"A koronavírus egy kicsit még Tiborcz üzlettársának is keresztbe tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681dfb27-2585-402a-b651-9323fcf5720f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az erdőirtásoknak jelentős szerepe van az állatokról emberre terjedő betegségek kialakulásában. Világszerte arra figyelmeztetnek a tudósok, hogy Kelet-Ázsiában és Brazíliában is nagy az esélye annak, hogy egy újabb járvány üsse fel a fejét. A jó hír viszont, hogy ezeket még megelőzhetjük. ","shortLead":"Az erdőirtásoknak jelentős szerepe van az állatokról emberre terjedő betegségek kialakulásában. Világszerte arra...","id":"20200509_A_termeszet_pusztitasaval_ujabb_vilagjarvanyokat_idezunk_elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681dfb27-2585-402a-b651-9323fcf5720f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fa8e96-39a5-4b37-b0f1-19d0939b49a8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200509_A_termeszet_pusztitasaval_ujabb_vilagjarvanyokat_idezunk_elo","timestamp":"2020. május. 09. 18:07","title":"Ha azt hitte, a koronavírusnak nincs köze a környezetpusztításhoz, most kiábrándítjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4031865f-0d87-4418-9726-f3a2314d89b7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A sűrűn lakott New Yorkban pusztít a koronavírus, Delhiben alig. Az elöregedett Észak-Olaszországban sokan haltak meg, Japánban nem. A forró afrikai országokban kevés a beteg, Brazíliában sok.","shortLead":"A sűrűn lakott New Yorkban pusztít a koronavírus, Delhiben alig. Az elöregedett Észak-Olaszországban sokan haltak meg...","id":"20200510_valogat_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4031865f-0d87-4418-9726-f3a2314d89b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f3e7f9-559a-42cb-a843-96f91e9431db","keywords":null,"link":"/360/20200510_valogat_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 14:00","title":"Milyen alapon válogat a koronavírus? Még a tudósok sem tudják, de már kutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a591ce32-cb6f-4459-802e-4b01dadab54a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vera Jourová helyreigazítja Orbánt, és hangsúlyozza, hogy Brüsszelben éberen figyelik, mit tesznek Orbánék a jogállammal.","shortLead":"Vera Jourová helyreigazítja Orbánt, és hangsúlyozza, hogy Brüsszelben éberen figyelik, mit tesznek Orbánék...","id":"20200510_Jourova_helyreigazitja_Orbant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a591ce32-cb6f-4459-802e-4b01dadab54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22913ad1-f5e2-467d-be62-9fd942b3a963","keywords":null,"link":"/360/20200510_Jourova_helyreigazitja_Orbant","timestamp":"2020. május. 10. 07:30","title":"A Bizottság alelnöke bízik abban, hogy a magyarok nem akarnak újra szocializmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9faa5b-6ed0-4507-b9a5-635e644dd340","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Sorozatunk korábbi részében megismerhették az észak-koreai elit életét – most az „ellenkező irányba\" indulunk, és a legszegényebbek mindennapjaiba nyerünk betekintést. Mi az a csong? Mik a túlélési technikák az embert próbáló szegénység közepette? Azt is megtudhatja, hogy – bár Észak-Koreában hivatalosan nincs adó -, milyen, ma már szinte elképzelhetetlen módon sarcolja meg polgárait a rendszer.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200509_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_4_resz__A_legszegenyebbek_elete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b9faa5b-6ed0-4507-b9a5-635e644dd340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9fc4b7-54b3-42f1-aa6d-e68c1097c610","keywords":null,"link":"/360/20200509_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_4_resz__A_legszegenyebbek_elete","timestamp":"2020. május. 09. 18:30","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 4. rész – A legszegényebbek élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]