Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul közpénzek felhasználásával, és anélkül, hogy arról a nyilvánosság értesülne.","shortLead":"Ráadásul közpénzek felhasználásával, és anélkül, hogy arról a nyilvánosság értesülne.","id":"20200513_Hatalmas_vagyonok_mozdulhatnak_meg_a_veszelyhelyzet_urugyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdf1d91-b08d-44d1-a36e-8aeb595e479c","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Hatalmas_vagyonok_mozdulhatnak_meg_a_veszelyhelyzet_urugyen","timestamp":"2020. május. 13. 20:45","title":"Hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg a veszélyhelyzet ürügyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Magyarországon is bárki számára elérhető a Google Meet nevű szolgáltatása, és a legjobb: ingyen. A videohívásokra alkalmas, a keresőcég szerint a hasonló funkciójú Zoomnál biztonságosabb programban csoportos beszélgetések is bonyolíthatók.","shortLead":"Már Magyarországon is bárki számára elérhető a Google Meet nevű szolgáltatása, és a legjobb: ingyen. A videohívásokra...","id":"20200513_google_meet_videokonferencia_telepites_bongeszobol_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a22d72-4273-4920-9f5b-a12f62a2c6c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_google_meet_videokonferencia_telepites_bongeszobol_home_office","timestamp":"2020. május. 13. 12:03","title":"Akár 100 fős hívások, videóval, ingyen: Magyarországon is kinyitották a Google Meet kapuit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","shortLead":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","id":"20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8607dba-5c60-4680-9dd1-9df817915d54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","timestamp":"2020. május. 12. 09:03","title":"Ez most a világ legkedveltebb okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi beavatkozások miatt lett rövidebb a Duna folyó hossza az elmúlt két évszázad alatt – állapították meg kutatók.","shortLead":"Az emberi beavatkozások miatt lett rövidebb a Duna folyó hossza az elmúlt két évszázad alatt – állapították meg kutatók.","id":"20200512_duna_rovidebb_keskenyebb_hordalek_uledeklerakodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0435f1c6-1a91-4aeb-8e0a-a398b8115bb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_duna_rovidebb_keskenyebb_hordalek_uledeklerakodas","timestamp":"2020. május. 12. 20:48","title":"134 kilométerrel lett rövidebb a Duna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok, akik enyhe tüneteket mutatnak, otthoni karanténban maradhatnak.","shortLead":"Azok, akik enyhe tüneteket mutatnak, otthoni karanténban maradhatnak.","id":"20200511_koronavirus_budapest_betegek_szallitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92556433-4497-4149-a49c-5d9cf3c14f62","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_koronavirus_budapest_betegek_szallitasa","timestamp":"2020. május. 11. 23:02","title":"Hivatalos, Budapestre szállítják az új, súlyos koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51bd91f-0f2d-41d9-84f1-c5310fdf79bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajóroncs felett még az üzemeltető sem rendelkezhet, amíg tart a nyomozás.","shortLead":"A hajóroncs felett még az üzemeltető sem rendelkezhet, amíg tart a nyomozás.","id":"20200512_Hableany_Nepsziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e51bd91f-0f2d-41d9-84f1-c5310fdf79bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c8f467-0b84-431f-8be4-c58979541fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Hableany_Nepsziget","timestamp":"2020. május. 12. 09:14","title":"Havi több százezer forintért tárolják a Hableányt a Népszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"430-ra emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma Magyarországon.","shortLead":"430-ra emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma Magyarországon.","id":"20200513_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6e5422-76b9-41b2-868c-b888faeffb35","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. május. 13. 07:19","title":"Elhunyt 5 idős, krónikus beteg, 3341 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Alkotmányos válságba jutott az EU, noha már így is van neki éppen elég gondja – írja a Bloomberg. Továbbra is aggodalmat vált ki a német alkotmánybírók döntése. ","shortLead":"Alkotmányos válságba jutott az EU, noha már így is van neki éppen elég gondja – írja a Bloomberg. Továbbra is...","id":"20200512_keddi_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5b2889-1e96-4d3f-a71f-d18ac7ab330b","keywords":null,"link":"/360/20200512_keddi_lapszemle","timestamp":"2020. május. 12. 07:30","title":"Biankó csekket kapott Budapest és Varsó? Ettől tartanak Európa hívei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]