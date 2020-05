Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa047978-018d-4d4a-a862-4a9de9c1fc77","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A járvány miatt elrendelt korlátozásokat enyhítik, a politika viszont bekeményít, mert júniusban csak megtartják a parlamenti választásokat, ami heves ellenzéki tiltakozásokat is kiváltott. Közben pedig, május lévén, halaszthatatlan a mezőgazdasági munka.","shortLead":"A járvány miatt elrendelt korlátozásokat enyhítik, a politika viszont bekeményít, mert júniusban csak megtartják...","id":"20200512_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Majus_van_ultetni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa047978-018d-4d4a-a862-4a9de9c1fc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73679336-a8db-430c-b445-54c7023d3e9b","keywords":null,"link":"/360/20200512_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Majus_van_ultetni_kell","timestamp":"2020. május. 12. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Újabb \"veszélyhelyzet\" jön Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Választhatnak a Twitter munkavállalói, hogy otthonról, vagy az irodában akarnak-e dolgozni. Utóbbira még várni kell.","id":"20200513_twitter_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1109322-858b-40ef-9caa-dc88859a8b0a","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_twitter_home_office","timestamp":"2020. május. 13. 09:51","title":"A Twitternél a home office akár örökké is tarthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799f6bff-789a-45d3-a8df-7e8394292d95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány miatt a nyári napforduló megünneplésére tervezett tömegrendezvényt sem lehet megtartani a Stonehenge-nél. Pedig ez az ünnep azon ritka alkalmak egyike, amikor a több ezer éves kőtömbök megközelíthetők.","shortLead":"A járvány miatt a nyári napforduló megünneplésére tervezett tömegrendezvényt sem lehet megtartani a Stonehenge-nél...","id":"20200512_Elmarad_az_ev_nagy_spiritualis_unnepe_is_lefujtak_a_bulit_a_Stonehengenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=799f6bff-789a-45d3-a8df-7e8394292d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfad0fa6-0a4e-406a-ad53-2f3e5933f0e5","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Elmarad_az_ev_nagy_spiritualis_unnepe_is_lefujtak_a_bulit_a_Stonehengenel","timestamp":"2020. május. 12. 10:24","title":"Elmarad az év nagy spirituális ünnepe is, lefújták a bulit a Stonehenge-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az Opus megveszi a Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t az E.On-tól, de ehhez előbb függetleníteni kell a cég üzemirányítási rendszerét.","shortLead":"Az Opus megveszi a Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t az E.On-tól, de ehhez előbb függetleníteni kell a cég üzemirányítási...","id":"20200512_600_millio_forintba_kerul_levalasztani_Meszarosek_aramhalozati_szerzemenyet_az_EOnrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e0f511-5893-49a0-8a04-8240b3553fb6","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_600_millio_forintba_kerul_levalasztani_Meszarosek_aramhalozati_szerzemenyet_az_EOnrol","timestamp":"2020. május. 12. 07:00","title":"600 millió forintba kerül leválasztani Mészárosék áramhálózati szerzeményét az E.On-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4fb6d1-b720-4fda-9933-a63dd783c5d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A meghirdetése óta eltelt kevesebb mint egy nap alatt mintegy 15 ezren jelentkeztek a gazdaságvédelmi akciótervhez kapcsolódó újratervezés programban elindult ingyenes, 8 hetes informatikai online oktatásra – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára kedd este az M1-en.","shortLead":"A meghirdetése óta eltelt kevesebb mint egy nap alatt mintegy 15 ezren jelentkeztek a gazdaságvédelmi akciótervhez...","id":"20200512_ingyenes_allami_informatikai_kurzus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed4fb6d1-b720-4fda-9933-a63dd783c5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a21fbb-b933-4218-afd8-82ba9d91ee72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_ingyenes_allami_informatikai_kurzus","timestamp":"2020. május. 12. 23:18","title":"Rászabadultak a magyarok, 15 ezren jelentkeztek egy nap alatt az ingyenes állami informatikai tanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b64651-a118-4b2b-81ab-9f32ae3fdbaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hiába van szó közparkról, a Városliget egy részéhez ősztől csak pénzért lehet hozzáférni. A települési önkormányzatok jelentős része nem kormánypárti vezetésű – a megyei közgyűlések mindegyikében kormánypárti többség van.","shortLead":"Gyakorlatilag szabad kezet ad magának a kormány egy törvényjavaslattal, hogy egész területeket vegyen el mindenestül...","id":"20200513_onkormanyzatok_kulonleges_gazdasagi_ovezet_megye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2356ad99-7a48-40c8-b3fb-08a8d8f16888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2296f88e-2c7b-46dc-8b84-86cbe153bb66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_onkormanyzatok_kulonleges_gazdasagi_ovezet_megye","timestamp":"2020. május. 13. 11:15","title":"A kormány törvényesíti az önkormányzatok kivéreztetésére alkalmas fegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"A járványhelyzet miatt lelassult a magyarországi 5G-hálózat fejlesztése, s az elmaradt bevételek, illetve a pluszkiadások a távközlési vállalat mintegy ötmilliárd forintjába kerültek – erről, valamint a Vodafone-UPC összeolvadásról és az 5G-vel kapcsolatos összeesküvéselméletről beszélt Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország igazgatótanácsának alelnöke. ","shortLead":"A járványhelyzet miatt lelassult a magyarországi 5G-hálózat fejlesztése, s az elmaradt bevételek, illetve...","id":"20200511_vodafone_5g_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89102872-ca51-442f-a7e0-e6f3cc185a54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_vodafone_5g_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 11. 20:06","title":"Torrentezés és milliárdok: Így érinti a Vodafone-t a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]