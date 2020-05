Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b606bbb3-241f-4ec6-839b-8bc65ee9f8d5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportági világszövetség 2015 novemberében tiltotta el az oroszokat a nemzetközi versenyektől, mivel kiderült, az országban rendszerszintű doppingolás folyt.","shortLead":"A sportági világszövetség 2015 novemberében tiltotta el az oroszokat a nemzetközi versenyektől, mivel kiderült...","id":"20200517_orosz_atleta_dopping_semleges_olimpia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b606bbb3-241f-4ec6-839b-8bc65ee9f8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9838c385-4c21-4c13-8e52-a0693550f087","keywords":null,"link":"/sport/20200517_orosz_atleta_dopping_semleges_olimpia","timestamp":"2020. május. 17. 14:34","title":"Csak három orosz atlétának engedélyezték, hogy semleges színekben indulhasson az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A támogatott 6 hónap alatt legfeljebb havi 200 ezer forintot térítenek meg a munkáltatónak.","shortLead":"A támogatott 6 hónap alatt legfeljebb havi 200 ezer forintot térítenek meg a munkáltatónak.","id":"20200518_ITM_80_milliard_forintos_munkahelyteremto_bertamogatasi_program_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc60b27-f586-419c-8c41-b736fa7b8afb","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_ITM_80_milliard_forintos_munkahelyteremto_bertamogatasi_program_indul","timestamp":"2020. május. 18. 11:31","title":"ITM: 80 milliárd forintos bértámogatási program indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f703ec46-fb11-4a17-b582-2be2fa45b79f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Örökbe Fogadok Mozgalmon keresztül már nemcsak hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó óvodákon, de lakásotthonokban, gyerekházakban élő fiatalokon, kisgyerekeken is lehet segíteni. ","shortLead":"Az Örökbe Fogadok Mozgalmon keresztül már nemcsak hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó óvodákon, de...","id":"20200518_A_magyar_gyerekek_15_szazaleka_jatek_nelkul_no_fel__rajtuk_lehet_most_segiteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f703ec46-fb11-4a17-b582-2be2fa45b79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4b5932-4ab1-4305-96b9-6feb80e375fc","keywords":null,"link":"/elet/20200518_A_magyar_gyerekek_15_szazaleka_jatek_nelkul_no_fel__rajtuk_lehet_most_segiteni","timestamp":"2020. május. 18. 14:42","title":"A magyar gyerekek 15 százaléka játék nélkül nő fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adriás szexpartiról készült képek ügyében öt gyanúsított is van, a hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárásokban még egy sem.","shortLead":"Az adriás szexpartiról készült képek ügyében öt gyanúsított is van, a hűtlen kezelés gyanúja miatt indított...","id":"20200518_tanu_kihallgattas_Borkai_Zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb1578f-66b7-4554-95b3-063f66f66a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_tanu_kihallgattas_Borkai_Zsolt","timestamp":"2020. május. 18. 13:34","title":"Csak tanúként hallgatták ki eddig Borkai Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4b8dbd-cf64-4ff6-a309-803697306f78","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Közgazdászból lett nemzetközileg jegyzett, díjnyertes fotós Horváth Eszter. New York-i tűzoltók fotósaként kezdte, ma már a sarkvidéki kutatóexpedíciók krónikása. Portré.","shortLead":"Közgazdászból lett nemzetközileg jegyzett, díjnyertes fotós Horváth Eszter. New York-i tűzoltók fotósaként kezdte, ma...","id":"202020_horvath_eszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4b8dbd-cf64-4ff6-a309-803697306f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81218aa9-cd3b-4c82-a00f-4f4ee0e27e8e","keywords":null,"link":"/360/202020_horvath_eszter","timestamp":"2020. május. 18. 11:00","title":"\"Mínusz 40 fok körül már lassabban működik a fényképezőgép\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c0abb26-71f3-44b9-865d-08c451a6e8ae","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"Elfogták Felicien Kabuga hutu üzletembert, aki olyan ruandai milíciáknak nyújtott pénzügyi támogatást, amelyek 800 ezer tuszival és mérsékelt hutuval végeztek mindössze száz nap leforgása alatt 1994-ben. ","shortLead":"Elfogták Felicien Kabuga hutu üzletembert, aki olyan ruandai milíciáknak nyújtott pénzügyi támogatást, amelyek 800 ezer...","id":"20200517_26_evig_volt_szokesben_Parizs_mellett_fogtak_el_a_ruandai_nepirtas_egyik_feleloset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c0abb26-71f3-44b9-865d-08c451a6e8ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40062c50-3c89-4021-977f-aedd4329387f","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_26_evig_volt_szokesben_Parizs_mellett_fogtak_el_a_ruandai_nepirtas_egyik_feleloset","timestamp":"2020. május. 17. 16:40","title":"26 évig volt szökésben, Párizs mellett fogták el a ruandai népirtás egyik felelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef1169d-b216-41a1-9f51-fc0e2d42f1b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A londoni Heathrow vezetése szerint elég volt a koronavírus-járvány miatti tetszhalott állapotból.","shortLead":"A londoni Heathrow vezetése szerint elég volt a koronavírus-járvány miatti tetszhalott állapotból.","id":"20200517_Felebresztenek_Csipkerozsikaalmabol_a_repteroriast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ef1169d-b216-41a1-9f51-fc0e2d42f1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a251a713-a3fb-4339-8eea-7e8b184e5978","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200517_Felebresztenek_Csipkerozsikaalmabol_a_repteroriast","timestamp":"2020. május. 17. 19:53","title":"Felébresztenék Csipkerózsika-álmából a reptéróriást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62963ff2-a135-4daa-b03a-b9a1d868cbe1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rövid halasztást követően végül sikerült felbocsátani az X-37B jelzésű kémrepülőgépet, amelynek ezúttal sem lehet túl sokat tudni a küldetéséről.","shortLead":"Egy rövid halasztást követően végül sikerült felbocsátani az X-37B jelzésű kémrepülőgépet, amelynek ezúttal sem lehet...","id":"20200518_x_37b_urrepulogep_spce_force_kuldetes_felszallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62963ff2-a135-4daa-b03a-b9a1d868cbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e075af28-516a-4650-b962-4d36d41a75b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_x_37b_urrepulogep_spce_force_kuldetes_felszallas","timestamp":"2020. május. 18. 00:03","title":"Újra a fejünk fölött köröz a titokzatos amerikai repülőgép, amelyről nem árulnak el semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]