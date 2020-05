Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a84fc3a-6805-495a-962d-cd57f9401506","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány mindenkinek felborította az életét, de a Budapesti Fesztiválzenekar úgy döntött: megteremti a biztonságos feltételeket, és gőzerővel készülnek a 2020–21-es évadra, melyre a nagyközönség június 10-től vásárolhatja meg bérleteit. A szólójegyek és szabad bérletek június 24-től lesznek elérhetőek.","shortLead":"A koronavírus-járvány mindenkinek felborította az életét, de a Budapesti Fesztiválzenekar úgy döntött: megteremti...","id":"20200521_A_Fesztivalzenekar_mar_a_karanten_utanra_is_lat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a84fc3a-6805-495a-962d-cd57f9401506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0c2840-8c50-454e-a115-b624909712a6","keywords":null,"link":"/kultura/20200521_A_Fesztivalzenekar_mar_a_karanten_utanra_is_lat","timestamp":"2020. május. 21. 16:59","title":"A Fesztiválzenekar már a karantén utánra is lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e216dc2-8bd0-4c24-9093-9f38ed522612","c_author":"Riba István","category":"360","description":"„Húzd meg, ereszd meg” játékot játszik Orbán az unióval, amelynek néhány döntése még kapóra is jön neki.","shortLead":"„Húzd meg, ereszd meg” játékot játszik Orbán az unióval, amelynek néhány döntése még kapóra is jön neki.","id":"202021__orban_kontra_eu__fegyelmezesi_nehezsegek__nemzeti_paravan__europa_kiado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e216dc2-8bd0-4c24-9093-9f38ed522612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41f814c-4193-4701-94fe-ed4ce14fc912","keywords":null,"link":"/360/202021__orban_kontra_eu__fegyelmezesi_nehezsegek__nemzeti_paravan__europa_kiado","timestamp":"2020. május. 22. 13:00","title":"Nem tud mit kezdeni az EU az orbáni pávatánccal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal az után, hogy Boris Johnson brit kormányfőn megjelentek a koronavírus-fertőzés tünetei sebtében elhagyta a kormányfői irodát a miniszterelnök egyik főtanácsadója, Dominic Cummings és megsértve a karanténszabályokat, szüleihez utazott.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Boris Johnson brit kormányfőn megjelentek a koronavírus-fertőzés tünetei sebtében elhagyta...","id":"20200523_Szuleihez_menekult_karantenidoben_a_brit_kormanyfo_fotanacsadoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0b5ab2-f43f-44b4-acc1-be5a91b2a38e","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Szuleihez_menekult_karantenidoben_a_brit_kormanyfo_fotanacsadoja","timestamp":"2020. május. 23. 14:59","title":"Szüleihez menekült karanténidőben a brit kormányfő főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton nyugaton már esőre lehet készülni, vasárnap éjjel pedig viharral kell számolni.","shortLead":"Szombaton nyugaton már esőre lehet készülni, vasárnap éjjel pedig viharral kell számolni.","id":"20200522_Igazi_tavaszi_idonek_orulhetunk_penteken_a_hetvege_mar_nem_lesz_ennyire_szep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd339f40-b611-49a7-8728-d04b36071928","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Igazi_tavaszi_idonek_orulhetunk_penteken_a_hetvege_mar_nem_lesz_ennyire_szep","timestamp":"2020. május. 22. 05:58","title":"Igazi tavaszi időnek örülhetünk pénteken, a hétvége már nem lesz ennyire szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ea76b-ded9-477c-9994-3869cac1308a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerűség és a közösségi média együtt igencsak figyelemfelkeltő, így sokakhoz eljut, ha egy ismert ember panaszkodik az interneten egy ugyancsak ismert eszközre.","shortLead":"A népszerűség és a közösségi média együtt igencsak figyelemfelkeltő, így sokakhoz eljut, ha egy ismert ember...","id":"20200523_clark_gregg_twitter_uj_macbook_air_webkameraja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f04ea76b-ded9-477c-9994-3869cac1308a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37da0e1e-795b-4dc1-9745-9ea63f96dfa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_clark_gregg_twitter_uj_macbook_air_webkameraja","timestamp":"2020. május. 23. 15:13","title":"Clark Gregg: 30 éve vagyok Apple-rajongó, de az új MacBook Air kamerája akkor is szörnyű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d1597a-0dc7-4dc5-9da4-9a5f5bfaad72","c_author":"HVG","category":"360","description":"A leggyakrabban összefogdosott tárgyak mezőnyében előkelő helyet foglal el az étlap. Ez nagy baj a mai koronavírusos időkben, de több cég máris jelentkezett a megoldással. ","shortLead":"A leggyakrabban összefogdosott tárgyak mezőnyében előkelő helyet foglal el az étlap. Ez nagy baj a mai koronavírusos...","id":"202021_hozza_se_kell_nyulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27d1597a-0dc7-4dc5-9da4-9a5f5bfaad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4b86eb-a964-497e-be08-c82d638deb57","keywords":null,"link":"/360/202021_hozza_se_kell_nyulni","timestamp":"2020. május. 23. 12:00","title":"Érintésmentes megoldásokkal készülnek világszerte a járvány ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36441bac-2c4c-4800-ad56-fa2d49f448d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DesignMaker nevű YouTube-csatorna videósa egy igen különleges fejlesztéssel állt elő. Első ránézésre inkább hasonlít a Batman-világból ismert Bane maszkjára, mint egy valóban viselhető arcmaszkra. Pedig lehet hordani, még extra funkciója is van.","shortLead":"A DesignMaker nevű YouTube-csatorna videósa egy igen különleges fejlesztéssel állt elő. Első ránézésre inkább hasonlít...","id":"20200522_koronavirus_automatikus_arcmaszk_designmaker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36441bac-2c4c-4800-ad56-fa2d49f448d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dabef4b-41a0-4fce-9265-1717b1cc8d30","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_koronavirus_automatikus_arcmaszk_designmaker","timestamp":"2020. május. 22. 09:03","title":"Videón a tökéletes maszk: ha nincs körülöttünk senki, kinyílik, és csak akkor zár vissza, ha ember közeleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2ac4aa-09db-45ae-a44b-41119ee0a90a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Többféleképpen nyerhetünk a hulladékból energiát. Amíg a hulladékégető erőművek környezetszennyezőbbek és kisebb hatékonysággal működnek, egyre elterjedtebb és támogatott a technológia. Ezzel szemben a biogáz hatékonyabb, teljesen környezetbarát és alig használjuk ki, holott rengeteg hasznosítható szerves hulladékot termelnek nem is csak az élelmiszeripari cégek, de a háztartások is. ","shortLead":"Többféleképpen nyerhetünk a hulladékból energiát. Amíg a hulladékégető erőművek környezetszennyezőbbek és kisebb...","id":"20200523_Hulladekbol_energia_Nem_mindegy_hogyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b2ac4aa-09db-45ae-a44b-41119ee0a90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c0def3-3b32-4cc3-8971-093d2e15d735","keywords":null,"link":"/zhvg/20200523_Hulladekbol_energia_Nem_mindegy_hogyan","timestamp":"2020. május. 23. 11:00","title":"Nagyon nem mindegy, hogyan nyerünk energiát hulladékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]