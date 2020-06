Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dcf48b3-4360-4f39-8af7-a762a604319d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A traumatológiai beavatkozások elszámolásának növelésével havi 90 millió forint pluszbevételt könyvelhetett el az intézmény.","shortLead":"A traumatológiai beavatkozások elszámolásának növelésével havi 90 millió forint pluszbevételt könyvelhetett el...","id":"20200608_Peterfy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcf48b3-4360-4f39-8af7-a762a604319d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c5ba50-b621-4403-9ccb-8312ca671955","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_Peterfy","timestamp":"2020. június. 08. 16:59","title":"Jelentős fizetésemelést kaptak a traumatológusok és az ápolók a Péterfy Sándor utcai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00253a35-5252-4913-9426-fae18054eaba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiderült, hogy megérkezett az udvarra a Budapesti Fesztiválzenekar szerenádja.","shortLead":"Kiderült, hogy megérkezett az udvarra a Budapesti Fesztiválzenekar szerenádja.","id":"20200608_Alfoldi_Robert_viraglocsolas_kozben_furcsa_hangokra_lett_figyelmes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00253a35-5252-4913-9426-fae18054eaba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295e1f74-e467-420c-934f-7fab2f2167dd","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_Alfoldi_Robert_viraglocsolas_kozben_furcsa_hangokra_lett_figyelmes","timestamp":"2020. június. 08. 13:25","title":"Alföldi Róbert viráglocsolás közben furcsa hangokra lett figyelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktornál a miniszterei közül csak Varga Judit vitt haza kevesebbet tavaly.","shortLead":"Orbán Viktornál a miniszterei közül csak Varga Judit vitt haza kevesebbet tavaly.","id":"20200608_Rogan_Antal_Orban_Viktor_adobevallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ecbf2a-5290-4dbf-8f1d-c3409d92d3c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_Rogan_Antal_Orban_Viktor_adobevallas","timestamp":"2020. június. 08. 16:27","title":"Rogán közel kilencszer annyit keresett tavaly, mint Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak. Az ügy nem állt meg itt.","shortLead":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak...","id":"20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1f4b51-422f-41da-b311-ea9f79fc1738","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","timestamp":"2020. június. 07. 08:03","title":"Per indult a járvány alatt ingyenes olvasást kínáló Internet Archive ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1ce6dc-450e-4867-84b4-12e9293d7523","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A George Floyd halála után kirobbant tüntetéssorozat és az amerikai szoboreltüntetések begyűrűztek Európába is. Bristolban a szimpátiatüntetők Edward Colston szobrától szabadultak meg. ","shortLead":"A George Floyd halála után kirobbant tüntetéssorozat és az amerikai szoboreltüntetések begyűrűztek Európába is...","id":"20200608_Angliaban_vizbe_loktek_egy_rabszolgakereskedo_szobrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d1ce6dc-450e-4867-84b4-12e9293d7523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f96c47-59e0-45e8-ab9b-894213af8e65","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_Angliaban_vizbe_loktek_egy_rabszolgakereskedo_szobrat","timestamp":"2020. június. 08. 15:56","title":"Bristolban vízbe lökték egy rabszolgakereskedő szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft-féle Your Phone alkalmazás eddig sem volt szegényes funkcionalitású program, de a jövőben még újdonság költözik bele. Az egyik különösen hasznosnak tűnik.","shortLead":"A Microsoft-féle Your Phone alkalmazás eddig sem volt szegényes funkcionalitású program, de a jövőben még újdonság...","id":"20200608_microsoft_windows_10_your_phone_alkalmazas_frissites_uj_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742b3b2a-e565-4e72-9d16-5f5574ed8a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_microsoft_windows_10_your_phone_alkalmazas_frissites_uj_funkciok","timestamp":"2020. június. 08. 12:03","title":"Windowsos a gépe és androidos a telefonja? Remek új funkciókat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40801745-6d6c-44c9-bd37-3697367ea82d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új kínai villanyautó mind design, mind méret tekintetében komoly hasonlóságot mutat a Nissan Leaffel.","shortLead":"Ez az új kínai villanyautó mind design, mind méret tekintetében komoly hasonlóságot mutat a Nissan Leaffel.","id":"20200608_kinaban_mar_a_nissan_leafet_is_lemasoltak_geely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40801745-6d6c-44c9-bd37-3697367ea82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3a35b2-0231-4cb5-bf0f-33c48cc3d10f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_kinaban_mar_a_nissan_leafet_is_lemasoltak_geely","timestamp":"2020. június. 08. 07:59","title":"Kínában már a Nissan Leafet is lemásolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke jelezte: a gyógyszerészek is egészségügyi dolgozók a jogszabályok szerint.","shortLead":"A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke jelezte: a gyógyszerészek is egészségügyi dolgozók a jogszabályok szerint.","id":"20200608_Hanko_valaszolt_Kaslernek_Minden_egeszsegugyi_dolgozonak_igertek_az_500_ezer_forintot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1991d667-0bb3-4771-b475-6b202a7f0c44","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Hanko_valaszolt_Kaslernek_Minden_egeszsegugyi_dolgozonak_igertek_az_500_ezer_forintot","timestamp":"2020. június. 08. 12:00","title":"A gyógyszerészkamarai elnök emlékeztette Káslert, hogy nekik is járna az 500 ezer forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]