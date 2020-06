Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stop Budapest-adó – hirdetik a főváros által kihelyezett plakátok.","shortLead":"Stop Budapest-adó – hirdetik a főváros által kihelyezett plakátok.","id":"20200620_Kiplakatolta_Budapest_hogy_mennyit_akar_elvenni_a_varostol_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb80198-1f4d-4bb4-84aa-0c6616f85c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Kiplakatolta_Budapest_hogy_mennyit_akar_elvenni_a_varostol_a_kormany","timestamp":"2020. június. 20. 15:27","title":"Kiplakátolta Budapest, hogy mennyit akar elvenni a várostól a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3c7b87-4978-43bf-99cd-373211c7c585","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan készülhetett a szocialista párt nagy port kavart \"mentős videója\"? A Duma Aktuál Kovács András Péter vezetésével eljátszott a gondolattal, hogyan történhetett az ötletelés. Így jutunk el néhány lépésben Scooby-Doo-tól, Kunhalmi Ágnesen keresztül a botrányt kirobbantó felvételig. ","shortLead":"Hogyan készülhetett a szocialista párt nagy port kavart \"mentős videója\"? A Duma Aktuál Kovács András Péter vezetésével...","id":"20200620_Duma_Aktual_Igy_keszult_az_MSZP_mentos_videoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe3c7b87-4978-43bf-99cd-373211c7c585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb620bb3-1ca9-4de2-8efd-87d185cafb30","keywords":null,"link":"/360/20200620_Duma_Aktual_Igy_keszult_az_MSZP_mentos_videoja","timestamp":"2020. június. 20. 19:00","title":"Duma Aktuál: Lehet nem mentős a nő az MSZP videójában, de Mészáros Lőrinc se közgazdász ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt nemzetgazdasági érdekből. Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke azt mondja, ez nevetséges.","shortLead":"Mindezt nemzetgazdasági érdekből. Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke azt mondja, ez nevetséges.","id":"20200620_Egy_kormanyhivatal_kezeben_a_dontes_amivel_engedelyezheti_a_munkaltato_szamara_a_ket_eves_munkaidokeret_elrendeleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec321d8f-c6d3-46a3-ae17-f2b6cff95164","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Egy_kormanyhivatal_kezeben_a_dontes_amivel_engedelyezheti_a_munkaltato_szamara_a_ket_eves_munkaidokeret_elrendeleset","timestamp":"2020. június. 20. 11:37","title":"Egy kormányhivatal kezében a döntés, amivel engedélyezheti a munkáltató számára a két éves munkaidőkeret elrendelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd7fd71-05b5-4b1e-96d6-47737bfdd20d","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kiderült, miért fogadták be az NDK-ba az NSZK-s terroristákat, és miért nem fogadják be a lengyeleket a német egyesítés küszöbén. Furcsaságok a valutaunió előtti napokból. ","shortLead":"Kiderült, miért fogadták be az NDK-ba az NSZK-s terroristákat, és miért nem fogadják be a lengyeleket a német egyesítés...","id":"20200620_RAF_Kalinyingrad_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bd7fd71-05b5-4b1e-96d6-47737bfdd20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e0e5bc-cefc-4090-a9cc-6e3658a963ba","keywords":null,"link":"/360/20200620_RAF_Kalinyingrad_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_19","timestamp":"2020. június. 20. 17:00","title":"Nyugatnémet márkát vártak, kenyérhiányt kaptak az NDK-ban – 1990. június 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megroggyantak a magyar buszos cégek, sok sofőr inkább a Volánhoz ment dolgozni.","shortLead":"Megroggyantak a magyar buszos cégek, sok sofőr inkább a Volánhoz ment dolgozni.","id":"20200619_jarvany_buszos_cegek_javulas_Volan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d58ef01-eb95-4daa-958a-f45215a77d6b","keywords":null,"link":"/kkv/20200619_jarvany_buszos_cegek_javulas_Volan","timestamp":"2020. június. 19. 11:53","title":"A járvány alatt 6700 buszt vontak ki itthon a forgalomból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184df577-1826-4b42-a4ca-8d4a6ac027dc","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Bár a járvány előtt még plusz juttatásként osztogatták a cégek a home office lehetőségét, mostanra a privilégium sokak számára kínszenvedéssé degradálódott. Amíg nincs védőoltás, a távmunkára sem születhetnek végleges – várhatóan hibrid – megoldások, de az irodai munkavégzés megváltozása visszafordíthatatlan. Arra viszont egyelőre sem a munkáltatók, sem a munkavállalók nincsenek felkészülve, hogy a betanulástól kezdve az előléptetésen át a kiégésig már semmi nem lesz a régi.","shortLead":"Bár a járvány előtt még plusz juttatásként osztogatták a cégek a home office lehetőségét, mostanra a privilégium sokak...","id":"20200619_Velunk_marad_a_home_office_de_senki_nincs_felkeszulve_arra_ez_mivel_jar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=184df577-1826-4b42-a4ca-8d4a6ac027dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965dfe14-c565-4820-bd12-0d999dda3d3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Velunk_marad_a_home_office_de_senki_nincs_felkeszulve_arra_ez_mivel_jar","timestamp":"2020. június. 19. 15:00","title":"Velünk marad a home office, de senki nincs felkészülve arra, ez mivel jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a4c3dc-19e9-4c0b-92a8-a4b84cf61f4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a koronavírus-járvány miatt sokan ültek most biciklire, egy piackutató cég szerint 10 százalékkal kevesebb bevételt hoznak idén a kerékpáreladások. ","shortLead":"Bár a koronavírus-járvány miatt sokan ültek most biciklire, egy piackutató cég szerint 10 százalékkal kevesebb bevételt...","id":"20200619_kerekpar_koronavirus_vasarlas_fizikaitavolsagtartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9a4c3dc-19e9-4c0b-92a8-a4b84cf61f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ef69fb-aa6c-4f03-a6bc-d068c3c509a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_kerekpar_koronavirus_vasarlas_fizikaitavolsagtartas","timestamp":"2020. június. 19. 12:40","title":"Egy tanulmány szerint mégsem hozza el a kerékpárkánaánt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PSZ ifjúsági tagozata három hónapja próbál tárgyalni a fiatalokért felelős helyettes államtitkárral, de ez már kétszer is meghiúsult.","shortLead":"A PSZ ifjúsági tagozata három hónapja próbál tárgyalni a fiatalokért felelős helyettes államtitkárral, de ez már...","id":"20200619_emmi_racz_zsofia_talalkozni_psz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea9acb8-1609-46a5-96ec-771f1ee3e0c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_emmi_racz_zsofia_talalkozni_psz","timestamp":"2020. június. 19. 13:24","title":"Megmagyarázta az Emmi, miért nem tudott Rácz Zsófia találkozni a PSZ ifjúsági tagozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]