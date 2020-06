Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47bfdb61-0530-451c-a318-53ab56dae28d","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20200626_Marabu_Feknyuz_Kinyitottunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47bfdb61-0530-451c-a318-53ab56dae28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad30bd10-a5f8-4604-8fad-4c9593d1254c","keywords":null,"link":"/kkv/20200626_Marabu_Feknyuz_Kinyitottunk","timestamp":"2020. június. 26. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Kinyitottunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d521d10e-7835-4c6b-9e68-f265c1072b00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2020-as szezon első sörünnepére a cseh sörök kedvelőit várják júniús 24. és 28. között a Westend Millennnium Tetőkertjén. A Budapesti Cseh Sörnapokat immár 13. alkalommal tartják meg.



","shortLead":"A 2020-as szezon első sörünnepére a cseh sörök kedvelőit várják júniús 24. és 28. között a Westend Millennnium...","id":"20200625_Sorunnep_a_teton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d521d10e-7835-4c6b-9e68-f265c1072b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94865f3-1dce-47cf-a6a2-4e80c95c247d","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Sorunnep_a_teton","timestamp":"2020. június. 25. 09:10","title":"Sörünnep a tetőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jogtalan számítógépes behatolással és hackerek toborzásával bővültek a Wikileaks-alapító elleni vádak.","shortLead":"Jogtalan számítógépes behatolással és hackerek toborzásával bővültek a Wikileaks-alapító elleni vádak.","id":"20200625_Julian_Assange_vad_usa_wikileaks","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e6beb1-f1f9-4e52-9d0e-790b761a7d73","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_Julian_Assange_vad_usa_wikileaks","timestamp":"2020. június. 25. 06:23","title":"Bővítették a vádat Julian Assange ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b58c3b3-dbc6-4ead-abdf-6cfc320cffff","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„A jó hír az, hogy mindenen lehet változtatni, minden rossz szokástól meg lehet szabadulni” – hangsúlyozta a pszichoterapeuta a HVG Extra Pszichológia Szalon vendégeként. A beszélgetés során a pszichoterapeuta egyebek mellett kitért a kisgyermekkori bizalomvesztés következményeire, a hiteles ember magányosságára és arra, hogy miért veszélyesek a szexuális fétisek.","shortLead":"„A jó hír az, hogy mindenen lehet változtatni, minden rossz szokástól meg lehet szabadulni” – hangsúlyozta...","id":"20200626_Feldmar_Andras_A_legtobben_alvajarok_vagyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b58c3b3-dbc6-4ead-abdf-6cfc320cffff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ddaf22-de2d-4fb8-afd7-8bfe14c02b0b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200626_Feldmar_Andras_A_legtobben_alvajarok_vagyunk","timestamp":"2020. június. 26. 09:30","title":"Feldmár András: A legtöbben alvajárók vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04077371-359a-479c-a10f-e30a256edd91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó divatterepjárósra faragott kombijának nemcsak a benzines, hanem a dízel változata is erősebb lett.","shortLead":"A német gyártó divatterepjárósra faragott kombijának nemcsak a benzines, hanem a dízel változata is erősebb lett.","id":"20200626_408_loeros_lett_az_uj_audi_a6_allroad_quattro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04077371-359a-479c-a10f-e30a256edd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60019d0-f3f3-43cf-bf3f-5a6617210f94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200626_408_loeros_lett_az_uj_audi_a6_allroad_quattro","timestamp":"2020. június. 26. 11:41","title":"408 lóerős lett az új Audi A6 Allroad Quattro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b211c65e-ea34-4115-a905-68ea73ec4b16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 150-ből eddig csak hét közterület viselt női nevet a kerületben, mostantól már kilenc.","shortLead":"A 150-ből eddig csak hét közterület viselt női nevet a kerületben, mostantól már kilenc.","id":"20200625_Kozter_Jozsefvaros_nev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b211c65e-ea34-4115-a905-68ea73ec4b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29616294-9792-46d1-b121-7415ab1c9317","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Kozter_Jozsefvaros_nev","timestamp":"2020. június. 25. 08:47","title":"Közteret neveztek el Brunszvik Júliáról és Hugonnai Vilmáról a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf74345-464f-489e-8f3d-1f50846b1c0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hárommilliárd forint felújításra szánt pénzen ül a Magyar Turisztikai Ügynökség, miközben tönkremegy Szentendre egyik legegyedibb épülete.","shortLead":"Hárommilliárd forint felújításra szánt pénzen ül a Magyar Turisztikai Ügynökség, miközben tönkremegy Szentendre egyik...","id":"20200626_szentendre_dalmat_haz_mtu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bf74345-464f-489e-8f3d-1f50846b1c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96edd514-e96f-4f78-80ca-511ba5642982","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200626_szentendre_dalmat_haz_mtu","timestamp":"2020. június. 26. 14:05","title":"Teljesen tönkremehet Szentendre egyik legszebb épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkció jelent meg néhány felhasználónál a YouTube androidos eszközökre, valamint iPhone-okra és iPadekre készült alkalmazásában is, amivel 15 másodpercnél rövidebb videókat lehet készíteni.","shortLead":"Új funkció jelent meg néhány felhasználónál a YouTube androidos eszközökre, valamint iPhone-okra és iPadekre készült...","id":"20200626_tiktok_youtube_rovid_video_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42ebae63-053d-4207-a52f-95a84b29ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0ebbda-be2d-4ed9-9338-353ca84d76ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_tiktok_youtube_rovid_video_alkalmazas","timestamp":"2020. június. 26. 11:03","title":"TikTokosodik a YouTube, rövid videókat gyártatna a felhasználókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]