[{"available":true,"c_guid":"48169a6f-6618-4765-935a-596e65363838","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"74 éves korában elhunyt Najmányi László író, képzőművész, rendező.","shortLead":"74 éves korában elhunyt Najmányi László író, képzőművész, rendező.","id":"20200628_Meghalt_Najmanyi_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48169a6f-6618-4765-935a-596e65363838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bde4545-065e-4b62-b9dd-f38f02c5bbd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Meghalt_Najmanyi_Laszlo","timestamp":"2020. június. 28. 11:56","title":"Meghalt Najmányi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2c7975-94ba-43c0-8d64-5a568fd3962d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eddig is jól működő éttermek megerősödve kerülhetnek ki a válságból, különösen ha gyorsan át tudtak állni a házhoz szállításra, de a gyengék közül nagyon sokan elbukhatnak.","shortLead":"Az eddig is jól működő éttermek megerősödve kerülhetnek ki a válságból, különösen ha gyorsan át tudtak állni a házhoz...","id":"20200628_etterem_vendeglatas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e2c7975-94ba-43c0-8d64-5a568fd3962d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ae3af8-c3d9-4428-b183-8513c14ef6d9","keywords":null,"link":"/elet/20200628_etterem_vendeglatas_jarvany","timestamp":"2020. június. 28. 09:53","title":"A világ éttermeinek 10 százaléka megszűnhet a járvány hatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa9be20-b86a-412c-9a95-6f717bb7ff6c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NEOWISE-üstököst várhatóan szabad szemmel is meg lehet majd figyelni.","shortLead":"A NEOWISE-üstököst várhatóan szabad szemmel is meg lehet majd figyelni.","id":"20200626_nap_neowise_ustokos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa9be20-b86a-412c-9a95-6f717bb7ff6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc17afc-2b2f-460c-9154-feed9c8a76ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_nap_neowise_ustokos","timestamp":"2020. június. 26. 18:03","title":"Közel 5000 év után ismét a Nap felé tart egy látványos üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a526a803-8757-426e-b1fc-677ddd1a8869","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vásárlók csak egy Lightning-csatlakozót kapnak a majdani iPhone 12 mellé bennfentes források szerint, más ugyanis nem lesz a mobil dobozában.","shortLead":"A vásárlók csak egy Lightning-csatlakozót kapnak a majdani iPhone 12 mellé bennfentes források szerint, más ugyanis nem...","id":"20200626_iphone_12_tolto_adapter_lightning_csatlakozo_earpods_fulhallgato_eltunese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a526a803-8757-426e-b1fc-677ddd1a8869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae1ed11-110d-4a74-b0d6-9de2e52adf34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_iphone_12_tolto_adapter_lightning_csatlakozo_earpods_fulhallgato_eltunese","timestamp":"2020. június. 26. 20:30","title":"Állítólag se töltő, se fülhallgató nem lesz az iPhone 12 dobozában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d722cb-7657-43cf-853a-4624538eb00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Téves volt az egyik török lap értesülése, amit a hvg.hu is szemlézett.","shortLead":"Téves volt az egyik török lap értesülése, amit a hvg.hu is szemlézett.","id":"20200627_Beszall_a_Mol_a_Torok_Aramlat_deli_leagazasanak_kialakitasaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34d722cb-7657-43cf-853a-4624538eb00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8a4018-9420-4b1e-9ac7-0bc2bd2e0853","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_Beszall_a_Mol_a_Torok_Aramlat_deli_leagazasanak_kialakitasaba","timestamp":"2020. június. 27. 14:44","title":"Nem száll be a Mol a Török Áramlatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","id":"20200628_emberoles_idos_ferfi_kobanya_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10a03f4-304f-40cd-af40-5f4a27b42b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_emberoles_idos_ferfi_kobanya_rendorseg","timestamp":"2020. június. 28. 16:28","title":"Megöltek egy idős férfit Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hat órát kell várakozniuk az Ukrajnába tartó autósoknak Záhonynál, a szerb határon Röszkénél a be- és a kilépő forgalom is torlódik - közölte honlapján a rendőrség.","shortLead":"Hat órát kell várakozniuk az Ukrajnába tartó autósoknak Záhonynál, a szerb határon Röszkénél a be- és a kilépő forgalom...","id":"20200628_Komoly_torlodas_a_hatarokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc81758-ca65-4263-8853-3076a5261399","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Komoly_torlodas_a_hatarokon","timestamp":"2020. június. 28. 14:58","title":"Komoly torlódás a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kim Lane Scheppele és Halmai Gábor professzorok az Euractivban publikált, közösen jegyzett elemzésükben azt írják, a különleges felhatalmazás szétzúzta a magyar demokráciát.","shortLead":"Kim Lane Scheppele és Halmai Gábor professzorok az Euractivban publikált, közösen jegyzett elemzésükben azt írják...","id":"20200628_scheppele_halmai_euractive_magyarorszag_szemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4428be24-c21c-4f0a-9ab9-b975ad09dfc1","keywords":null,"link":"/360/20200628_scheppele_halmai_euractive_magyarorszag_szemle","timestamp":"2020. június. 28. 09:00","title":"Euractive: Nem lehet feltartóztatni Orbán autokráciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]