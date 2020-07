Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Angela Merkel még utoljára megmutathatja: a szerdán induló német uniós elnökségre nagyobb feladat hárul, mint amennyit máskor több év alatt kell(ene) megoldani az EU-nak.","shortLead":"Angela Merkel még utoljára megmutathatja: a szerdán induló német uniós elnökségre nagyobb feladat hárul, mint amennyit...","id":"20200701_eu_elnokseg_nemetorszag_angela_merkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b848ca53-b953-4dba-bdb9-9dc3b8f69822","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_eu_elnokseg_nemetorszag_angela_merkel","timestamp":"2020. július. 01. 17:00","title":"Most megtudhatjuk, milyen, amikor Angela Merkel hivatalosan is az EU ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd396c5a-942f-41e8-ab01-fadd33942350","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A járványválságban sem csügged az idén 70 éves Móra Kiadó, amelynek tulajdonosa a Kossuth-díjas író, Janikovszky Éva fia. A HVG-nek adott interjújában Janikovszky János mesél a könyvműhely privatizációjáról is, és elárulja azt is, hogy milyen üzleti sikereket hozott számukra a digitális oktatás.","shortLead":"A járványválságban sem csügged az idén 70 éves Móra Kiadó, amelynek tulajdonosa a Kossuth-díjas író, Janikovszky Éva...","id":"202023__janikovszky_janos__csabitasrol_karokrol__szellemi_vagyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd396c5a-942f-41e8-ab01-fadd33942350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fea8fcb-032c-42db-8585-eba72659f187","keywords":null,"link":"/360/202023__janikovszky_janos__csabitasrol_karokrol__szellemi_vagyon","timestamp":"2020. június. 30. 19:00","title":"Mint a mesében: a vírus ellen is van csodaszere a gyerekkönyvkiadónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f2158a-afcb-4ed4-90d8-f944ed63b307","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"425 millió fotóból állt össze az a timelapse videó, amelyen a Naprendszer központi csillaga látható.","shortLead":"425 millió fotóból állt össze az a timelapse videó, amelyen a Naprendszer központi csillaga látható.","id":"20200701_nap_timelapse_video_sdo_solar_dynamics_observatory_napfigyelo_muhold_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61f2158a-afcb-4ed4-90d8-f944ed63b307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a655fe-221a-4508-926f-5fe32db16001","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_nap_timelapse_video_sdo_solar_dynamics_observatory_napfigyelo_muhold_nasa","timestamp":"2020. július. 01. 15:03","title":"Lenyűgöző videó készült a Nap elmúlt 10 évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4cd994-b832-4ca9-a2e2-26d39ea84d35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eau de Space elkészítéséhez az asztronauták beszámolóját vették alapul. Puskapor és málna bukéja is felfedezhető benne.","shortLead":"Az Eau de Space elkészítéséhez az asztronauták beszámolóját vették alapul. Puskapor és málna bukéja is felfedezhető...","id":"20200630_parfum_ur_illat_eau_de_space","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf4cd994-b832-4ca9-a2e2-26d39ea84d35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d878cc-2212-4e2f-ba1c-696865c8956d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_parfum_ur_illat_eau_de_space","timestamp":"2020. június. 30. 11:04","title":"Elkészült az űr illatú parfüm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frakciót alakított két alpolgármester és két képviselő, amely aztán a fideszesekkel együtt szavazva megnyirbálta a momentumos polgármester jogköreit a 444.hu beszámolója szerint.\r

","shortLead":"Frakciót alakított két alpolgármester és két képviselő, amely aztán a fideszesekkel együtt szavazva megnyirbálta...","id":"20200701_god_ellenzeki_osszefogas_samsung_balogh_csaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad60cd87-51dc-47a0-910d-5fad4f7b1917","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_god_ellenzeki_osszefogas_samsung_balogh_csaba","timestamp":"2020. július. 01. 06:55","title":"Szétesett az ellenzéki összefogás Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szennyvíztisztítókból vett minták alapján egy-két héttel előre lehet majd látni, hogy újra meglódul a fertőzések száma.","shortLead":"A szennyvíztisztítókból vett minták alapján egy-két héttel előre lehet majd látni, hogy újra meglódul a fertőzések...","id":"20200629_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_szennyviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e37dcb7-dee9-4253-a56d-e68d1ff5f4ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_szennyviz","timestamp":"2020. június. 29. 21:51","title":"Megjósolható a szennyvízből, mikor érkezik a járvány második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Viharos napra számíthatunk csütörtökön, az egész országban számítani lehet zivatarra.","shortLead":"Viharos napra számíthatunk csütörtökön, az egész országban számítani lehet zivatarra.","id":"20200701_felhoszakadas_zivatar_figyelmeztetes_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e90a33-b294-4e6f-9800-a05868ec32dd","keywords":null,"link":"/elet/20200701_felhoszakadas_zivatar_figyelmeztetes_omsz","timestamp":"2020. július. 01. 18:37","title":"Felhőszakadás és zivatar miatt adtak ki figyelmeztetést csütörtökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihirdették, az Apple Design Awards idei nyerteseit, a felsorolásba egy hazai csapat terméke, a Shapr3D is bekerült.","shortLead":"Kihirdették, az Apple Design Awards idei nyerteseit, a felsorolásba egy hazai csapat terméke, a Shapr3D is bekerült.","id":"20200630_shapr3d_ipad_alkalmazas_cad_apple_design_awards_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220a3446-c42d-40c1-a80a-049c44f72249","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_shapr3d_ipad_alkalmazas_cad_apple_design_awards_2020","timestamp":"2020. június. 30. 08:33","title":"Most először sorolt az Apple egy magyar alkalmazást a legjobbak közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]