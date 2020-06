Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A NEOWISE-üstököst várhatóan szabad szemmel is meg lehet majd figyelni. Közel 5000 év után ismét a Nap felé tart egy látványos üstökös

Zivatar, valamint hőség miatt adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat. Viharokkal és forrósággal ér véget a hét

Nem lehet Tesco-busszal járni ezután a budaörsi üzletbe. A cég a korábbi járatmegszüntetéseket az alacsony kihasználtsággal indokolta.","shortLead":"Nem lehet Tesco-busszal járni ezután a budaörsi üzletbe. A cég a korábbi járatmegszüntetéseket az alacsony kihasználtsággal indokolta. Újabb ingyenes buszjáratot szüntet meg a Tesco

Évente nagyjából hárman iratkoznak be a képzésre az országban. Nindzsa szakon adtak egyetemi diplomát Japánban

Csodás jelenet a magyar fociból. ","shortLead":"Csodás jelenet a magyar fociból. Így mentek neki a debreceni szurkolók saját játékosaiknak a kiesés után - videó

A turizmus ágazatban nagy a gond, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének tökéletes úti célok Magyarországon. A kínálat az olcsótól a luxusig megvan, és ha valaki csak a tavakat és a borvidékeket végigjárja, öt évre elég programot talál – mondja Varga G. Gábor, szenvedélyes utazó. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A turizmus ágazatban nagy a gond, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének tökéletes úti célok Magyarországon. A kínálat az olcsótól a luxusig megvan, és ha valaki csak a tavakat és a borvidékeket végigjárja, öt évre elég programot talál – mondja Varga G. Gábor, szenvedélyes utazó. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Fülke: Aki eljátszott a gondolattal, hogy turistáskodna Budapesten, most foglaljon!

Mark Zuckerberg péntek este nagy változásokat jelentett be: megjelölik a problémás posztokat, de ha hírértékük van, nem törlik őket. Komoly bajban Zuckerberg: a Coca-Cola és az Unilever is bojkottálja a Facebookot

A legnagyobb győztesek között nincs Magyarország, de a mi gazdaságunkat nem is érintette olyan súlyosan a járvány, mint az olaszokét vagy a görögökét. Kiszámolták, sok pénz jár-e Magyarországnak az EU helyreállítási alapjából