Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ce97867-0834-4f48-8914-51826b60435d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerették volna, ha behallatszik a hangjuk, mialatt az Országgyűlés az egyetem modellváltásáról szavaz.","shortLead":"Szerették volna, ha behallatszik a hangjuk, mialatt az Országgyűlés az egyetem modellváltásáról szavaz.","id":"20200703_SZFE_Parlament_megmozdulas_szavazas_modellvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce97867-0834-4f48-8914-51826b60435d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1d6169-00a7-406e-9f18-1826eec21d8f","keywords":null,"link":"/elet/20200703_SZFE_Parlament_megmozdulas_szavazas_modellvaltas","timestamp":"2020. július. 03. 11:40","title":"Szomorú délelőtt száz merész diákkal, vártalak kedvesem valódi vitával – énekeltek az SZFE-sek a Parlament előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amióta létezik bitcoin, azóta számos párhuzamot állítottak az arany és a kriptopénz között - nem véletlenül. Most a Bloomberg merült el a kérdéskörben.","shortLead":"Amióta létezik bitcoin, azóta számos párhuzamot állítottak az arany és a kriptopénz között - nem véletlenül. Most...","id":"20200701_A_Bloomberg_szerint_az_arannyal_egyutt_a_bitcoin_ara_is_felmehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0bb27e-92d7-4ae9-aa68-5de2ebb93e97","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200701_A_Bloomberg_szerint_az_arannyal_egyutt_a_bitcoin_ara_is_felmehet","timestamp":"2020. július. 01. 14:34","title":"A Bloomberg szerint az arannyal együtt a bitcoin ára is felmehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Jászai Gellért ezzel még tovább növelte a részesedését. ","shortLead":"Jászai Gellért ezzel még tovább növelte a részesedését. ","id":"20200701_meszaros_lorinc_jaszai_gellert_4ig_reszvenycsomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37164bb-ac7b-45e0-a233-441710abb434","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_meszaros_lorinc_jaszai_gellert_4ig_reszvenycsomag","timestamp":"2020. július. 01. 21:10","title":"Mészárosék eladták a 4iG-s részüket, ez is Jászaié lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e920e1b-e00b-4a51-8966-2cc0648124bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két új évaddal jelentkezik a kultikus sorozat.\r

\r

","shortLead":"Két új évaddal jelentkezik a kultikus sorozat.\r

\r

","id":"20200702_Itt_az_ido_ujra_hulyenek_lenni__visszater_a_Beavis_es_Butthead","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e920e1b-e00b-4a51-8966-2cc0648124bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d28eb0-1076-4a5a-8861-316092dc052f","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Itt_az_ido_ujra_hulyenek_lenni__visszater_a_Beavis_es_Butthead","timestamp":"2020. július. 02. 12:14","title":"„Itt az idő újra hülyének lenni” – visszatér a Beavis és Butthead","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc85cea-6acf-4d28-983a-641fce4afbba","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Ahogy 2015 óta mindig, ezúttal is úgy mennek a képviselők nyári szünetre, hogy kész van a következő évi költségvetés. Az év legfontosabb feladata a járvány miatti válság kezelése lesz, de a több ezer milliárd forintos válságkezelő alapok jelentős része csak már meglévő kiadások átcsoportosítása. Az igazán nagy kérdés az, mennyire lehet most előre tervezni 2021-re.","shortLead":"Ahogy 2015 óta mindig, ezúttal is úgy mennek a képviselők nyári szünetre, hogy kész van a következő évi költségvetés...","id":"20200703_koltsegvetes_2021_parlament_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc85cea-6acf-4d28-983a-641fce4afbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396cb485-5d90-4110-8b96-dcdac4ad3379","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200703_koltsegvetes_2021_parlament_valsag","timestamp":"2020. július. 03. 11:30","title":"Elfogadták a 2021-es költségvetést, de komolyan lehet venni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is vett részt a támogatói kampányban.","shortLead":"Nem is vett részt a támogatói kampányban.","id":"20200703_Cafolja_az_Index_Erdelyi_Zsoltot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052dc925-965e-4dd2-95ac-6ebd0c85947a","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_Cafolja_az_Index_Erdelyi_Zsoltot","timestamp":"2020. július. 03. 09:37","title":"Cáfolja az Index Erdélyi Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"Csökkentette nemrég a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank, ami közvetve hatással van a személyi kölcsönök árazására is. A Bankmonitor.hu megvizsgálta, hogy miként változtak egy ugyanakkora hitel havi törlesztői, illetve mire kell nagyon odafigyelni, ha össze szeretnénk hasonlítani a bankok ajánlatait. ","shortLead":"Csökkentette nemrég a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank, ami közvetve hatással van a személyi kölcsönök...","id":"20200703_Mennyiert_kaphatunk_szemelyi_kolcsont_a_kamatvagas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a965fd-59b0-47d2-bc16-a7861e96db70","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_Mennyiert_kaphatunk_szemelyi_kolcsont_a_kamatvagas_utan","timestamp":"2020. július. 03. 12:18","title":"Mennyiért kaphatunk személyi kölcsönt a kamatvágás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a75940-e339-4cd2-9c52-af9ca6d4307f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csupán annyit lehetett tudni, hogy júliusban mutatja be a közönségnek az Asus a harmadik generációs, játékosoknak való csúcsmobilját, a ROG Phone 3-at, most viszont a pontos dátumot is elárulták. A telefon specifikációinak java már ismert.","shortLead":"Eddig csupán annyit lehetett tudni, hogy júliusban mutatja be a közönségnek az Asus a harmadik generációs, játékosoknak...","id":"20200702_asus_rog_phone_3_gamer_telefon_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2a75940-e339-4cd2-9c52-af9ca6d4307f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec08672-e2e1-4d49-b2b3-e26743dc11f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_asus_rog_phone_3_gamer_telefon_bemutato","timestamp":"2020. július. 02. 13:08","title":"Elindult a visszaszámlálás: jön a bivalyerős androidos telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]