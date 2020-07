Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a702f1c-d75e-4fa3-ab59-1d3844015604","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A buszmegálló üvegén vett elégtételt az a férfi, akit a vezető azért utasított a buszról való leszállásra, mert nem volt hajlandó abbahagyni a hangoskodást. ","shortLead":"A buszmegálló üvegén vett elégtételt az a férfi, akit a vezető azért utasított a buszról való leszállásra, mert nem...","id":"20200704_Hangoskodott_leszallitottak_kirugta_a_megallo_uveget__most_keresik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a702f1c-d75e-4fa3-ab59-1d3844015604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6494591-608e-4bab-8a72-00d977c16bfa","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Hangoskodott_leszallitottak_kirugta_a_megallo_uveget__most_keresik","timestamp":"2020. július. 04. 16:59","title":"Hangoskodott, leszállították, kirúgta a megálló üvegét – most keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Áder János köztársasági elnök bíróvá nevezett ki nyolc olyan alkotmánybírót, köztük Sulyok Tamás elnököt, akik még nem érték el az általános – az Alkotmánybíróság tagjaira egyébként nem érvényes – nyugdíjkorhatárt.","shortLead":"Áder János köztársasági elnök bíróvá nevezett ki nyolc olyan alkotmánybírót, köztük Sulyok Tamás elnököt, akik még nem...","id":"20200703_Birova_kinevezett_alkotmanybirok__irany_a_Kuria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76edd6ac-c72d-4180-a472-740f107fc6de","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_Birova_kinevezett_alkotmanybirok__irany_a_Kuria","timestamp":"2020. július. 03. 20:15","title":"Bíróvá kinevezett alkotmánybírók – irány a Kúria?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy vasúti átjáróban ütközött össze a vonat a személyautóval, a sofőr meghalt.","shortLead":"Egy vasúti átjáróban ütközött össze a vonat a személyautóval, a sofőr meghalt.","id":"20200703_intercity_baleset_ikreny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ecd7de-779f-429f-9515-a85753308c05","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_intercity_baleset_ikreny","timestamp":"2020. július. 03. 21:27","title":"Intercityvel ütközött egy autó Ikrényben, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1024c4db-1cbd-455b-9f73-2d9a6c455d17","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hétfőn nyit újra a párizsi Louvre, amely március közepén zárt be a koronavírus-járvány miatt. A világ leglátogatottabb múzeuma szigorú egészségügyi előírások mellett a tárlatok mintegy hetven százalékán fogad ismét látogatókat.","shortLead":"Hétfőn nyit újra a párizsi Louvre, amely március közepén zárt be a koronavírus-járvány miatt. A világ leglátogatottabb...","id":"20200704_40_millio_euros_kart_okozott_a_koronavirus_a_Louvrenak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1024c4db-1cbd-455b-9f73-2d9a6c455d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ab5458-4dba-4567-8f51-01dbf4b929a8","keywords":null,"link":"/elet/20200704_40_millio_euros_kart_okozott_a_koronavirus_a_Louvrenak","timestamp":"2020. július. 04. 18:14","title":"40 millió eurós kárt okozott a koronavírus a Louvre-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dec3e75-47c0-4aef-b456-11a11d7803a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szó sem volt még koronavírus-járványról és a hozzá kapcsolódó kézmosási tanácsokról, amikor már az Apple úgy gondolta, jó volna, ha az okosóráján lenne ilyen funkció.","shortLead":"Szó sem volt még koronavírus-járványról és a hozzá kapcsolódó kézmosási tanácsokról, amikor már az Apple úgy gondolta...","id":"20200704_apple_watch_kezmosast_segito_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dec3e75-47c0-4aef-b456-11a11d7803a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80373c3-9e41-4f14-a384-3e149ad29bf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_apple_watch_kezmosast_segito_funkcio","timestamp":"2020. július. 04. 14:03","title":"Jóval a járvány előtt tudta az Apple, kell egy kézmosást segítő funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hiába a javuló számok, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint a Covid-19-világjárvány még egyáltalán nincs közel a végéhez.","shortLead":"Hiába a javuló számok, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerint...","id":"20200704_A_WHO_szerint_sokan_felreertik_a_mostani_helyzetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f207fbb0-5980-4467-a45c-9ba236f28a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_A_WHO_szerint_sokan_felreertik_a_mostani_helyzetet","timestamp":"2020. július. 04. 10:09","title":"A WHO szerint sokan félreértik a mostani helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187","c_author":"MT Zrt.","category":"sport","description":" Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője nyerte a Forma-1-es idénynyitó Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését, így vasárnap ő rajtolhat az élről.","shortLead":" Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője nyerte a Forma-1-es idénynyitó Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20200704_Bottase_a_szezon_elso_pole_pozicioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e5497c-4d9b-497a-aa42-fd24cc96a118","keywords":null,"link":"/sport/20200704_Bottase_a_szezon_elso_pole_pozicioja","timestamp":"2020. július. 04. 16:14","title":"Bottasé a szezon első pole pozíciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7455a880-dbab-4e49-a56e-004aa7e7f165","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokakat sérthet a legjobb kortárs képzőművészek rangsorolása, de a lista nem akárhogy készült. Az első világháború idején készült páratlan fotók megnézéséhez pedig most elég felmennünk az internetre. Kulturális ajánló.","shortLead":"Sokakat sérthet a legjobb kortárs képzőművészek rangsorolása, de a lista nem akárhogy készült. Az első világháború...","id":"202027_fototer__hatborzongatas_az_elso_vilaghaboru_kepei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7455a880-dbab-4e49-a56e-004aa7e7f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d90de0-e10d-4b25-90c0-1b7d360f461c","keywords":null,"link":"/360/202027_fototer__hatborzongatas_az_elso_vilaghaboru_kepei","timestamp":"2020. július. 05. 12:15","title":"Magyar TOP10: Különösen provokatív kiállítás Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]