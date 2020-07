Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"863a1ee6-96bb-4f6e-9451-8e0c0c625d17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Balatonszárszó volt Csukás István második otthona. ","shortLead":"Balatonszárszó volt Csukás István második otthona. ","id":"20200725_Csukas_Istvan_szobrot_avattak_Balatonszarszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=863a1ee6-96bb-4f6e-9451-8e0c0c625d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6203513-fd61-41e9-93f9-1cca30ef9d52","keywords":null,"link":"/kultura/20200725_Csukas_Istvan_szobrot_avattak_Balatonszarszon","timestamp":"2020. július. 25. 19:58","title":"Szobrot kapott Csukás István Balatonszárszón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a Jog és Igazságosság is elhatárolódik a lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezéséről az Isztambuli Egyezmény felmondására. Ami az Európai Tanács szerint jelentős visszalépés lenne a nők védelme terén.","shortLead":"Már a Jog és Igazságosság is elhatárolódik a lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezéséről az Isztambuli Egyezmény...","id":"20200726_Genderideologia_miatt_hatralna_ki_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenybol_a_lengyel_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dee9b1b-fb1b-4755-88f6-3a3582ec158a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3799fe-2f39-4c89-a35c-51d9110720df","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Genderideologia_miatt_hatralna_ki_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenybol_a_lengyel_kormany","timestamp":"2020. július. 26. 16:41","title":"Belharc a varsói kormányban a \"gender-ideológia\" miatt: már a PiS sem támogatja az igazságügyi miniszter ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5753202-7fe9-4093-ae44-e96a4b4e2fcb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jogállam ügyében Merkel megelégedett egy formális kompromisszummal a brüsszeli csúcson, úgy tűnik, ez volt az az ár, amit hajlandó volt megfizetni a hosszú távú költségvetés és a gazdasági mentőcsomag elfogadásáért cserében – írja a Spigel","shortLead":"A jogállam ügyében Merkel megelégedett egy formális kompromisszummal a brüsszeli csúcson, úgy tűnik, ez volt az az ár...","id":"20200726_Spiegel_Esik_szet_a_magyar_demokracia_de_meg_meg_lehet_allitani_az_autokratakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5753202-7fe9-4093-ae44-e96a4b4e2fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21358029-1c68-49e2-848c-8257bae44a0c","keywords":null,"link":"/360/20200726_Spiegel_Esik_szet_a_magyar_demokracia_de_meg_meg_lehet_allitani_az_autokratakat","timestamp":"2020. július. 26. 10:35","title":"Spiegel: Esik szét a magyar demokrácia, de még meg lehet állítani az autokratákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccef6edc-58bc-4dac-b354-f3af4318ede3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum hirdette meg a demonstrációt, napokkal azelőtt, hogy gyakorlatilag az Index teljes szerkesztősége felmondott volna.","shortLead":"A Momentum hirdette meg a demonstrációt, napokkal azelőtt, hogy gyakorlatilag az Index teljes szerkesztősége felmondott...","id":"20200724_Elkezdodott_az_Index_melletti_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccef6edc-58bc-4dac-b354-f3af4318ede3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7663805-6dc7-4936-b943-c1b96b32097c","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Elkezdodott_az_Index_melletti_tuntetes","timestamp":"2020. július. 24. 18:18","title":"Több ezren tüntettek Orbán hivatalánál a szabad Index mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9192d210-ade1-48fd-aa52-aca29dbd547e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Papcsák Ferenc, a sokoldalú tehetség újabb arcát mutatja meg.","shortLead":"Papcsák Ferenc, a sokoldalú tehetség újabb arcát mutatja meg.","id":"202030_invest_d_papcsakingatlanfejlesztoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9192d210-ade1-48fd-aa52-aca29dbd547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d27595-b0cb-4fea-9dff-91180e9623ea","keywords":null,"link":"/360/202030_invest_d_papcsakingatlanfejlesztoje","timestamp":"2020. július. 26. 08:30","title":"Szállít, utaztat, és már ingatlant is fejleszt a volt zuglói polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c090a24-038c-46ef-b5c8-cd7100b2935f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jogilag nem tudják a gyűjtéseket fogadni.","shortLead":"Jogilag nem tudják a gyűjtéseket fogadni.","id":"20200725_Tavozo_indexesek_Egyelore_senki_se_kezdjen_penzgyujtesbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c090a24-038c-46ef-b5c8-cd7100b2935f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9834d33-d7ae-4bb2-8a0b-9e1eaedeebca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Tavozo_indexesek_Egyelore_senki_se_kezdjen_penzgyujtesbe","timestamp":"2020. július. 25. 19:39","title":"Távozó indexesek: Egyelőre senki se kezdjen pénzgyűjtésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elrabolt sztáríró, Putyin mackója, lelakatolt műfordítók és a karanténidőszak sajátos feldolgozásai - három mozgalmas mozgóképet hordtunk itt és most hűvös halomba. ","shortLead":"Elrabolt sztáríró, Putyin mackója, lelakatolt műfordítók és a karanténidőszak sajátos feldolgozásai - három mozgalmas...","id":"202030_sorozat__par_perc_hirnev_otthon_teljes_titoktartas_thalasso_depardieu_houellebecq","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d426bdd-514a-454b-8dbd-b411fd92613d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d2bb53-699f-4bee-bd9e-2cc948ee652d","keywords":null,"link":"/360/202030_sorozat__par_perc_hirnev_otthon_teljes_titoktartas_thalasso_depardieu_houellebecq","timestamp":"2020. július. 25. 12:15","title":"Különös történetek a négy fal közül - ránk fér némi filmes terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2871ac-40e9-4a41-9bed-2d32f5e707a3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két futam alatt másodszor nyert a francia Fabio Quartararo a MotoGP-n.","shortLead":"Két futam alatt másodszor nyert a francia Fabio Quartararo a MotoGP-n.","id":"20200726_Fabio_Quartararo_gyorsasagimotoros_vilagbajnoksag_MotoGP_futamn_Andaluziai_Nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2871ac-40e9-4a41-9bed-2d32f5e707a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f13faf-b1a5-4d12-8656-a1bc7e8dcf15","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Fabio_Quartararo_gyorsasagimotoros_vilagbajnoksag_MotoGP_futamn_Andaluziai_Nagydij","timestamp":"2020. július. 26. 15:53","title":"Kettőből kettő: a MotoGP második futamát is megnyerte a Yamaha pilótája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]