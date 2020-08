Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4973b12c-3a0c-4952-aa8d-28be80a7c94e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vidnyánszky Attila amellett, hogy az SZFE kuratóriumának az elnöke és a Nemzeti Színház főigazgatója, a Szent István Egyetemen művészeti karért felelős rektori megbízott lett.","shortLead":"Vidnyánszky Attila amellett, hogy az SZFE kuratóriumának az elnöke és a Nemzeti Színház főigazgatója, a Szent István...","id":"20200812_Vidnyanszky_SZFE_Kaposvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4973b12c-3a0c-4952-aa8d-28be80a7c94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16567ec-61d1-4cc4-8765-7679cbf835be","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Vidnyanszky_SZFE_Kaposvar","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:55","title":"Vidnyánszky úgy az SZFE kuratóriumi elnöke, hogy Kaposváron is pozícióban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c2c18f-d8e0-488e-a6b3-3c08aaa8b5f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koenigsegg Jesko a svéd márka elképesztő teljesítményű hiperautója, amelyet limitált példányszámban gyártanak.","shortLead":"A Koenigsegg Jesko a svéd márka elképesztő teljesítményű hiperautója, amelyet limitált példányszámban gyártanak.","id":"20200813_A_Koenigsegg_sved_hiperautohoz_van_egy_opcio_ami_onmagaban_130_millio_forintba_kerul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1c2c18f-d8e0-488e-a6b3-3c08aaa8b5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17de8023-b672-4f7e-9bc0-548ea03fccfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_A_Koenigsegg_sved_hiperautohoz_van_egy_opcio_ami_onmagaban_130_millio_forintba_kerul","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:35","title":"A Koenigsegg svéd hiperautóhoz van egy opció, ami önmagában 130 millió forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b4dd3f-af68-449b-bcba-a5c16be02164","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A héten derült ki, hogy versenybe szállhat a Golden Globe-díjért a Pilátus című magyar tévéfilm. A Szabó Magda regényéből készült adaptáció januárban elhozta Milánóból a legjobb film díját, de hamarosan megméretteti magát Indianapolisban, Dallasban és Sao Paolóban is. Hogyan lehet érzékenyen filmre vinni egy súlyosan terhelt anya-lánya viszonyt? És miért fontos, hogy megpróbáljunk úgy szeretni, ahogy arra a másiknak szüksége van? Interjú a film rendezőjével, Dombrovszky Lindával.","shortLead":"A héten derült ki, hogy versenybe szállhat a Golden Globe-díjért a Pilátus című magyar tévéfilm. A Szabó Magda...","id":"20200813_Pilatus_Dombrovszky_Linda_Szabo_Magda_rendezo_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0b4dd3f-af68-449b-bcba-a5c16be02164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099c8f81-29c9-43de-825f-db44c0b1cb05","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_Pilatus_Dombrovszky_Linda_Szabo_Magda_rendezo_film","timestamp":"2020. augusztus. 13. 20:00","title":"A feltételekhez kötött szeretet tragédiája – interjú a Golden Globe-esélyes magyar film rendezőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A blokk biztonsága nem volt és most sincs veszélyeztetve a szakemberek szerint.","shortLead":"A blokk biztonsága nem volt és most sincs veszélyeztetve a szakemberek szerint.","id":"20200813_paksi_atomeromu_4_es_blokk_meghibasodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6132d28d-abda-4f8c-9bbd-67a1342d126c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_paksi_atomeromu_4_es_blokk_meghibasodas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:53","title":"Meghibásodás miatt leállt a Paksi Atomerőmű 4. blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A film zenéjét a Queen jegyzi.","shortLead":"A film zenéjét a Queen jegyzi.","id":"20200813_Kiderult_mi_Erzsebet_kiralyno_kedvenc_filmje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2c2db8-165e-42f5-863a-9956f576fd13","keywords":null,"link":"/elet/20200813_Kiderult_mi_Erzsebet_kiralyno_kedvenc_filmje","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:23","title":"Kiderült, mi Erzsébet királynő kedvenc filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Los Angelesben élő ausztrál rockzenész honlapján válaszolt egy, a cancel culture kapcsán feltett rajongói kérdésre.



","shortLead":"A Los Angelesben élő ausztrál rockzenész honlapján válaszolt egy, a cancel culture kapcsán feltett rajongói kérdésre.



","id":"20200813_Nick_Cave_A_politikai_korrektseg_a_vilag_legszomorubb_vallasa_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6932c0a7-a2d8-408d-b52d-589ab6510d68","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_Nick_Cave_A_politikai_korrektseg_a_vilag_legszomorubb_vallasa_lett","timestamp":"2020. augusztus. 13. 12:01","title":"Nick Cave: „A politikai korrektség a világ legszomorúbb vallása lett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csalással vádolt Simonka György azt állítja, ő még az előtt kezdeményezte Ruck Márton kizárását, hogy Ruck akarta volna őt kizáratni.","shortLead":"A csalással vádolt Simonka György azt állítja, ő még az előtt kezdeményezte Ruck Márton kizárását, hogy Ruck akarta...","id":"20200813_simonka_ruck_kizaras_vallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada8c1b7-22f5-4c74-a767-cd091c46f8c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_simonka_ruck_kizaras_vallomas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 21:12","title":"Simonka bejelentette, vallomást tesz a fideszes politikusról, aki kizáratná őt a pártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Panda Security szerint 20 olyan ország is van a világban, ahol feltűnően sok kibertámadás történik. A rangsorban szereplők némelyikével magyar cégek is kapcsolatban állnak.","shortLead":"A Panda Security szerint 20 olyan ország is van a világban, ahol feltűnően sok kibertámadás történik. A rangsorban...","id":"20200813_kibertamadas_kibervedelem_hackerek_panda_security","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73119cd1-d5c2-497b-a0e1-ae9bffbca535","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_kibertamadas_kibervedelem_hackerek_panda_security","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:03","title":"Listába szedték az országokat, ahol a legtöbb kibertámadás történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]