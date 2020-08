Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Székely Gábor szerint “az önmagunkban gyönyörködés szakmánk elárulása”.","shortLead":"Székely Gábor szerint “az önmagunkban gyönyörködés szakmánk elárulása”.","id":"20200818_szekely_gabor_szinhaz_es_felmuveszeti_egyetem_vidnyanszky_attila_rendezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b78137-abbb-487a-870a-0538b9c04a28","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_szekely_gabor_szinhaz_es_felmuveszeti_egyetem_vidnyanszky_attila_rendezo","timestamp":"2020. augusztus. 18. 07:12","title":"“Kérjen bocsánatot vagy szégyellje magát” – üzente Vidnyánszkynak a Kossuth-díjas rendező, majd felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 61 éves kertész-karbantartó sportedzéseket és szakkört is tartott, de táborozni is ment a tanulókkal.\r

","shortLead":"A 61 éves kertész-karbantartó sportedzéseket és szakkört is tartott, de táborozni is ment a tanulókkal.\r

","id":"20200817_Molesztalas_ferfi_budapesti_iskola_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fcd1d3-b7b0-4782-9b43-42ae2c191013","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_Molesztalas_ferfi_budapesti_iskola_borton","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:58","title":"Több gyereket is molesztált egy férfi egy budapesti iskolában, letöltendő börtönt kértek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf8b154a-c458-4ad5-b159-a46a2aebd8b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó hamarosan felvarrja a 3 éve debütált középkategóriás SUV ráncait.","shortLead":"A bajor gyártó hamarosan felvarrja a 3 éve debütált középkategóriás SUV ráncait.","id":"20200817_ilyen_lehet_az_erkezoben_levo_megujult_bmw_x3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf8b154a-c458-4ad5-b159-a46a2aebd8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c49e503-bf18-4c7b-abfa-0e7358966ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200817_ilyen_lehet_az_erkezoben_levo_megujult_bmw_x3","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:21","title":"Ilyen lehet az érkezőben lévő megújult BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ee9a2c-cf5b-44aa-a6d6-53ee33510a91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 71 éves Marcelo Rebelo de Sousa épp a turizmusról nyilatkozott, amikor meglátta a bajbajutott strandolókat.","shortLead":"A 71 éves Marcelo Rebelo de Sousa épp a turizmusról nyilatkozott, amikor meglátta a bajbajutott strandolókat.","id":"20200818_portugal_elnok_kajakos_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74ee9a2c-cf5b-44aa-a6d6-53ee33510a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbec6228-1d03-4f30-8017-51386354ec5c","keywords":null,"link":"/elet/20200818_portugal_elnok_kajakos_interju","timestamp":"2020. augusztus. 18. 05:44","title":"Félbeszakította az interjút a portugál elnök, majd a vízbe ugrott, hogy megmentsen két nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ca99ba-96c8-4fd4-a2f1-0e0574eb4086","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az agg szaúdi király és a nála is idősebb kuvaiti emír megromlott egészségi állapota miatt ismét felerősödött az utódlásért folytatott harc a két Perzsa-öböl menti monarchia uralkodócsaládjaiban. A nemzedékváltásra kritikus időkben kerülhet sor, de még a koronavírus-járványnál is erősebb lehet a hatása az amerikai befolyásnak.","shortLead":"Az agg szaúdi király és a nála is idősebb kuvaiti emír megromlott egészségi állapota miatt ismét felerősödött...","id":"202033__perzsaobol__beteg_uralkodok__hatalmi_harc__korhazi_esetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0ca99ba-96c8-4fd4-a2f1-0e0574eb4086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a284c763-068f-4dbb-aec4-3beb148f6eea","keywords":null,"link":"/360/202033__perzsaobol__beteg_uralkodok__hatalmi_harc__korhazi_esetek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:00","title":"Két arab olajhatalomnál is élesedik a trónkövetelők harca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382146c6-ca5d-44ae-be45-8bc4729dde26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Thürmer Gyula szerint odaát mindenki tanulhat, mindenki sportolhat, és irigylésre méltó a közbiztonság.","shortLead":"Thürmer Gyula szerint odaát mindenki tanulhat, mindenki sportolhat, és irigylésre méltó a közbiztonság.","id":"20200818_magyar_munkaspart_thurmer_gyula_lukasenka_belarusz_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=382146c6-ca5d-44ae-be45-8bc4729dde26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50db06f-6607-4467-b413-e5f6b1eed7ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_magyar_munkaspart_thurmer_gyula_lukasenka_belarusz_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:31","title":"A Munkáspárt jelezte: támogatják Lukasenkát és a belarusz kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Palackokból, zacskókból és ételek csomagolásából származott a szennyezés, amit a szakértők tüdőkből, májakból, vesékből és epékből vett mintákban találtak.","shortLead":"Palackokból, zacskókból és ételek csomagolásából származott a szennyezés, amit a szakértők tüdőkből, májakból, vesékből...","id":"20200817_mikromuanyag_szennyezes_emberben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a3d492-1b88-477e-884a-abfea9da26e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_mikromuanyag_szennyezes_emberben","timestamp":"2020. augusztus. 17. 20:25","title":"Rengeteg mikroműanyagot találtak emberekben amerikai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec1fb34-ffa1-4e40-82a2-2ed2e255cdb6","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Beindult a sokak szerint legszerethetőbb tévés sorozat, a Dalfutár negyedik szériája – amely már rég a YouTube-ra költözött. Ezt az alkotók azonban egyáltalán nem bánják, hatalmas szabadságot ad számukra az önállósodás. Amikor leültünk a két producerrel beszélgetni, kiderült, hogy Hajós András már nem is akar mindenáron vicces lenni, és társával, Jeli Andrással igazi producerekké váltak. Szerencsére azért ezt sem veszik annyira komolyan, csak amennyire kell.

","shortLead":"Beindult a sokak szerint legszerethetőbb tévés sorozat, a Dalfutár negyedik szériája – amely már rég a YouTube-ra...","id":"20200817_Egyre_inkabb_szeretnem_magamat_kevesbe_a_vicces_jopofa_Hajos_Andrasnak_lattatni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ec1fb34-ffa1-4e40-82a2-2ed2e255cdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adf3b3a-e3b5-4999-8dce-800e9bc3d6bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Egyre_inkabb_szeretnem_magamat_kevesbe_a_vicces_jopofa_Hajos_Andrasnak_lattatni","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:40","title":"„Egyre inkább szeretném magamat kevésbé a vicces, jópofa Hajós Andrásnak láttatni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]