[{"available":true,"c_guid":"e373192c-a7f8-4ac1-810b-031755278664","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerékhajtású Golf R a jelek szerint nemcsak ötajtós változatban lesz kapható.","shortLead":"Az összkerékhajtású Golf R a jelek szerint nemcsak ötajtós változatban lesz kapható.","id":"20200819_333_loeros_sportkombi_keszul_a_8as_vw_golfbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e373192c-a7f8-4ac1-810b-031755278664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf407d4a-d68a-4dcd-834a-f14bfdcea997","keywords":null,"link":"/cegauto/20200819_333_loeros_sportkombi_keszul_a_8as_vw_golfbol","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:21","title":"Kémfotók: 333 lóerős sportkombi készül a 8-as VW Golfból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nem jött be a minszki békemenet Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek. De bajban van Orbán Viktor is, hiszen az EU egységes fellépést sürget az ügyben, így nehezebb két világ között manővereznie. Miért képtelen a magyar kormány elhatárolódni Lukasenkától? Erről is kérdeztük Sz. Bíró Zoltánt, a régió szakértőjét.\r

","shortLead":"Nem jött be a minszki békemenet Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek. De bajban van Orbán Viktor is, hiszen az EU...","id":"20200818_Kivaro_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687fba04-73a2-40f0-8e58-1b6296938734","keywords":null,"link":"/360/20200818_Kivaro_Orban","timestamp":"2020. augusztus. 19. 07:00","title":"Nem volt még orosz álláspont, ezért várt ki Orbán Belarusz ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Paul Manafort komoly hírszerzési fenyegetést jelentett 2016-ban. Az ezer oldalas jelentés szerint a WikiLeaksnek is kulcsszerep jutott, amikor Donald Trump megválasztását segítette Oroszország, és Julian Assange is tudhatta, hogy kémek segítik őt.","shortLead":"Paul Manafort komoly hírszerzési fenyegetést jelentett 2016-ban. Az ezer oldalas jelentés szerint a WikiLeaksnek is...","id":"20200819_manafort_kockazat_orosz_kem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4dbfdb-7766-4b69-93b4-28df012a27ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_manafort_kockazat_orosz_kem","timestamp":"2020. augusztus. 19. 06:09","title":"Trump volt kampánymenedzsere orosz kémmel dolgozott együtt egy szenátusi jelentés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"","category":"vilag","description":"A regisztrált fertőzöttek száma meghaladja a 22,3 milliót. ","shortLead":"A regisztrált fertőzöttek száma meghaladja a 22,3 milliót. ","id":"20200820_Koronavirus_fertozes_vilag_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888ad107-3312-4a8c-853f-bda94f2bb7c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Koronavirus_fertozes_vilag_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 20. 08:34","title":"Egy nap alatt 5400-an haltak meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713b1e2b-3211-4896-b9fe-cf8b0adf0720","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több motorost elütött, majd egy autónak is nekiment az elkövető. Hatan megsérültek, köztük hárman súlyosan.","shortLead":"Több motorost elütött, majd egy autónak is nekiment az elkövető. Hatan megsérültek, köztük hárman súlyosan.","id":"20200819_berlin_szandekos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=713b1e2b-3211-4896-b9fe-cf8b0adf0720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0452ab94-fe43-46b0-8057-c5e22263c7f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_berlin_szandekos_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:41","title":"Szándékosan okoztak baleseteket Berlinben, szélsőséges és pszichés beteg is lehet az ámokfutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt tizenkét napban hét dílert fogtak el a rendőrök.","shortLead":"Az elmúlt tizenkét napban hét dílert fogtak el a rendőrök.","id":"20200819_Orakig_haldokolhatnk_a_bika_nevu_uj_szer_hasznaloi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b15ded-e1f2-4ae2-9564-99748f4e2519","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Orakig_haldokolhatnk_a_bika_nevu_uj_szer_hasznaloi","timestamp":"2020. augusztus. 19. 19:52","title":"Órákig haldokolhatnak a bika nevű új szer használói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f1aa36-9293-4e6c-825e-a789ff8fbeea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beismerésnek az Egyesült Arab Emírségek és Izrael békemegállapodása alapozott meg.","shortLead":"A beismerésnek az Egyesült Arab Emírségek és Izrael békemegállapodása alapozott meg.","id":"20200818_szudan_izrael_diplomacia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91f1aa36-9293-4e6c-825e-a789ff8fbeea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b33509-192d-4a05-b82e-f2cd86a999b9","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_szudan_izrael_diplomacia","timestamp":"2020. augusztus. 18. 21:06","title":"Most már Szudán is elismeri, diplomáciai kapcsolatot tart fenn Izraellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"Balla Györgyi - Ballai Vince","category":"itthon","description":"Iskolaigazgatókat és tanárokat kérdeztünk az iskoláknak küldött járványügyi intézkedési tervről. Általános vélemény, hogy az ajánlások nagy része nem megvalósítható. A szaktárca szerint igen, ha pedig mégsem, akkor hordjanak az idősebb diákok maszkot. ","shortLead":"Iskolaigazgatókat és tanárokat kérdeztünk az iskoláknak küldött járványügyi intézkedési tervről. Általános vélemény...","id":"20200819_Tanarok_Nem_tudom_milyen_iskolat_kepzelnek_el_a_miniszteriumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d502b7be-3fa3-4408-a720-46aa091cf8a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Tanarok_Nem_tudom_milyen_iskolat_kepzelnek_el_a_miniszteriumban","timestamp":"2020. augusztus. 19. 06:30","title":"Tanárok: \"Nem tudom, milyen iskolát képzelnek el a minisztériumban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]