[{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Macedóniában 13 ezer fölé emelkedett a regisztrált esetek száma.","shortLead":"Észak-Macedóniában 13 ezer fölé emelkedett a regisztrált esetek száma.","id":"20200820_Tobb_mint_harmincezren_fertozodtek_meg_Szerbiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4be62fe-253f-4d9e-9d0d-03b7d68d755e","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Tobb_mint_harmincezren_fertozodtek_meg_Szerbiaban","timestamp":"2020. augusztus. 20. 09:45","title":"Több mint harmincezren fertőződtek már meg Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon a világon a legszűkmarkúbb a munkanélküli ellátások rendszere. Ez olyannyira igaz, hogy még a példátlan gazdasági visszaesést hozó koronavírus járvány miatt megugró munkanélküliség idején is kevesebbet költ munkanélküli ellátásra a kormányzat, mint amennyit ezek fedezetére beszed – írja elemzésében a G7.","shortLead":"Magyarországon a világon a legszűkmarkúbb a munkanélküli ellátások rendszere. Ez olyannyira igaz, hogy még a példátlan...","id":"20200821_Kiszamoltak_a_magyar_kormanyzat_kevesebbet_kolt_a_allastalanokra_mint_amennyit_beszed_a_munkanelkuliseg_fedezesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7bd0df-77f5-4389-a618-bbd19fe45299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_Kiszamoltak_a_magyar_kormanyzat_kevesebbet_kolt_a_allastalanokra_mint_amennyit_beszed_a_munkanelkuliseg_fedezesere","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:56","title":"Kiszámolták: a magyar kormányzat kevesebbet költ a állástalanokra, mint amennyit beszed a munkanélküliség fedezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Földközi-tengeri próbafúrásokról is jó hírt vár Erdogan, bár az ottani kutatások az EU szerint sértik a nemzetközi jogot.","shortLead":"A Földközi-tengeri próbafúrásokról is jó hírt vár Erdogan, bár az ottani kutatások az EU szerint sértik a nemzetközi...","id":"20200821_Torokorszag_foldgaz_Fekete_tenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb77e3a-c768-46be-8913-559ddb7b5c84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_Torokorszag_foldgaz_Fekete_tenger","timestamp":"2020. augusztus. 21. 15:33","title":"Törökország 320 milliárd köbméter földgázt talált a Fekete-tenger alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"225 millió adagot vásárolhatnak, amelyből adományként juttatnak majd az alacsonyabb jövedelmű országoknak. ","shortLead":"225 millió adagot vásárolhatnak, amelyből adományként juttatnak majd az alacsonyabb jövedelmű országoknak. ","id":"20200820_Az_Europai_Bizottsag_225_millio_adag_koronavirus_elleni_oltoanyagot_tervez_felvasarolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9007ad5-3299-433c-82af-b930b314e095","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Az_Europai_Bizottsag_225_millio_adag_koronavirus_elleni_oltoanyagot_tervez_felvasarolni","timestamp":"2020. augusztus. 20. 14:12","title":"Nagybevásárlása készül az unió koronavírus elleni oltóanyagból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ca92a9-f41c-4616-980d-b691993b804e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közvetlenül a vízparton, a szabadstrandon található 800 plusz 1200 négyzetméteres területről van szó.","shortLead":"Egy közvetlenül a vízparton, a szabadstrandon található 800 plusz 1200 négyzetméteres területről van szó.","id":"20200820_Eladjak_a_gardonyi_szabadstrand_egy_reszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ca92a9-f41c-4616-980d-b691993b804e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a5b53c-c17c-475b-a2cd-67f1edef2792","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Eladjak_a_gardonyi_szabadstrand_egy_reszet","timestamp":"2020. augusztus. 20. 15:51","title":"Eladják a gárdonyi szabadstrand egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b832aea8-603b-4294-b33f-9eaf99f9a46e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook rendszeréből rövidesen eltűnik az oldal régi dizájnja, onnantól pedig csak az újat lehet majd használni.","shortLead":"A Facebook rendszeréből rövidesen eltűnik az oldal régi dizájnja, onnantól pedig csak az újat lehet majd használni.","id":"20200821_uj_facebook_dizajn_kinezet_bekapcsolasa_sotet_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b832aea8-603b-4294-b33f-9eaf99f9a46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5d0432-1e0e-4fea-bca4-4ff06008d759","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_uj_facebook_dizajn_kinezet_bekapcsolasa_sotet_mod","timestamp":"2020. augusztus. 21. 14:48","title":"Ha akarja, ha nem, szeptembertől önnél is az új kinézetre vált a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2fc7d7-2075-4198-8e64-8802b3b7bbf5","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az indexesek mellett tüntető katolikus pap, a színművészeti egyetem kormányzati lenyúlása ellen lemondásukkal tiltakozó tanárok – ritkán tapasztalt morális kiállások színesítették az elmúlt hetek belpolitikáját. A jóval általánosabb becsicskulást ugyanakkor a nemzedékeken átívelő tapasztalatok és az Orbán-kormány megalkuvókat jutalmazó politikája is segíti.","shortLead":"Az indexesek mellett tüntető katolikus pap, a színművészeti egyetem kormányzati lenyúlása ellen lemondásukkal tiltakozó...","id":"202034__csicska_vagye__tanult_tehetetlenseg__velemenyszabadsag__al_azalku","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2fc7d7-2075-4198-8e64-8802b3b7bbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a4ddb8-6d97-4830-9d68-22d28abc12ff","keywords":null,"link":"/360/202034__csicska_vagye__tanult_tehetetlenseg__velemenyszabadsag__al_azalku","timestamp":"2020. augusztus. 20. 08:45","title":"Csicska vagy-e? Magyarországon komoly hagyománya van a megalkuvásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha elnökváltás lesz Amerikában, az éppen akkor ad majd lökést a liberális erőknek Európában, amikor a belarusz fejlemények is jelzik, hogy az olyan erős emberek számára, mint Orbán Viktor, az öregedés a legnagyobb ellenség - írja a Financial Times.","shortLead":"Ha elnökváltás lesz Amerikában, az éppen akkor ad majd lökést a liberális erőknek Európában, amikor a belarusz...","id":"20200821_Ha_Trump_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b20bbca-e555-44ec-a30f-d3956f42f2cf","keywords":null,"link":"/360/20200821_Ha_Trump_megy","timestamp":"2020. augusztus. 21. 09:00","title":"Ha Trump megbukik, Washington átértékeli a politikáját Közép-Európában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]