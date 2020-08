Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75c78059-9089-455c-b18e-2b48fade534b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német kutyatörvény jövőre lép majd életbe, tiltani fogják az állatok láncon, illetve ketrecben tartását is.","shortLead":"A német kutyatörvény jövőre lép majd életbe, tiltani fogják az állatok láncon, illetve ketrecben tartását is.","id":"20200819_nemetorszag_torveny_kutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75c78059-9089-455c-b18e-2b48fade534b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3407f80-fbea-4094-9b2b-41ef4f0bac2e","keywords":null,"link":"/elet/20200819_nemetorszag_torveny_kutya","timestamp":"2020. augusztus. 19. 18:48","title":"A németeknek naponta kétszer le kell vinniük a kutyájukat sétálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345bd342-28e5-4616-bd65-e9deba8fea5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nevet és részben tulajdonost is váltott a Promid Consulting Kft., amelyet másfél éve Balog Ádám, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke, valamint Antal Dénes és Márkus Balázs alapítottak","shortLead":"Nevet és részben tulajdonost is váltott a Promid Consulting Kft., amelyet másfél éve Balog Ádám, a Magyar Nemzeti Bank...","id":"202034_t68_vagyonosodnak_matolcsyemberei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=345bd342-28e5-4616-bd65-e9deba8fea5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea64697e-52c2-4c8f-94a1-647a0936f245","keywords":null,"link":"/360/202034_t68_vagyonosodnak_matolcsyemberei","timestamp":"2020. augusztus. 21. 08:30","title":"Mozgolódnak a Matolcsy köpönyegéből előbújt bankárok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241d42c4-d08c-471b-b46c-16f59bcf17d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új funkcióval szeretné még okosabbá tenni a Lens nevű alkalmazását, így az hamarosan már matematikai feladatokat is képes lesz megoldani.","shortLead":"A Google egy új funkcióval szeretné még okosabbá tenni a Lens nevű alkalmazását, így az hamarosan már matematikai...","id":"20200821_google_lens_matematika_homework_egyenlet_megoldasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=241d42c4-d08c-471b-b46c-16f59bcf17d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351087ad-c2da-4b5f-b216-b2e28c2bf446","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_google_lens_matematika_homework_egyenlet_megoldasa","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:03","title":"Instant megoldja majd a matekpéldákat a Google Lens alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed8a574-961c-4ca4-9f6e-49594e4da3b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre többen szállnak fel úgy a buszokra, hogy nem viselnek maszkot.","shortLead":"Egyre többen szállnak fel úgy a buszokra, hogy nem viselnek maszkot.","id":"20200821_volanbusz_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eed8a574-961c-4ca4-9f6e-49594e4da3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a7ab8a-8826-481c-9bd4-7c1d419a38bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_volanbusz_maszk","timestamp":"2020. augusztus. 21. 11:47","title":"Volánbusz: már az állomásokon is ellenőrzik a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4b15d8-fc2a-4f30-b79d-877d1f8618dc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a kibővült Millenáris parkot. A Széllkapu kéthektáros lett, tartozik hozzá tó, függőkert és digitális vízfüggöny is.","shortLead":"Átadták a kibővült Millenáris parkot. A Széllkapu kéthektáros lett, tartozik hozzá tó, függőkert és digitális...","id":"20200821_Szellkapu_park_millenaris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd4b15d8-fc2a-4f30-b79d-877d1f8618dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb43909-0202-436e-9f0d-08a28b87ddaa","keywords":null,"link":"/kultura/20200821_Szellkapu_park_millenaris","timestamp":"2020. augusztus. 21. 10:36","title":"Ilyen lett Buda legújabb parkja, a Széllkapu - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e3e08d-ecfc-411f-a8d8-cab6795e9add","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az augusztus 20-i városi ünnepség is elmarad.","shortLead":"Az augusztus 20-i városi ünnepség is elmarad.","id":"20200819_Koronavirusos_lett_egy_diakmunkas_a_Nagykatai_Polgarmesteri_Hivatalban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81e3e08d-ecfc-411f-a8d8-cab6795e9add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9546df-76dc-4442-92ac-e757e8dc33a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Koronavirusos_lett_egy_diakmunkas_a_Nagykatai_Polgarmesteri_Hivatalban","timestamp":"2020. augusztus. 19. 18:44","title":"Koronavírusos lett egy diákmunkás a nagykátai polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2f6d7f-8b95-4e48-bead-3ce81961fdf8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz hatóságok csütörtökön büntetőjogi eljárást indítottak egy új ellenzéki testület, a koordinációs tanács ellen a hatalom megszerzésére tett illegális kísérlet vádjával.","shortLead":"A fehérorosz hatóságok csütörtökön büntetőjogi eljárást indítottak egy új ellenzéki testület, a koordinációs tanács...","id":"20200820_feheroroszorszag_ellenzek_buntetoeljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c2f6d7f-8b95-4e48-bead-3ce81961fdf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c700d3d-08f3-4ce1-84c8-c71887887c4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_feheroroszorszag_ellenzek_buntetoeljaras","timestamp":"2020. augusztus. 20. 16:43","title":"Két nap alatt ellehetetlenítették az ellenzék új tervét Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73d9064-7113-47d5-8409-001f4a1a9847","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Váratlan és érthetetlen volt fél évszázada, hogy a magyar filmszakma kulcsfigurája, Herskó János – karrierjét derékba törve –, a korabeli szóhasználattal élve, disszidált. A rendező főiskolai osztályának végzős hallgatói csakúgy, mint a korábbi tanítványok közül számosan, mesterük távozását elárulásukként élték meg.","shortLead":"Váratlan és érthetetlen volt fél évszázada, hogy a magyar filmszakma kulcsfigurája, Herskó János – karrierjét derékba...","id":"202034__hersko_janos_adisszidens__fojtogato_undor__aparbeszed_vege__elarvultan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b73d9064-7113-47d5-8409-001f4a1a9847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d60af0-44dd-4c86-a4c9-410d67506b05","keywords":null,"link":"/360/202034__hersko_janos_adisszidens__fojtogato_undor__aparbeszed_vege__elarvultan","timestamp":"2020. augusztus. 20. 16:00","title":"A filmrendező, akinek disszidálását árulásnak élték meg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]