[{"available":true,"c_guid":"61bb997e-4594-44df-a40a-714fe68acd29","c_author":"Ballai VInce - Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"A Tisza-tó népszerűségén is meglátszott, hogy a magyarok többsége belföldön töltötte az idei nyarát a járványhelyzet miatt. Ki horvátországi utat, ki más, távoli úticélokat cserélt le a második legnagyobb hazai tó partjára. Szezonzáró videós riport a tiszafüredi szabadstrandról.","shortLead":"A Tisza-tó népszerűségén is meglátszott, hogy a magyarok többsége belföldön töltötte az idei nyarát a járványhelyzet...","id":"20200829_tiszato_nyaralas_videos_riport_a_tiszafuredi_szabadstrandrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bb997e-4594-44df-a40a-714fe68acd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5245a773-1e4b-469d-be49-744de9ef14b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_tiszato_nyaralas_videos_riport_a_tiszafuredi_szabadstrandrol","timestamp":"2020. augusztus. 29. 17:00","title":" Kempingtől kempingig küldték az embereket a Tisza-tónál, annyian jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szeptember 4-én vagy 5-én kezdődik meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni első orosz vakcina \"posztregisztrációs\" klinikai kipróbálása – közölte az oltóanyagot fejlesztő intézet. Eddig 27 ország igényelt az oltóanyagból.","shortLead":"Szeptember 4-én vagy 5-én kezdődik meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni első orosz vakcina...","id":"20200830_koronavirus_szputnyik_v_orosz_vakcina_vedooltas_kiprobalas_harmadik_fazis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7929a3ea-d2f1-47d8-a39a-fff6a2a2a040","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_koronavirus_szputnyik_v_orosz_vakcina_vedooltas_kiprobalas_harmadik_fazis","timestamp":"2020. augusztus. 30. 08:03","title":"Orosz vakcina: még csak jövő héten indul az a 10 hónap, ami nélkül be sem szabadna adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy időre le kellett zárni az utat Szárliget közelében, a Budapest felé vezető oldalon.","shortLead":"Egy időre le kellett zárni az utat Szárliget közelében, a Budapest felé vezető oldalon.","id":"20200829_autoszallito_utanfuto_m1_es","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47dc959-622c-4922-8797-5e067588fdae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200829_autoszallito_utanfuto_m1_es","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:39","title":"Felborult egy autószállító utánfutó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyébként is zsúfolt az M1-es, ezután még nagyobb sorokra kell számítani.","shortLead":"Egyébként is zsúfolt az M1-es, ezután még nagyobb sorokra kell számítani.","id":"20200830_Az_M1esen_gazoltak_halalra_egy_embert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ad12a1-e63f-4735-b774-16208accfcff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200830_Az_M1esen_gazoltak_halalra_egy_embert","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:58","title":"Az M1-esen gázoltak halálra egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac56111-d32a-4959-aabc-77a2016af444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kenosha Guard a Facebookon szervezett ellendemonstrációt, miután több napja tartottak a tüntetések a 29 éves Jacob Blake lelövése miatt. Az eseménynek gyilkosság lett a vége.","shortLead":"A Kenosha Guard a Facebookon szervezett ellendemonstrációt, miután több napja tartottak a tüntetések a 29 éves Jacob...","id":"20200829_facebook_mark_zuckerberg_kenosha_lovoldozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dac56111-d32a-4959-aabc-77a2016af444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63a5601-4938-407f-9216-a7869e1c31df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_facebook_mark_zuckerberg_kenosha_lovoldozes","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:13","title":"Zuckerberg elismerte, hibázott a Facebook, hogy nem törölte a gyilkos milícia eseményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég a határzárral indokolta a döntést, amely alapján szeptember hetedikétől csak a legfrekventáltabb irányokba indulnak gépek. ","shortLead":"A cég a határzárral indokolta a döntést, amely alapján szeptember hetedikétől csak a legfrekventáltabb irányokba...","id":"20200829_Jelentos_jaratcsokkentest_jelentett_be_a_Wizz_Air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdf77d3-0912-46b4-a16a-101e4c774cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_Jelentos_jaratcsokkentest_jelentett_be_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. augusztus. 29. 23:10","title":"Jelentős járatcsökkentést jelentett be a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b25191f-9d32-4c48-ba85-2c1ecf286700","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátrafelé nyíló ajtajú luxusautóból szemrevaló Shooting Brake kivitelt készítettek.","shortLead":"A hátrafelé nyíló ajtajú luxusautóból szemrevaló Shooting Brake kivitelt készítettek.","id":"20200828_kupebol_kombi_egyedi_uj_rollsroyce_erkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b25191f-9d32-4c48-ba85-2c1ecf286700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1b21e6-4441-416e-9000-3fb429b54882","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_kupebol_kombi_egyedi_uj_rollsroyce_erkezett","timestamp":"2020. augusztus. 29. 06:41","title":"Kupéból kombi: egyedi új Rolls-Royce érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tízmillió dolláros lehet az a kár, amit három férfi okozott a nagy filmstúdióknak és a sorozatokat gyártó csatornáknak.","shortLead":"Több tízmillió dolláros lehet az a kár, amit három férfi okozott a nagy filmstúdióknak és a sorozatokat gyártó...","id":"20200830_torrentezes_kalozkodas_szerzoi_jogok_megsertese_sparks_group","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0623183-f06f-481a-9351-6796d5e8cf95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_torrentezes_kalozkodas_szerzoi_jogok_megsertese_sparks_group","timestamp":"2020. augusztus. 30. 09:03","title":"9 éven át pakolta fel a netre a filmeket három férfi, most letartóztatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]