[{"available":true,"c_guid":"272a5d5f-246e-4413-9992-dc6fd3bfb622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány napjuk maradt a kintrekedteknek, hogy elkerüljék a szigort.","shortLead":"Néhány napjuk maradt a kintrekedteknek, hogy elkerüljék a szigort.","id":"20200829_Jonnenek_haza_a_magyar_nyaralok_a_karanten_elott_de_nincs_mivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=272a5d5f-246e-4413-9992-dc6fd3bfb622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d390ba7c-4b36-4375-98c1-13afc3d79af0","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Jonnenek_haza_a_magyar_nyaralok_a_karanten_elott_de_nincs_mivel","timestamp":"2020. augusztus. 29. 19:33","title":"Jönnének haza a magyar nyaralók a karantén előtt, de nincs mivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter második tesztje is negatív lett.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter második tesztje is negatív lett.","id":"20200829_varga_judit_koronavirus_fertozes_negativ_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb77a5a5-31d4-4586-8d00-1d1e82b60f53","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_varga_judit_koronavirus_fertozes_negativ_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 29. 15:33","title":"Varga Judit sem koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c048b4b8-31c4-4a1f-a4cc-5b7d54b5c412","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Bíró Lászlóból nem egy indulatos cigányozás jött elő, hanem náci volt. A hajat műanyag zacskókba gyűjtik és pár óránként a partra szállítják, ott pedig a csomagok szivacsként szívják fel az olajat. 