[{"available":true,"c_guid":"4cb9c8c7-e3d1-4b3c-be9d-37021c507fe0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap résztulajdonosa azzal indokolta az elbocsátást, hogy egy olyan képet hoztak le a hetilapban, amin a kormányfő kiskorú gyermeke is látható.","shortLead":"A lap résztulajdonosa azzal indokolta az elbocsátást, hogy egy olyan képet hoztak le a hetilapban, amin a kormányfő...","id":"20200902_168ora_foszerkeszto_rozsa_peter_orban_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb9c8c7-e3d1-4b3c-be9d-37021c507fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0da0817-c3bb-4e2d-b6a1-61dcccaaac46","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_168ora_foszerkeszto_rozsa_peter_orban_foto","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:54","title":"Orbán Viktor családját ábrázoló fotó miatt kirúgták a 168 Óra főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP Bank nevében csalók újabb hanyagul megfogalmazott, de igen veszélyes adathalász leveleket küldenek, más pénzintézetek ügyfeleinek is.","shortLead":"Az OTP Bank nevében csalók újabb hanyagul megfogalmazott, de igen veszélyes adathalász leveleket küldenek, más...","id":"20200901_otp_adathalasz_level_virusos_csatolmany_fizetesi_igazolas_08312020r01","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cf67cd-3e7c-4444-9554-e3275ae606e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_otp_adathalasz_level_virusos_csatolmany_fizetesi_igazolas_08312020r01","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:03","title":"Ha beesik egy ilyen e-mail, semmiképp ne nyissa meg a csatolmányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon pénzbírságra ítélték a János Kórházban öt éve történtek felelőseit. 