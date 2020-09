Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az agrárreformról indított videósorozatot a mezőhegyesi állami tangazdaság kormánybiztosa.","shortLead":"Az agrárreformról indított videósorozatot a mezőhegyesi állami tangazdaság kormánybiztosa.","id":"20200831_Lazar_Janos_Nem_szabad_hagyni_hogy_a_nagyok_agyonnyomjak_a_kicsiket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2731dce3-ecb6-429c-8f3e-195e0a178ec1","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_Lazar_Janos_Nem_szabad_hagyni_hogy_a_nagyok_agyonnyomjak_a_kicsiket","timestamp":"2020. augusztus. 31. 15:00","title":"Lázár János: Nem szabad hagyni, hogy a nagyok agyonnyomják a kicsiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b686b154-3f07-4e58-b093-4a358450a006","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ideiglenesen a teljes belső határon visszaállította a határellenőrzést a kormány.","shortLead":"Ideiglenesen a teljes belső határon visszaállította a határellenőrzést a kormány.","id":"20200901_hatar_jarvany_kulfoldiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b686b154-3f07-4e58-b093-4a358450a006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f34603-158d-4fc1-83d1-f843d5dc3da3","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_hatar_jarvany_kulfoldiek","timestamp":"2020. szeptember. 01. 05:47","title":"Életbe léptek a szigorított határvédelmi intézkedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf315dc-5f2e-4d03-b785-27acd0ad3406","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminc év után buktak el a szocialisták, jobboldali kormány jöhet.","shortLead":"Harminc év után buktak el a szocialisták, jobboldali kormány jöhet.","id":"20200831_ellenzek_montenegro_parlamenti_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edf315dc-5f2e-4d03-b785-27acd0ad3406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d633f75-484e-4a6e-803b-9af5b323cae5","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_ellenzek_montenegro_parlamenti_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:23","title":"Az ellenzék nyerhette a montenegrói parlamenti választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaef007f-df95-483b-8a0b-4d4a7019361c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezzel a koronavírust kísérő válság még nem ért a végéhez.","shortLead":"Ezzel a koronavírust kísérő válság még nem ért a végéhez.","id":"20200901_repules_megszunt_munkahelyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaef007f-df95-483b-8a0b-4d4a7019361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1aae2c-af88-4d24-9ef3-b0b806517b4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200901_repules_megszunt_munkahelyek","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:07","title":"Félmillió munkahely szűnhet meg a légi közlekedésben év végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közleményében azzal indokolta a döntését, hogy jóvátehetetlenül sérült az egyetemi autonómia. ","shortLead":"A közleményében azzal indokolta a döntését, hogy jóvátehetetlenül sérült az egyetemi autonómia. ","id":"20200901_Ascher_Tamas_is_szerzodest_bontott_az_SZFEn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2690714e-8e9d-40de-ab2d-4fd9e71cbf7d","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Ascher_Tamas_is_szerzodest_bontott_az_SZFEn","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:55","title":"Ascher Tamás is szerződést bontott az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541070a8-b19e-4ad0-b944-2f652af983f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyorsan szüksége van a BKV-nak új buszokra, hogy amikor elkezdődik a metrófelújítás a belső kerületekben, akkor is legyen elég metrópótló, de az állam csak 2021-ben adna pénzt.","shortLead":"Gyorsan szüksége van a BKV-nak új buszokra, hogy amikor elkezdődik a metrófelújítás a belső kerületekben, akkor is...","id":"20200901_bkv_busz_vasarlas_hitel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=541070a8-b19e-4ad0-b944-2f652af983f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9af488-cddf-457a-bbfe-57d4b94d351a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_bkv_busz_vasarlas_hitel","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:18","title":"Hitelből vásárolna új buszokat a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da94f32-b7a0-4fec-b6cd-2798d034cbdc","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Jóval a Facebook előtt, kézműves titkosszolgálati módszerekkel szokatlanul sikeres konteót gyártottak Moszkvában és Kelet-Berlinben arról, hogy a HIV-vírus egy amerikai laborból szabadult ki.\r

","shortLead":"Jóval a Facebook előtt, kézműves titkosszolgálati módszerekkel szokatlanul sikeres konteót gyártottak Moszkvában és...","id":"20200831_AIDS_amerikai_labor_szovjet_alhir_Fort_Detrick_Operation_Infektion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da94f32-b7a0-4fec-b6cd-2798d034cbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef0c644-f045-4b52-8244-ee8f51e87ad8","keywords":null,"link":"/360/20200831_AIDS_amerikai_labor_szovjet_alhir_Fort_Detrick_Operation_Infektion","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:00","title":"Csaknem 40 éve kiirthatatlan a KGB-s fake news az AIDS eredetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e7e521-8e11-43ce-b4a5-81935254632f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szarvas álganajtúró nem ürülékből készült golyót hemperget maga előtt, hanem gombát. Most Magyarországon bukkantak egy példányára.","shortLead":"A szarvas álganajtúró nem ürülékből készült golyót hemperget maga előtt, hanem gombát. Most Magyarországon bukkantak...","id":"20200901_szarvas_alganejturo_bogar_gomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57e7e521-8e11-43ce-b4a5-81935254632f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ca32e5-4bc2-4dcc-a053-35f09678c0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_szarvas_alganejturo_bogar_gomba","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:45","title":"Egész Európában ritka bogarat találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]