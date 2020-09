Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d6120e5-90b0-41db-8444-cc31c788b280","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha gyermekkorunkban esetleg nem kaptuk meg szüleinktől a megfelelő mértékű szeretetet és törődést, felnőttkorunkra megpróbálhatjuk megadni magunknak.



","shortLead":"Ha gyermekkorunkban esetleg nem kaptuk meg szüleinktől a megfelelő mértékű szeretetet és törődést, felnőttkorunkra...","id":"20200903_Igy_lehetunk_onmagunknak_jo_szulei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d6120e5-90b0-41db-8444-cc31c788b280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5da22d-8443-4021-91d2-3623e119dc19","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200903_Igy_lehetunk_onmagunknak_jo_szulei","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:30","title":"Így lehetünk önmagunknak jó szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968197a6-8559-4a09-a448-9f46c340f9f9","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A velünk élő stressz okozta mindennapos akadályok elhárítása igazi kihívás. Bár sokan sokféleképpen szembesülünk vele, egy biztos: a stressz szinte mindenütt jelen van, és a kiegyensúlyozott, kisimult élethez – amelyet egyaránt meghatároz fizikai és szellemi-lelki jóllétünk – ezzel kell is foglalkoznunk. De hogyan álljunk neki, mi férhet bele egy napba? Mutatunk néhány tippet, amelyek beválhatnak, és megvalósításukhoz mindössze egy kis odafigyelésre van szükség!","shortLead":"A velünk élő stressz okozta mindennapos akadályok elhárítása igazi kihívás. Bár sokan sokféleképpen szembesülünk vele...","id":"sedacurforte_20200902_tippek_stressz_feszultseg_napirutin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=968197a6-8559-4a09-a448-9f46c340f9f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25990e97-3442-4e70-b27d-f1b0d8a1a183","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200902_tippek_stressz_feszultseg_napirutin","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:30","title":"4 tipp: a stresszt leküzdeni nem is olyan bonyolult!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"6630b8c4-8e90-44c6-84ef-a618ea55d451","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"f67755d2-e8bc-4b17-8c9c-6557cc08f82e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy év alatt sikerült átépíteniük a tudósoknak az európai Gregor nevű napteleszkópot, majd azzal végezni megfigyeléseket a Napon. Az eredmény több szempontból is lenyűgöző lett.","shortLead":"Egy év alatt sikerült átépíteniük a tudósoknak az európai Gregor nevű napteleszkópot, majd azzal végezni...","id":"20200903_gregor_teleszkop_nap_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f67755d2-e8bc-4b17-8c9c-6557cc08f82e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1402fb-fe28-4ee9-89b4-9b6201095f8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_gregor_teleszkop_nap_fotok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 13:03","title":"Sosem látott részletességgel fotózta le a Napot Európa legnagyobb napteleszkópja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Leültek, hogy megbeszéljék, hogyan üléseznek majd a vírus miatt – nem kellett volna.","shortLead":"Leültek, hogy megbeszéljék, hogyan üléseznek majd a vírus miatt – nem kellett volna.","id":"20200904_koronavirus_kolumbia_ules_politikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f394a4fe-c80e-4420-8bd2-d6f46540218f","keywords":null,"link":"/vilag/20200904_koronavirus_kolumbia_ules_politikus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:10","title":"Koronavírusos lett 13 kolumbiai politikus, miután részt vettek egy ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde7bbe8-9698-4252-9ec4-7d45b9b1143f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár még kezdeti fázisban van, a fotoszintetizáló, biológiai úton lebomló ruhadarab reményt adhat a környezetvédőknek. ","shortLead":"Bár még kezdeti fázisban van, a fotoszintetizáló, biológiai úton lebomló ruhadarab reményt adhat a környezetvédőknek. ","id":"20200902_alga_ruha_szendioxid_ruhaipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde7bbe8-9698-4252-9ec4-7d45b9b1143f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1c4e28-09bd-4323-9e58-8573dd05eba7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200902_alga_ruha_szendioxid_ruhaipar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:39","title":"Algákból készül a ruha, ami tisztítja maga körül a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e078cd19-8090-458e-96f1-9839ae5bf71f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az innovációs minisztériumban alapos szakmai segédletet állítottak össze a vállalkozások számára arról, hogyan érdemes működni a járványban mind üzleti, mind egészségvédelmi szempontból. ","shortLead":"Az innovációs minisztériumban alapos szakmai segédletet állítottak össze a vállalkozások számára arról, hogyan érdemes...","id":"20200903_A_kormany_kisokost_keszitett_a_jarvany_elleni_hetkoznapi_kuzdelemhez_mar_csak_be_kene_tartani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e078cd19-8090-458e-96f1-9839ae5bf71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae738f5-d662-4376-8c50-aed3cf4ac3f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_A_kormany_kisokost_keszitett_a_jarvany_elleni_hetkoznapi_kuzdelemhez_mar_csak_be_kene_tartani","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:28","title":"A kormány kisokost készített a járvány elleni hétköznapi küzdelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Voltak, akik ki se nyitottak, de olyanok is, akik elérték, meghaladták a tavalyi forgalmukat.","shortLead":"Voltak, akik ki se nyitottak, de olyanok is, akik elérték, meghaladták a tavalyi forgalmukat.","id":"20200903_kisosz_balaton_vendeglo_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a4bb8c-ba98-4380-bf27-6418b75eec64","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_kisosz_balaton_vendeglo_arak","timestamp":"2020. szeptember. 03. 21:40","title":"A Kisosz szerint nem igaz, hogy elszálltak az árak a balatoni vendéglőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1097deb7-7e5f-4466-b765-7171c8336299","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA Nemzetek Ligájában a magyar válogatott először a török csapattal játszott és Szoboszlai góljával megnyertük a meccset.","shortLead":"Az UEFA Nemzetek Ligájában a magyar válogatott először a török csapattal játszott és Szoboszlai góljával megnyertük...","id":"20200903_Torokorszag__Magyarorszag__elo_kozvetites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1097deb7-7e5f-4466-b765-7171c8336299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceabd752-f948-44ce-a6d6-9b1f8655765a","keywords":null,"link":"/sport/20200903_Torokorszag__Magyarorszag__elo_kozvetites","timestamp":"2020. szeptember. 03. 20:42","title":"Szoboszlai álomgóljával megvertük Törökországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]