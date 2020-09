Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint is itt van a járvány második hulláma.","shortLead":"Az Emmi szerint is itt van a járvány második hulláma.","id":"20200904_koronavirus_koronavirusjarvany_megduplazzak_a_keszenletben_tartott_agyak_szamat_emmi_kasler_miklos_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16af1c59-8aa5-4e61-80d2-021fe010d04b","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_koronavirus_koronavirusjarvany_megduplazzak_a_keszenletben_tartott_agyak_szamat_emmi_kasler_miklos_miniszter","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:31","title":"Megduplázzák a koronavírus miatt készenlétben tartott kórházi ágyak számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"","category":"itthon","description":"Kiskunlacházán történt a baleset.","shortLead":"Kiskunlacházán történt a baleset.","id":"20200905_Ittasan_vezette_a_buszt_a_sofor_halalra_gazolt_egy_biciklistat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3753154a-8991-4a67-8582-4ea1b2bd3d13","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Ittasan_vezette_a_buszt_a_sofor_halalra_gazolt_egy_biciklistat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:03","title":"Ittasan vezette a buszt a sofőr, halálra gázolt egy biciklistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Júliusban sem kapta össze magát teljesen az ipar, de már kisebb a 2019-hez képest mért visszaesés, mint az előző hónapokban.","shortLead":"Júliusban sem kapta össze magát teljesen az ipar, de már kisebb a 2019-hez képest mért visszaesés, mint az előző...","id":"20200904_ipari_termeles_julius_koronavirus_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9c5840-e144-49b1-a159-430a091958e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200904_ipari_termeles_julius_koronavirus_ksh","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:58","title":"Legalább oda visszatért a magyar ipar, ahol márciusban járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961ce36d-1f67-4a05-9e61-59f6684901d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre az újság elindításához és működtetéséhez szükséges pénz előteremtésére gyűjtenek. ","shortLead":"Egyelőre az újság elindításához és működtetéséhez szükséges pénz előteremtésére gyűjtenek. ","id":"20200904_telex_tavozo_indexesek_uj_lapja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=961ce36d-1f67-4a05-9e61-59f6684901d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33717850-9c2c-47bc-b57b-babd1ea3bf1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_telex_tavozo_indexesek_uj_lapja","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:19","title":"Telex című lapot indítanak a távozó indexesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4098c69-78b6-420e-b602-fc4ac4ad89c5","c_author":"Balla István","category":"360","description":"„Az állam azt üzente, hogy köszönöm szépen, nem kérek abból, hogy civilek eljuttassák érettségiig vagy diplomáig a legszegényebb gyerekeket” – reagált Orsós János, az Ámbédkar Gimnázium alapítója arra, hogy az Emmi megvonta a hátrányos helyzetű gyerekeknek esélyt nyújtó iskolák támogatását. L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány vezetője szerint az állam működésképtelenségéhez asszisztálnak azzal, hogy civil adományokból pótolják az elvont pénzt, de nem tehetnek mást. A MET lelkésze, Iványi Gábor pedig kicsinyes politikai bosszúról beszél. A nehézségek ellenére a héten mindhárom érintett iskolában elindult a tanítás.","shortLead":"„Az állam azt üzente, hogy köszönöm szépen, nem kérek abból, hogy civilek eljuttassák érettségiig vagy diplomáig...","id":"20200904_uzent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4098c69-78b6-420e-b602-fc4ac4ad89c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2552cf1f-76b6-47f2-b4fa-364a0991cec4","keywords":null,"link":"/360/20200904_uzent","timestamp":"2020. szeptember. 05. 10:30","title":"\"Nem szabad, hogy a gyerekek ebből az egészből bármit észrevegyenek!\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyógyszert a magyar hatóságok már korábban, márciusban kivonták a forgalomból, ugyanis ritka, de súlyos májkárosodást okozhat.","shortLead":"A gyógyszert a magyar hatóságok már korábban, márciusban kivonták a forgalomból, ugyanis ritka, de súlyos májkárosodást...","id":"20200904_Richter_mehmioma_gyogyszer_forgalombahozatali_engedely_visszavonas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c774d1a7-d986-452f-a2be-e8aa45c46624","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Richter_mehmioma_gyogyszer_forgalombahozatali_engedely_visszavonas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:05","title":"Visszavonná a Richter méhmióma elleni gyógyszerét az Európai Gyógyszerügynökség ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8460c3b0-ef5b-4c0e-8982-c1c0a80939fe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Karrierösszegző a Balázs Elemér Group tizedik teljes hosszúságú albuma. Az együtt játszás hangulatát a finom, érzéki témák kidolgozása, a gondosan felépített harmóniák adják.","shortLead":"Karrierösszegző a Balázs Elemér Group tizedik teljes hosszúságú albuma. Az együtt játszás hangulatát a finom, érzéki...","id":"202036_cd__unnepi_hangulat_balazs_elemer_group_celebration_2010","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8460c3b0-ef5b-4c0e-8982-c1c0a80939fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc145144-4ec8-4383-bb69-19d0a0e7b004","keywords":null,"link":"/360/202036_cd__unnepi_hangulat_balazs_elemer_group_celebration_2010","timestamp":"2020. szeptember. 05. 13:15","title":"Az együtt játszás öröme - Balázs Elemér Group: Celebration 20&10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ddec8ae-b810-43d1-a12c-711930717924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig nem lehetett tudni, hova is tüntetik el az ujjlenyomat-olvasót a Motorola új összehajtható mobilján. Azóta megoldódott a rejtély.","shortLead":"Sokáig nem lehetett tudni, hova is tüntetik el az ujjlenyomat-olvasót a Motorola új összehajtható mobilján. Azóta...","id":"20200905_motorola_razr_5g_ujjlenyomatolvaso_a_logoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ddec8ae-b810-43d1-a12c-711930717924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439ff78b-1779-42e4-aa83-8179c38f27e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_motorola_razr_5g_ujjlenyomatolvaso_a_logoban","timestamp":"2020. szeptember. 05. 10:03","title":"Érdemes lesz megérinteni a logót az új Motorola telefonon – abban lesz az ujjlenyomat-olvasó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]