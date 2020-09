Elsőként a The Atlantic című magazin számolt be arról, hogy Trump részben azért mondta le az egyik, Párizs környéki katonai temetőbe tervezett 2018-as látogatását, mert úgy vélte, az ott nyugvó amerikai katonák lúzerek és balekok voltak. (Más beszámolók szerint azért nem ment el, mert esett, és nem akarta, hogy elázzon a frizurája.) Az Atlantic után más médiumok is beszámoltak a botrányos kijelentésekről, és megemlítették, hogy Trump több alkalommal is bántóan beszélt az elhunyt amerikai katonákról. Többek között Jennifer Griffin, a Trump-párti Fox News nemzetbiztonsági tudósítója is, aki egy Twitter-üzenetben is megerősítette, igazak a Trumpnak tulajdonított, ám a Fehér Ház által cáfolt kijelentések.

„Jennifer Griffint ki kell rúgni az ilyen beszámolók miatt. Egyszer sem hívott minket, hogy kommentárt kérjen. A Fox Newsnak vége” – írta Trump szintén a Twitteren.

Jennifer Griffin of Fox News Did Not Confirm ‘Most Salacious‘ Part of Atlantic Story https://t.co/rUpbSWhHac via @BreitbartNews All refuted by many witnesses. Jennifer Griffin should be fired for this kind of reporting. Never even called us for comment. @FoxNews is gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2020

Trump maga is cáfolta, hogy sértegette volna a megölt amerikai katonákat. „Senki sem tiszteli jobban katonáinkat, a sebesült és a meghalt harcosokat, mint én” – mondta az elnök, és hazugságnak nevezte a The Atlantic sztoriját. Még a Pentagon is beszállt és védelmébe vette Trumpot.

Joe Biden, Trump demokrata párti kihívója a novemberi elnökválasztáson, gusztustalannak nevezte Trrump állítólagos sértéseit. „Amikor a fiam önként jelentkezett a hadseregbe és egyéves iraki szolgálata idején több kitüntetést is kapott, egyáltalán nem volt balek” – mondta Biden.