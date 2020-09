Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak száma is emelkedik.","shortLead":"A kórházban ápoltak száma is emelkedik.","id":"20200905_510_uj_fertozott_van_itthon_elhunyt_harom_beteg_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1892768-297f-48e6-b410-0acfea3f5a18","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_510_uj_fertozott_van_itthon_elhunyt_harom_beteg_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:21","title":"510 új fertőzött van itthon, elhunyt három beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"","category":"itthon","description":"Kiskunlacházán történt a baleset.","shortLead":"Kiskunlacházán történt a baleset.","id":"20200905_Ittasan_vezette_a_buszt_a_sofor_halalra_gazolt_egy_biciklistat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3753154a-8991-4a67-8582-4ea1b2bd3d13","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Ittasan_vezette_a_buszt_a_sofor_halalra_gazolt_egy_biciklistat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:03","title":"Ittasan vezette a buszt a sofőr, halálra gázolt egy biciklistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e3043f-cbfc-4f5a-8042-29834c61ca44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"V helyett Nike-pipa alakja lehet a válságnak Magyarországon már jegybanki szakértők szerint is – állítja a Reuters. Pedig az MNB messze a legoptimistább a gazdaság szereplői közül.","shortLead":"V helyett Nike-pipa alakja lehet a válságnak Magyarországon már jegybanki szakértők szerint is – állítja a Reuters...","id":"20200904_Reuters_mnb_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e3043f-cbfc-4f5a-8042-29834c61ca44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5f355a-6d67-40c3-bfaf-2b0697cdd789","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200904_Reuters_mnb_valsag","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:23","title":"Reuters: Feladta az MNB az álmot, hogy gyorsan kilábalunk a válságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"Egy normális világban a szivárvány és a kereszt tökéletesen megférne egymás mellett. A helyzet e pillanatban ennél bonyolultabb, és kevésbé normális. Vélemény.","shortLead":"Egy normális világban a szivárvány és a kereszt tökéletesen megférne egymás mellett. A helyzet e pillanatban ennél...","id":"202036_szivarvanyos_zaszlot_amagyar_templomokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3cdce7-948d-4ed1-bb06-b4d3475469fa","keywords":null,"link":"/360/202036_szivarvanyos_zaszlot_amagyar_templomokra","timestamp":"2020. szeptember. 05. 13:00","title":"Balavány: Szivárványos zászlót a magyar templomokra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2010 FR jelű kisbolygó szerencsére nem jelent veszélyt, simán elhalad mellettünk.","shortLead":"A 2010 FR jelű kisbolygó szerencsére nem jelent veszélyt, simán elhalad mellettünk.","id":"20200904_gizai_nagy_piramis_aszteroida_2010_fr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6198fdf-9b7d-4938-905b-eb4535c2ddd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_gizai_nagy_piramis_aszteroida_2010_fr","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:35","title":"A gízai nagy piramisnál is nagyobb aszteroida közelít a Föld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2ed87b-29f3-46c8-8f23-c62fcbbe22de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, az egész életét hazugságra építette.","shortLead":"Azt mondja, az egész életét hazugságra építette.","id":"20200904_Egy_feher_amerikai_professzor_azt_hazudta_hogy_fekete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d2ed87b-29f3-46c8-8f23-c62fcbbe22de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d23ce0-3266-44b7-bab4-2fedd925c266","keywords":null,"link":"/elet/20200904_Egy_feher_amerikai_professzor_azt_hazudta_hogy_fekete","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:20","title":"Egy fehér amerikai professzor azt hazudta, hogy fekete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d21da85-97b2-47a0-897e-de65911f9c5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi füstölni kezdett, a tűzoltók vízzel kezdték el hűteni, ám az autó felrobbant.\r

","shortLead":"A kocsi füstölni kezdett, a tűzoltók vízzel kezdték el hűteni, ám az autó felrobbant.\r

","id":"20200903_Toltes_kozben_robbant_fel_egy_hibrid_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d21da85-97b2-47a0-897e-de65911f9c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f62fa3-15c2-4d3c-880d-8d15d1c164aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200903_Toltes_kozben_robbant_fel_egy_hibrid_auto","timestamp":"2020. szeptember. 03. 14:51","title":"Töltés közben robbant fel egy hibrid autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359c9afa-9143-47d7-a0e6-140ca2a3a569","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kényszerű járványszünet után premierrel tér vissza a színház.","shortLead":"A kényszerű járványszünet után premierrel tér vissza a színház.","id":"20200904_Alfoldi_Roberttel_nyit_az_Atrium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=359c9afa-9143-47d7-a0e6-140ca2a3a569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f990e050-dd33-4b05-aa31-40058c886a0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_Alfoldi_Roberttel_nyit_az_Atrium","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:55","title":"Alföldi Róberttel nyit az Átrium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]