[{"available":true,"c_guid":"4b74e4ad-9aaa-493e-a5ef-0bcf07bd0283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alex Honnold neve a Free Solo című, Oscar-díjas dokumentumfilmből is ismerős lehet. ","shortLead":"Alex Honnold neve a Free Solo című, Oscar-díjas dokumentumfilmből is ismerős lehet. ","id":"20200914_Meghazasodott_a_vilag_legbatrabb_sziklamaszoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b74e4ad-9aaa-493e-a5ef-0bcf07bd0283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238bf14d-1b73-429c-bfa0-8da31a0792b9","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Meghazasodott_a_vilag_legbatrabb_sziklamaszoja","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:44","title":"Megházasodott a világ legbátrabb sziklamászója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maszk nélkül 15 ezer forintot kockáztat, iskolákat csak részben, bölcsődét már teljesen is bezártak a vírus miatt, nem lesz túl izgalmas az MSZP-s elnökválasztás. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Maszk nélkül 15 ezer forintot kockáztat, iskolákat csak részben, bölcsődét már teljesen is bezártak a vírus miatt, nem...","id":"20200915_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b0ea70-25d3-45ae-a272-993839f3fe1d","keywords":null,"link":"/360/20200915_Radar360","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:00","title":"Radar360: Sem Matolcsy, sem a csillagászok nem ismernek lehetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9437566e-9472-4bc7-8248-26cb98816f33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jógastúdiójáról is ismert Daganatos.hu például az alapítványok közül a negyedik legtöbb pénzt kapta idén a felajánlott egy százalékokból, 103 millió forintot.","shortLead":"A jógastúdiójáról is ismert Daganatos.hu például az alapítványok közül a negyedik legtöbb pénzt kapta idén...","id":"20200914_adofelajanlas_visszaeles_daganatos_hu_gyermekmento_alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9437566e-9472-4bc7-8248-26cb98816f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d40b8c-7ac5-45b3-bf99-0481aebc2864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_adofelajanlas_visszaeles_daganatos_hu_gyermekmento_alapitvany","timestamp":"2020. szeptember. 14. 20:27","title":"Még mindig adófelajánlások százmilliói érkeznek korábban visszaélésen kapott alapítványokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e6901f-6f2c-42cc-8abd-c3f11b761d8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-Benz tulajdonosa 1,5 milliárd dollárt fizet, hogy rendezze az amerikai kormányzattal szemben fennálló ügyét, amely szerint dízelüzemű járműveiben lévő szoftverek félrevezették az emissziós tesztkészülékeket. Ezen felül javíttatja az érintett autókat, ami akár további 400 millió dollárjába is fájhat a cégnek.","shortLead":"A Mercedes-Benz tulajdonosa 1,5 milliárd dollárt fizet, hogy rendezze az amerikai kormányzattal szemben fennálló ügyét...","id":"20200915_Masfel_milliard_dollart_fizet_a_Mercedes_anyacege_hogy_lezarja_az_amerikai_dizelbotranyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5e6901f-6f2c-42cc-8abd-c3f11b761d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be50a34c-2efa-4c00-a75d-069df8e4ded0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_Masfel_milliard_dollart_fizet_a_Mercedes_anyacege_hogy_lezarja_az_amerikai_dizelbotranyat","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:55","title":"Közel kétmilliárd dollárjába kerül a Daimlernek, hogy lezárja az amerikai dízelbotrányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49ac05c-b916-4334-bd5f-58ab133ccca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a friss GDP-adatok a G20-ak gazdaságairól. ","shortLead":"Kijöttek a friss GDP-adatok a G20-ak gazdaságairól. ","id":"20200914_Az_egesz_vilag_melyrepulesben_Kina_azonban_koszoni_szepen_jol_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e49ac05c-b916-4334-bd5f-58ab133ccca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b0c4b9-17f0-4247-b364-16040e738ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Az_egesz_vilag_melyrepulesben_Kina_azonban_koszoni_szepen_jol_van","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:44","title":"Az egész világ mélyrepülésben, Kína azonban köszöni szépen, jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nagy zeneszerző szívbe markoló szomorúságát foglalta dalba. ","shortLead":"A nagy zeneszerző szívbe markoló szomorúságát foglalta dalba. ","id":"202037_cd__szerelem_felsofokon_beethoven_songs_and_folksongs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e86c120-fa3f-40f4-b408-a832f528a16c","keywords":null,"link":"/360/202037_cd__szerelem_felsofokon_beethoven_songs_and_folksongs","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:00","title":"Egy válogatás, amely bemutatja Beethoven másik arcát, a romantikusat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe40dbf-01aa-4222-8682-78402b6a2a60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egy hat keréken gördülő luxuskategóriás lakóbuszra vágyunk, és dúsgazdagok vagyunk, akkor a Vario Perfect 1200 Platinum jó választás. ","shortLead":"Ha egy hat keréken gördülő luxuskategóriás lakóbuszra vágyunk, és dúsgazdagok vagyunk, akkor a Vario Perfect 1200...","id":"20200914_510_millio_forintos_lakoauto_ami_egy_mercedesamg_gt_sportkocsit_is_el_tud_nyelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebe40dbf-01aa-4222-8682-78402b6a2a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449acec5-0298-42d1-bc0d-bb4196c47a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_510_millio_forintos_lakoauto_ami_egy_mercedesamg_gt_sportkocsit_is_el_tud_nyelni","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:31","title":"510 millió forintos lakóbusz, ami egy Mercedes-AMG GT sportkocsit is el tud nyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sophie Zhang, a Facebook korábbi adattudósa egy belső felhasználásra szánt levélben írt kollégáinak arról, hogyan járatják le az ellenzéket a különböző országok kormányai kamu információkkal a közösségi oldalon keresztül. ","shortLead":"Sophie Zhang, a Facebook korábbi adattudósa egy belső felhasználásra szánt levélben írt kollégáinak arról, hogyan...","id":"20200915_alinformacio_kormany_facebook_manipulacio_felretajekoztatas_sophie_zhang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2fd4c0-4bfc-443e-a6c7-930a1a3d0556","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_alinformacio_kormany_facebook_manipulacio_felretajekoztatas_sophie_zhang","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:33","title":"Kiszivárgott egy belső levél a Facebooktól arról, hogyan manipulálják a kormányok az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]