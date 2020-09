Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanúsított ágyneműbe csomagolta a holttestet.","shortLead":"A gyanúsított ágyneműbe csomagolta a holttestet.","id":"20200918_Megolte_lakotars_ferfi_Miskolc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720c4dfd-fd83-45a4-9074-b52358346f89","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Megolte_lakotars_ferfi_Miskolc","timestamp":"2020. szeptember. 18. 19:58","title":"Megölte és kútba dobta lakótársát egy férfi Miskolcon, 15 évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c830318-f9a6-4f1a-84de-5d0e4e7ce36d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM) azoknak a termékeknek a nevét védi, amelyek egy konkrét régióból származnak, és amelyeket hagyományos módszerrel állítanak elő. ","shortLead":"Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM) azoknak a termékeknek a nevét védi, amelyek egy konkrét régióból...","id":"20200918_unio_oltalom_pisztrang_szilvasvarad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c830318-f9a6-4f1a-84de-5d0e4e7ce36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb2fa0e-d470-4c53-96fa-1fb81336026a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_unio_oltalom_pisztrang_szilvasvarad","timestamp":"2020. szeptember. 18. 19:53","title":"Uniós oltalom alá kerül a szilvásváradi pisztráng","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c17157-3784-4068-b7f6-2fa369d4fbae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tíz autót képes egyszerre tölteni.","shortLead":"Tíz autót képes egyszerre tölteni.","id":"20200918_A_Hungaroringen_mutatta_be_gigantikus_elektromos_auto_toltojet_a_Porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c17157-3784-4068-b7f6-2fa369d4fbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f41326-3f9c-4d1d-8786-47449551ec75","keywords":null,"link":"/cegauto/20200918_A_Hungaroringen_mutatta_be_gigantikus_elektromos_auto_toltojet_a_Porsche","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:18","title":"A Hungaroringen mutatta be gigantikus elektromosautó-töltőjét a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint a mobiltelefonok elektromágneses sugárzása \"valószínűleg negatív hatással van a rovarvilágra\".","shortLead":"Egy új kutatás szerint a mobiltelefonok elektromágneses sugárzása \"valószínűleg negatív hatással van a rovarvilágra\".","id":"20200918_rovarok_kutatas_mobiltelefon_sugarzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e113971-6de4-4820-ba0f-280ff5515c28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_rovarok_kutatas_mobiltelefon_sugarzas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 19:21","title":"A mobilok miatt is pusztulhatnak a rovarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ki akarja majd üzemeltetni a veszteséges Bubit?","shortLead":"Ki akarja majd üzemeltetni a veszteséges Bubit?","id":"20200918_Uzemeltetot_keres_a_BKK_a_Bubinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413395a7-db38-4fad-a9bf-8bd5e16fb024","keywords":null,"link":"/kkv/20200918_Uzemeltetot_keres_a_BKK_a_Bubinak","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:34","title":"Üzemeltetőt keres a BKK a Bubinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Fordulópontot jelentene a magyar külpolitikában, ha Orbán Viktor tényleg komolyan gondolná, hogy Lengyelország mögé kell felsorakozni. ","shortLead":"Fordulópontot jelentene a magyar külpolitikában, ha Orbán Viktor tényleg komolyan gondolná, hogy Lengyelország mögé...","id":"202038__lengyel_vezerhajo__putyin_elleneben__v4unio__egyutt_harcol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a988cc5c-0198-4f8e-b54a-ed72421f6506","keywords":null,"link":"/360/202038__lengyel_vezerhajo__putyin_elleneben__v4unio__egyutt_harcol","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:15","title":"Orbán a lengyel vezérhajót követné, de az nagyon más irányba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3d8947-3f80-4b08-888d-0bef78eddf33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország kifejezetten megengedő a bulik tekintetében.\r

\r

","shortLead":"Magyarország kifejezetten megengedő a bulik tekintetében.\r

\r

","id":"20200918_Angliaban_bezartak_a_virushelyzetre_atalakitott_koncerthelyszint_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef3d8947-3f80-4b08-888d-0bef78eddf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee10640d-497f-43eb-b652-ece3d57e3a17","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Angliaban_bezartak_a_virushelyzetre_atalakitott_koncerthelyszint_is","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:06","title":"Angliában bezárták a vírushelyzetre átalakított koncerthelyszínt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29bc4172-9e86-4b59-ba0c-b5e64469cb2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump Mexikót is a legnagyobb kábítószert termelő és vele kereskedő országok közé sorolta. A mexikói elnök inkább vár másfél hónapot a válasszal, mert az Egyesült Államokban választások lesznek.","shortLead":"Donald Trump Mexikót is a legnagyobb kábítószert termelő és vele kereskedő országok közé sorolta. A mexikói elnök...","id":"20200917_mexiko_kabitoszer_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29bc4172-9e86-4b59-ba0c-b5e64469cb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30b9dcf-688e-4fc6-8e56-ba7dda097850","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_mexiko_kabitoszer_Trump","timestamp":"2020. szeptember. 17. 20:54","title":"Mexikó már nem is akarja kommentálni Trump legújabb bírálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]