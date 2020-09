Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0777b288-ace7-494f-9161-f60d75aa25c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere önkéntesen vonult karanténba, miután kapcsolatba került egy igazoltan fertőzöttel.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere önkéntesen vonult karanténba, miután kapcsolatba került egy igazoltan fertőzöttel.","id":"20200918_marki_zay_peter_karanten_igazolt_fertozott_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0777b288-ace7-494f-9161-f60d75aa25c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3135f1a-0379-41ba-aee9-8173a3515c60","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_marki_zay_peter_karanten_igazolt_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 18. 19:24","title":"Karanténba vonult Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e23711c-55d9-4288-807e-c882ed229d2e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még szeptemberben kijön a mobilalkalmazása annak a cégnek, amely arra törekszik, hogy megoldásaival segítse a biztonságos adományozást. ","shortLead":"Még szeptemberben kijön a mobilalkalmazása annak a cégnek, amely arra törekszik, hogy megoldásaival segítse...","id":"202038_sharity_mobil_application_adomanyozas_reklammal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e23711c-55d9-4288-807e-c882ed229d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b418f4a3-52ac-4fdc-bae2-f890cfb18626","keywords":null,"link":"/360/202038_sharity_mobil_application_adomanyozas_reklammal","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:30","title":"Átlátható adományozás reklámmal és Csisztu Zsuzsával a háttérben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b2a88-e975-47de-9a41-a38a1c486d7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy autósmoziban tartott lakossági fórumot a demokrata jelölt.","shortLead":"Egy autósmoziban tartott lakossági fórumot a demokrata jelölt.","id":"20200918_Biden_nem_hisz_Trump_vedooltasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b2a88-e975-47de-9a41-a38a1c486d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b894ce6-3736-400d-8952-68e4251c01d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_Biden_nem_hisz_Trump_vedooltasaban","timestamp":"2020. szeptember. 18. 14:35","title":"Biden nem hisz Trump védőoltásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46a8a9d-c364-4f82-b9ff-0ce6e8dcc2de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iskolából eddig huszonegy tanuló és kilenc tanár koronavírus-tesztje lett pozitív.","shortLead":"Az iskolából eddig huszonegy tanuló és kilenc tanár koronavírus-tesztje lett pozitív.","id":"20200918_Leteszteltek_az_egesz_iskolat_hetfotol_csak_az_alsosok_es_az_ovisok_jarhatnak_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b46a8a9d-c364-4f82-b9ff-0ce6e8dcc2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d429c1-5532-4133-bfc9-cb1b0bf9549f","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Leteszteltek_az_egesz_iskolat_hetfotol_csak_az_alsosok_es_az_ovisok_jarhatnak_be","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:44","title":"Hétfőtől csak az alsósok és az ovisok járhatnak be Lauder Javne Iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation fejlesztéséért felelős vezető arról beszélt, hogy a PlayStation 4-esnél korábbi konzolokra készült játékokat nem fogja tudni futtatni a PS5.","shortLead":"A PlayStation fejlesztéséért felelős vezető arról beszélt, hogy a PlayStation 4-esnél korábbi konzolokra készült...","id":"20200918_sony_playstation_5_kompatibilitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31952643-9319-4875-95ab-1ccb48f4fc0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_sony_playstation_5_kompatibilitas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 14:08","title":"Nem minden régi játék fut majd el a PlayStation 5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak, hogy nem akarnak idén bért emelni a hazai kis-, és közepes vállalkozások, egyre többen gondolkodnak abban, hogy csökkentik a munkavállalóik fizetését.","shortLead":"Nemcsak, hogy nem akarnak idén bért emelni a hazai kis-, és közepes vállalkozások, egyre többen gondolkodnak abban...","id":"20200918_Ne_nagyon_remenykedjen_iden_beremelesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d7203a-2930-4171-93c4-a1c950874cf1","keywords":null,"link":"/kkv/20200918_Ne_nagyon_remenykedjen_iden_beremelesben","timestamp":"2020. szeptember. 18. 14:07","title":"Ne nagyon reménykedjen idén béremelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb intézkedéseket jelentett be a kormányfő a koronavírus elleni küzdelem jegyében, bár sokan kételkednek, hogy ez a jó irány. Matolcsy György új lakáshitelt talált ki, a főváros pedig új szintre emelte a biciklis kalandtúrákat. Megállhat a sertéshús árának emelkedése. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újabb intézkedéseket jelentett be a kormányfő a koronavírus elleni küzdelem jegyében, bár sokan kételkednek...","id":"20200920_es_akkor_inflacio_soteu_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9207cb-a9fc-4cbe-a7d8-c7e074be453e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_es_akkor_inflacio_soteu_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 20. 07:00","title":"És akkor kiderült: a magyaroknak a Balaton se a Riviéra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Se a látogatási tilalom, se a koronavírus miatt bevezetett intézkedések, de még a biztonsági őr sem tudott megállítani egy szülőt a kardiológiai intézetben. ","shortLead":"Se a látogatási tilalom, se a koronavírus miatt bevezetett intézkedések, de még a biztonsági őr sem tudott megállítani...","id":"20200918_gottsegen_biztonsgi_or_verekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b57a864-e7e6-45de-b5ee-3305b59ba019","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_gottsegen_biztonsgi_or_verekedes","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:07","title":"Maszk nélkül viharzott be a Kardiológiai Intézetbe, a biztonsági őrt is megütötte egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]