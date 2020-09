Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Állami Számvevőszék sokszor éppen akkor mutat rá egy-egy szervezet gazdálkodási problémáira, amikor az vitába keveredik a hatalommal. Most épp az Színház- és Filmművészeti Egyetemről derítették ki, hogy gazdálkodásában tíz éve súlyos pénzügyi szabálytalanságok vannak. Az ÁSZ visszautasítja, hogy a kormány megrendelésére dolgozna. Az Állami Számvevőszék sokszor éppen akkor mutat rá egy-egy szervezet gazdálkodási problémáira, amikor az vitába keveredik a hatalommal. Tíz politikai ügy, amelyekben egyszer csak megszólalt az ÁSZ Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk első részében az Egyesült Államok homeyness felfogását mutatjuk be a szerzőnő könyvéből. Boldogságatlasz 1. rész: mi az a homeyness? Nőhet-e a visszafizetendő összeg? Hogyan fogják a bankok ellenőrizni a jogosultságot? Milyen hatása lehet a moratórium meghosszabbításának a hitelünkre? Többek közt ezeket a kérdéseket járja végig a Bankmonitor. Milyen hatása lehet a moratórium meghosszabbításának a hitelünkre? Több fontos kérdés is felmerül, az Orbán által bejelentett hitelmoratórium kapcsán Az anyagi javak ellenszolgáltatás elvárása nélküli megosztásának kultúrája pozitív hatással lehet a várható élettartamra – állítják a rostocki Max Planck Demográfiai Kutatóintézet munkatársai. Átnézték 34 ország átutalásainak adatait, az eredmény: fontos a nagylelkűség Tartozás miatt akarják kikapcsolni a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnél a gázt, miközben a magyar állam is tartozik nekik. Aktivistáik megpróbálják megakadályozni a gázóra leszerelését. Éjjel-nappali őrség alakult, hogy ne szereljék le a gázórát Iványi Gáboréknál