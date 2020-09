Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5de96a0d-3e2b-4eb7-9b67-81b4b73a4af6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzés következtében 134-en hunytak el.","shortLead":"A fertőzés következtében 134-en hunytak el.","id":"20200918_fertozott_koronavirus_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5de96a0d-3e2b-4eb7-9b67-81b4b73a4af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad6c070-fb7c-4797-abd6-4be1f0c8f04a","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_fertozott_koronavirus_oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 18. 22:01","title":"Közel 6000 új fertőzöttet találtak Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5de0f0-fc50-4a81-81f6-94c4911f3feb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter egy hónappal korábban vendégeskedett az egyik leggazdagabb magyar luxusjachtján.","shortLead":"A külügyminiszter egy hónappal korábban vendégeskedett az egyik leggazdagabb magyar luxusjachtján.","id":"20200918_dk_demokratikus_lendulet_jatekhajo_szijjarto_peter_jachtozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab5de0f0-fc50-4a81-81f6-94c4911f3feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cf0b76-0e69-45eb-8a4e-a2103dce8949","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_dk_demokratikus_lendulet_jatekhajo_szijjarto_peter_jachtozas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:15","title":"A DK ifjúsági szervezete játékhajót és helikoptert vitt Szijjártó Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758c4b3c-f34b-49c2-bf1c-6605c0b8827f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Olyan programokat tudnának megvalósítani az önkormányzatok, amelyekre sem uniós, sem hazai források nincsenek. Lassan már a következő uniós ciklusról kellene beszélni, de még a 2014–20-as pénzről sem állapodtak meg. ","shortLead":"Olyan programokat tudnának megvalósítani az önkormányzatok, amelyekre sem uniós, sem hazai források nincsenek. Lassan...","id":"20200918_norveg_alap_onkormanyzatok_toosz_allami_szervek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=758c4b3c-f34b-49c2-bf1c-6605c0b8827f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c2fb27-143c-4807-b783-7e6bd0c9a8d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_norveg_alap_onkormanyzatok_toosz_allami_szervek","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:10","title":"Állami szerveknek is fájhat a Norvég Alap miatti szkanderezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677a606f-96c3-4caa-a369-1c7b3dfdcd93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1070 fővel nőtt a beazonosított koronavírusos fertőzöttek száma, miközben elhunyt 8 beteg.","shortLead":"1070 fővel nőtt a beazonosított koronavírusos fertőzöttek száma, miközben elhunyt 8 beteg.","id":"20200920_koronavirus_fertozottek_hazai_szama_elhunytak_apoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=677a606f-96c3-4caa-a369-1c7b3dfdcd93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2ca2c3-b390-4c8c-b09c-55bf832fc4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_koronavirus_fertozottek_hazai_szama_elhunytak_apoltak","timestamp":"2020. szeptember. 20. 09:17","title":"Új rekord: egy nap alatt ezernél is többen fertőzödtek meg koronavírussal itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d86532-f358-48df-90a1-57b530c4377d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy holland feltaláló készítette el az újfajta koporsót, melynek fő alkotóeleme a gombászok által jól ismert micélium. A találmány előnye, hogy a hagyományos koporsónál sokkal rövidebb idő alatt válik eggyé a természettel. ","shortLead":"Egy holland feltaláló készítette el az újfajta koporsót, melynek fő alkotóeleme a gombászok által jól ismert micélium...","id":"20200918_gomba_koporso_komposzt_holttest_temetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d86532-f358-48df-90a1-57b530c4377d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb09642d-08cc-4065-b99f-6ffc8aa251fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_gomba_koporso_komposzt_holttest_temetes","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:03","title":"Elkészült az első gombakoporsó, komposztálódik benne a holttest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d072536-abf5-439a-98ee-5fdc4feee3b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szombati gazdaságvédelmi operatív törzs ülése után a miniszterelnök videóban beszélt a döntésekről. Hat hónappal kitolják a hitelmoratóriumot bizonyos társadalmi csoportoknál.\r

\r

","shortLead":"A szombati gazdaságvédelmi operatív törzs ülése után a miniszterelnök videóban beszélt a döntésekről. Hat hónappal...","id":"20200919_Orban_Fel_evvel_meghosszabbitjuk_a_hitelmoratoriumot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d072536-abf5-439a-98ee-5fdc4feee3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740c1470-b683-43b7-8ff7-6f8e07fd15ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_Orban_Fel_evvel_meghosszabbitjuk_a_hitelmoratoriumot","timestamp":"2020. szeptember. 19. 11:14","title":"Orbán: Fél évvel meghosszabbítjuk a hitelmoratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae594ec-1140-4785-926d-e0319245738a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megelégelték, hogy többen nem tudnak viselkedni.","shortLead":"Megelégelték, hogy többen nem tudnak viselkedni.","id":"20200919_thaifold_nemzeti_park_szemet_turista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eae594ec-1140-4785-926d-e0319245738a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079cd997-3a08-4738-a22f-71dad1de0465","keywords":null,"link":"/elet/20200919_thaifold_nemzeti_park_szemet_turista","timestamp":"2020. szeptember. 19. 15:35","title":"Egy thai nemzeti park mostantól a turisták után küldi a szemetüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban például az elmúlt hét napi átlaga 1071 új fertőzött volt, ami 77 százalékos növekedés két hét alatt.","shortLead":"Belgiumban például az elmúlt hét napi átlaga 1071 új fertőzött volt, ami 77 százalékos növekedés két hét alatt.","id":"20200919_Tobb_europai_orszagban_is_megugrott_a_fertozesszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f557d27-d2fd-4d7f-886a-e89d06f782a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Tobb_europai_orszagban_is_megugrott_a_fertozesszam","timestamp":"2020. szeptember. 19. 13:46","title":"Több európai országban is megugrott a fertőzésszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]