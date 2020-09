Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07eadb9f-733e-4c29-b9d1-6dfd80af7c49","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Ha szó szerint vesszük, elég szokatlan a „járda” szót adni egy autó egyedi szériájának. Másfelől viszont találó, ha megfordítjuk a nézőpontot. Ha azoknak szól, akik nézik, amíg mi kabriózunk. ","shortLead":"Ha szó szerint vesszük, elég szokatlan a „járda” szót adni egy autó egyedi szériájának. Másfelől viszont találó, ha...","id":"20200927_Mini_Cooper_S_Sidewalk__teszten_a_Flaszter_Edition","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07eadb9f-733e-4c29-b9d1-6dfd80af7c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfcaf3f-37e6-4ebf-91b7-094cd99d1e1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Mini_Cooper_S_Sidewalk__teszten_a_Flaszter_Edition","timestamp":"2020. szeptember. 27. 17:00","title":"Mini Cooper S Sidewalk – teszten a Flaszter Edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormányfő szerint a szabad pálinkafőzés gondolata vidéken született meg.","shortLead":"A kormányfő szerint a szabad pálinkafőzés gondolata vidéken született meg.","id":"20200927_orban_palinkafozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a6896f-a33c-4825-b4af-0f5d68f0922d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200927_orban_palinkafozes","timestamp":"2020. szeptember. 27. 13:46","title":"Orbán a tízéves pálinkafőzést ünnepelte Becsehelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a968e34e-3db3-47b6-86b5-a6dd108e5cb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Majdnem összejött különben az egyfutamos eltiltás.","shortLead":"Majdnem összejött különben az egyfutamos eltiltás.","id":"20200927_Toroltek_a_Hamiltonra_kiszabott_birsagpontokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a968e34e-3db3-47b6-86b5-a6dd108e5cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a450a240-3f8f-40d3-86e3-6bfc73ef6860","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Toroltek_a_Hamiltonra_kiszabott_birsagpontokat","timestamp":"2020. szeptember. 27. 21:19","title":"Törölték a Hamiltonra kiszabott bírságpontokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új rendszerfrissítés általában olyan kellemetlenségeket is magával hozhat, hogy a régebbi eszközök valamennyire lelassulnak tőle. Ez az új iOS 14 esetében nincs így.","shortLead":"Egy új rendszerfrissítés általában olyan kellemetlenségeket is magával hozhat, hogy a régebbi eszközök valamennyire...","id":"20200927_ios_14_frissites_regi_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a046098e-7933-4d56-a3f7-041c31efe58e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_ios_14_frissites_regi_iphone","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:03","title":"Nemhogy nem lassulnak, még gyorsabbak is lesznek a régi iPhone-ok, ha iOS 14-re frissítik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A magyar gazdaság nem gumilabda, amely visszapattan – üzente a pénzügyminiszter a jegybankelnöknek. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint most a fő feladat „megmenteni ezt az évet”, és ha az uniós pénzügyminiszterek jövőre is adnak mozgásteret a költségvetési lazításra, ő nem lesz ellene.","shortLead":"A magyar gazdaság nem gumilabda, amely visszapattan – üzente a pénzügyminiszter a jegybankelnöknek. Varga Mihály...","id":"20200928_Varga_Mihaly_A_magyar_gazdasag_nem_gumilabda_amely_visszapattan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dd379a-8a7b-4f52-a6a4-d728b88d5ff3","keywords":null,"link":"/360/20200928_Varga_Mihaly_A_magyar_gazdasag_nem_gumilabda_amely_visszapattan","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:30","title":"Varga és Matolcsy vitájában előbbi áll nyerésre, Magyarország vesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0c9626-24de-4c90-98fe-44b0ea75b875","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nem okozott meglepetést a jelölt személyével","shortLead":"Az amerikai elnök nem okozott meglepetést a jelölt személyével","id":"20200927_Aggodhathatnak_a_demokratak_megvan_Donald_Trump_jeloltje_a_legfelso_birosagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f0c9626-24de-4c90-98fe-44b0ea75b875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6204e7b-9107-44e4-80b6-b5ca7f01b536","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_Aggodhathatnak_a_demokratak_megvan_Donald_Trump_jeloltje_a_legfelso_birosagra","timestamp":"2020. szeptember. 27. 08:02","title":"Aggódhathatnak a demokraták: megvan Donald Trump jelöltje a legfelső bíróságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5b9f0d-b7f8-4347-a09d-2b611cbd76a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szaturnusz Titan nevű holdjáról már korábban megállapították a kutatók, hogy a felszínén sok a szerves anyag, emiatt pedig drónt küldenének az égitesthez. Erre azonban még néhány évet egészen biztosan várni kell.","shortLead":"A Szaturnusz Titan nevű holdjáról már korábban megállapították a kutatók, hogy a felszínén sok a szerves anyag, emiatt...","id":"20200928_nasa_dragonfly_dron_szaturnusz_titan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe5b9f0d-b7f8-4347-a09d-2b611cbd76a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e4368b-e72a-4894-86aa-54c1aa8bca25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_nasa_dragonfly_dron_szaturnusz_titan","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:33","title":"Késik a NASA drónja, ami a szerves anyagokat tanulmányozza a Szaturnusz egyik holdján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a0c8d3-5044-4898-838c-904e53994a39","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jura időszakban élt tengeri ragadozók maradványait tárták fel kutatók a chilei Atacama-sivatagban.","shortLead":"A jura időszakban élt tengeri ragadozók maradványait tárták fel kutatók a chilei Atacama-sivatagban.","id":"20200928_plioszaurusz_fosszilia_tengeri_ragadozo_maradvanyai_chile_atacama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04a0c8d3-5044-4898-838c-904e53994a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9856a3fd-dc4a-4177-90ad-32a29a3b34c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_plioszaurusz_fosszilia_tengeri_ragadozo_maradvanyai_chile_atacama","timestamp":"2020. szeptember. 28. 06:03","title":"160 000 000 éves tengeri ragadozó maradványait tárták fel Chilében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]