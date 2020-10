Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bill Gates alapítványa által támogatott Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) szerint katasztrofális fordulatot vehet a magyarországi koronavírus-járvány.","shortLead":"A Bill Gates alapítványa által támogatott Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) szerint katasztrofális...","id":"20201002_covid_19_magyarorszag_koronavirus_jarvanymodell_ihme_bill_gates_alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8030277-9ee2-4cf1-979b-b6fd57689b0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_covid_19_magyarorszag_koronavirus_jarvanymodell_ihme_bill_gates_alapitvany","timestamp":"2020. október. 02. 20:50","title":"Covid-katasztrófát jósolnak Magyarországon amerikai járványmodellezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a4e2f2-7e1e-4523-9e4a-fc93a6b40c32","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bemutatjuk a litván céget, amely afrikai országokat áraszt el gagyi postabélyegekkel, és még jó üzletet is csinál ezzel.","shortLead":"Bemutatjuk a litván céget, amely afrikai országokat áraszt el gagyi postabélyegekkel, és még jó üzletet is csinál ezzel.","id":"202040_rajuk_nyomjak_abelyeguket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46a4e2f2-7e1e-4523-9e4a-fc93a6b40c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d459ab83-5142-4f04-8435-4fe9acea510a","keywords":null,"link":"/360/202040_rajuk_nyomjak_abelyeguket","timestamp":"2020. október. 03. 08:30","title":"Az igazi gyűjtők rájuk se néznek, de van, akinek jól jönnek a giccses bélyegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a6ae6f-6d09-4758-9fcf-388093aed27c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A diákmunkás-közvetítőt diákok működtetik. Na jó, van köztük egy egyetemet végzett is.","shortLead":"A diákmunkás-közvetítőt diákok működtetik. Na jó, van köztük egy egyetemet végzett is.","id":"202040_quantum_diakmunka_iskolaszovetkezet_diakok_innovacioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86a6ae6f-6d09-4758-9fcf-388093aed27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42237ac-7ce1-409c-96e1-11d21eb011ab","keywords":null,"link":"/360/202040_quantum_diakmunka_iskolaszovetkezet_diakok_innovacioja","timestamp":"2020. október. 03. 11:30","title":"Nemcsak a járvány nem fog ki rajtuk: itt a teljesen digitális iskolaszövetkezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon 34 797 492 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 031 576, a gyógyultaké pedig 24 168 711 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint vasárnap reggeli adatai szerint.","shortLead":"A világon 34 797 492 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 031 576, a gyógyultaké...","id":"20201004_Nem_lassul_a_koronavirus_terjedese_a_vilagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5a73d1-bdda-4e36-a965-4fc39ecb8716","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Nem_lassul_a_koronavirus_terjedese_a_vilagban","timestamp":"2020. október. 04. 09:10","title":"Nem lassul a koronavírus terjedése a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db861eba-12a3-47c2-87a7-c65096a86646","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem verték rá az ajtót, hanem becsöngettek a luxusházba, később pedig megbilincselték az adónyomozók a vállalkozót.","shortLead":"Nem verték rá az ajtót, hanem becsöngettek a luxusházba, később pedig megbilincselték az adónyomozók a vállalkozót.","id":"20201003_Luxusvillajabol_vittek_el_a_400_millios_afacsalassal_gyanusitott_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db861eba-12a3-47c2-87a7-c65096a86646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482848b5-a47c-4a3a-a74c-a49457503261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Luxusvillajabol_vittek_el_a_400_millios_afacsalassal_gyanusitott_ferfit","timestamp":"2020. október. 03. 19:46","title":"Luxusvillájából vitték el a 400 milliós áfacsalással gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Fehér Ház kabinetfőnöke szerint az elnök és felesége jól vannak, sőt: Trump kifejezetten energikus.","shortLead":"A Fehér Ház kabinetfőnöke szerint az elnök és felesége jól vannak, sőt: Trump kifejezetten energikus.","id":"20201002_donald_trump_koronavirus_covid_19_tunetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb7591c0-5642-46e7-a2c4-4e2a8e2b1bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2b8aad-15d3-4663-b4d9-f6a988d43524","keywords":null,"link":"/elet/20201002_donald_trump_koronavirus_covid_19_tunetek","timestamp":"2020. október. 02. 21:17","title":"Hivatalos tájékoztatást adtak ki a koronavírusos Trump állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369dcf95-5b4c-41de-ba2a-e4bb9cab2da1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20201003_Artur_kiraly_lovagjai_Eric_Idle_eletutja_4_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=369dcf95-5b4c-41de-ba2a-e4bb9cab2da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2c3ee4-b322-4e47-bd62-020ea1c413cc","keywords":null,"link":"/360/20201003_Artur_kiraly_lovagjai_Eric_Idle_eletutja_4_resz","timestamp":"2020. október. 03. 19:00","title":"Artúr király lovagjai: Eric Idle életútja, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c9027e-9ffc-4e70-83af-fc1a51d49f8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap is dörögtek a fegyverek a Kaukázusban; azeri közlés szerint örmény támadás érte Azerbajdzsán második legnépesebb városát, míg örmény állítás szerint az azeriek ismét nehéztüzérséggel lőtték Hegyi-Karabah székvárosát, Sztepanakertet.","shortLead":"Vasárnap is dörögtek a fegyverek a Kaukázusban; azeri közlés szerint örmény támadás érte Azerbajdzsán második...","id":"20201004_Tobb_varos_is_tamadas_alatt_az_azeriormeny_haboruban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c9027e-9ffc-4e70-83af-fc1a51d49f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be96173-4f6a-4ac4-9790-cc7d2bd1a567","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Tobb_varos_is_tamadas_alatt_az_azeriormeny_haboruban","timestamp":"2020. október. 04. 13:42","title":"Több város is támadás alatt az azeri-örmény háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]