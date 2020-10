Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20201003_Szijjarto_szerint_szegyen_hogy_Salvinit_birosag_ele_allitjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5e6a22-7287-4f54-a44f-74e385ec1710","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Szijjarto_szerint_szegyen_hogy_Salvinit_birosag_ele_allitjak","timestamp":"2020. október. 03. 14:43","title":"Szijjártó szerint szégyen, hogy Salvinit bíróság elé állítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db19aa49-6aea-4c83-893d-f3e469a8d61e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Határokon átívelő energiamenedzselési lehetőséget és az ellátás jobb minőségét ígéri a Duna InGrid néven emlegetett hálózat, amely kiépítéséhez nagy összegű uniós támogatás érkezik.","shortLead":"Határokon átívelő energiamenedzselési lehetőséget és az ellátás jobb minőségét ígéri a Duna InGrid néven emlegetett...","id":"20201002_duna_ingrid_intelligens_villamosenergia_halozat_kiepitese_eu_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db19aa49-6aea-4c83-893d-f3e469a8d61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8302a4-084f-4613-b8f2-c29852724332","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_duna_ingrid_intelligens_villamosenergia_halozat_kiepitese_eu_tamogatas","timestamp":"2020. október. 02. 17:43","title":"36,5 milliárd forintot ad az EU a Magyarországot és Szlovákiát összekötő intelligens áramhálózat kiépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a84430-a5c7-4c6e-805a-0dbdea1480f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyon jó évük volt 2019-ben az utazási irodáknak, így bár idén tizedére esett a forgalmuk, nem mennek tömegével csődbe.","shortLead":"Nagyon jó évük volt 2019-ben az utazási irodáknak, így bár idén tizedére esett a forgalmuk, nem mennek tömegével csődbe.","id":"20201004_A_2019ben_felszedett_zsirparna_megmentheti_az_utazasi_irodakat_a_jarvanytol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a84430-a5c7-4c6e-805a-0dbdea1480f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe962a8-f54b-4c89-905e-aa85988c08de","keywords":null,"link":"/kkv/20201004_A_2019ben_felszedett_zsirparna_megmentheti_az_utazasi_irodakat_a_jarvanytol","timestamp":"2020. október. 04. 10:44","title":"A 2019-ben felszedett zsírpárna megmentheti az utazási irodákat a járványtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f89dfb-03b6-4a62-a0d2-ec3216834a8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté már alig várja, hogy Márki-Zay felhívja, lenne mondanivalója. ","shortLead":"Kocsis Máté már alig várja, hogy Márki-Zay felhívja, lenne mondanivalója. ","id":"20201003_MarkiZay_Peter_elkerte_Kocsis_Mate_szamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4f89dfb-03b6-4a62-a0d2-ec3216834a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22462a54-0b4f-48da-8225-fefda5a4be88","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_MarkiZay_Peter_elkerte_Kocsis_Mate_szamat","timestamp":"2020. október. 03. 16:46","title":"Márki-Zay Péter elkérte Kocsis Máté számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e4f361-2ec4-4472-a3b8-f865db8cdeb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zöld utat kapott a HTC szabadalma egy összehajtható telefonra. És bár a zsanérmegoldás ígéretes, azért az elképzelésnek vannak hátrányai is. ","shortLead":"Zöld utat kapott a HTC szabadalma egy összehajtható telefonra. És bár a zsanérmegoldás ígéretes, azért az elképzelésnek...","id":"20201003_htc_szabadalom_kifele_nezo_kijelzos_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8e4f361-2ec4-4472-a3b8-f865db8cdeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880810ba-e030-4246-9901-e392135a5e68","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_htc_szabadalom_kifele_nezo_kijelzos_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. október. 03. 15:03","title":"A HTC nem alszik, beadott egy új ötletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f56aab-a662-4ad8-ae79-6ae80249933e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes lesz az eget kémlelni októberben: a Mars minden csillagnál fényesebben ragyog majd a déli égbolton. A jelenség szabad szemmel is követhető lesz.","shortLead":"Érdemes lesz az eget kémlelni októberben: a Mars minden csillagnál fényesebben ragyog majd a déli égbolton. A jelenség...","id":"20201002_mars_urkutatas_bolygo_fold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4f56aab-a662-4ad8-ae79-6ae80249933e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a7303c-28d9-4526-a0c7-8281b643a05e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_mars_urkutatas_bolygo_fold","timestamp":"2020. október. 02. 18:15","title":"Szabad szemmel is látható lesz a Mars egész októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25066318-790a-401d-a0b5-4c440ed7ac22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 1,3 millió \"kedvelést\" gyűjtött már Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzése, melyben közli: elkapta a koronavírust. A posztot továbbosztók száma is szépen gyarapszik.","shortLead":"Több mint 1,3 millió \"kedvelést\" gyűjtött már Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzése, melyben közli: elkapta...","id":"20201002_donald_trump_koronavirus_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25066318-790a-401d-a0b5-4c440ed7ac22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5739d7dc-ff16-44eb-8023-69c51406085f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_donald_trump_koronavirus_twitter","timestamp":"2020. október. 02. 16:23","title":"Nagyot megy Trump koronás tweetje, egy bejegyzése sem generált még ekkora figyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f12644-e0d7-459c-85a3-7a3e96c2bebc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől folytatjuk a sztrájkot! - jelentették be szombat Színház-és Filmművészeti Egyetem előtt szombat délután tartott sajtótájékoztatón az egyetemi autonómiam megszüntetése miatt sztrájkolók. ","shortLead":"Hétfőtől folytatjuk a sztrájkot! - jelentették be szombat Színház-és Filmművészeti Egyetem előtt szombat délután...","id":"20201003_Nem_teljesultek_a_koveteleseik_folytatjak_a_sztrajkot_az_SZFEn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0f12644-e0d7-459c-85a3-7a3e96c2bebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ae5520-2399-472b-b1de-6cdca1ecdf32","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Nem_teljesultek_a_koveteleseik_folytatjak_a_sztrajkot_az_SZFEn","timestamp":"2020. október. 03. 15:07","title":"Nem teljesültek a követeléseik, folytatják a sztrájkot az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]