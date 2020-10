Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d37f0e5-ce84-4910-86ca-425e59f05648","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában több mint 300 ezren fertőződtek meg.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több mint 300 ezren fertőződtek meg.","id":"20201012_koronavirus_vilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d37f0e5-ce84-4910-86ca-425e59f05648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2755e109-8b70-4cb9-86c9-9ae19bd1b367","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. október. 12. 07:56","title":"Már a 38 millió felé közelít a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d811ab-5c74-4607-9349-6af91cd80861","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sorsolás keretében osztott ki még bevezetés előtt álló digitális pénzéből kisebb tételeket a kínai központi bank, hogy ilyen módon is tesztelje az elektronikus jüan háttérrendszerét.","shortLead":"Egy sorsolás keretében osztott ki még bevezetés előtt álló digitális pénzéből kisebb tételeket a kínai központi bank...","id":"20201012_kina_digitalis_penz_kriptovaluta_sorsolas_lotto_lottozas_kozponti_bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d811ab-5c74-4607-9349-6af91cd80861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0b6e4e-bd5e-422e-8aac-e1da8545c5e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_kina_digitalis_penz_kriptovaluta_sorsolas_lotto_lottozas_kozponti_bank","timestamp":"2020. október. 12. 16:12","title":"450 milliós lottósorsolást tartottak Kínában, az 50 ezer nyertessel tesztelik az új pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szlovák államfő arra figyelmeztet, hogy az uniónak keményebbnek kell lennie a jogállamiság ügyében, különben félő, hogy a tekintélyelvű tagországok túsza lesz. A Financial Timesnak adott nyilatkozatban Zuzana Caputová felszólította az EU-tagokat, hogy függesszék fel a támogatásokat azoknak a kormányoknak, amelyek megsértik a közös alapértékeket.","shortLead":"A szlovák államfő arra figyelmeztet, hogy az uniónak keményebbnek kell lennie a jogállamiság ügyében, különben félő...","id":"20201012_Jogallam_Caputova_kontra_Orban_es_Kaczynski","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875f5a81-b326-41c0-9a27-4205be2b546c","keywords":null,"link":"/360/20201012_Jogallam_Caputova_kontra_Orban_es_Kaczynski","timestamp":"2020. október. 12. 08:30","title":"Orbán ellen szólalt fel a jogállamiság ügyében a szlovák államfő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország visszanyerte a madárinfluenzától mentes besorolását.","shortLead":"Magyarország visszanyerte a madárinfluenzától mentes besorolását.","id":"20201012_thaifold_japan_baromfi_magyarorszag_madarinfluenza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6140d1d0-0e9b-4209-bed5-31d343a7d3ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_thaifold_japan_baromfi_magyarorszag_madarinfluenza","timestamp":"2020. október. 12. 20:29","title":"Újra az egész országból szállíthatók baromfitermékek Thaiföldre és Japánba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A birodalom új gyermekének KPE Asset and Property Kft. lett a neve, vagyonkezeléssel foglalkozik.","shortLead":"A birodalom új gyermekének KPE Asset and Property Kft. lett a neve, vagyonkezeléssel foglalkozik.","id":"20201013_meszaros_lorinc_valas_cegalapitas_kpe_asset_and_property_kft_vagyonkezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1370195c-65ab-48da-a245-35edc3dd9cc4","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_meszaros_lorinc_valas_cegalapitas_kpe_asset_and_property_kft_vagyonkezeles","timestamp":"2020. október. 13. 07:17","title":"Mészáros Lőrinc válás közben alapított új céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfe5ee8-7be0-4cde-9ff9-64d7d9af2a3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kölykeit védhette a puma a kirándulótól.","shortLead":"A kölykeit védhette a puma a kirándulótól.","id":"20201013_puma_tamadas_utah","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cfe5ee8-7be0-4cde-9ff9-64d7d9af2a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d88ddf9-244e-486b-a3e0-9618b6e9fc98","keywords":null,"link":"/elet/20201013_puma_tamadas_utah","timestamp":"2020. október. 13. 11:05","title":"Videóra vette egy túrázó, ahogy percekig üldözi egy kifejlett puma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d2031c-d3b8-4dbd-a08f-12fc4a5debb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsihoz még a gyártása közben keletkezett hulladékot is felhasználták. ","shortLead":"A kocsihoz még a gyártása közben keletkezett hulladékot is felhasználták. ","id":"20201013_Ilyen_egy_teljesen_hulladekbol_keszult_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16d2031c-d3b8-4dbd-a08f-12fc4a5debb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e71cd0-69c0-4f5f-aa61-35b26b579438","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Ilyen_egy_teljesen_hulladekbol_keszult_auto","timestamp":"2020. október. 13. 12:45","title":"Ilyen egy teljes mértékben hulladékból készült autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f89dc65-bd92-42d9-a953-883728e90f77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szvjatlana Cihanouszkaja szerint Lukasenka most már azokkal erőszakoskodik, akik éveken keresztül voltak hűséges szavazói.","shortLead":"Szvjatlana Cihanouszkaja szerint Lukasenka most már azokkal erőszakoskodik, akik éveken keresztül voltak hűséges...","id":"20201013_nyugdijastuntetes_minszk_belarusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f89dc65-bd92-42d9-a953-883728e90f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2e7f20-a08a-4ffd-9980-0dbfe3dcc379","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_nyugdijastuntetes_minszk_belarusz","timestamp":"2020. október. 13. 14:44","title":"Tucatnyi embert vettek őrizetbe a nyugdíjasok minszki tüntetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]