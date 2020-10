Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c2a5aec-47b5-4881-96ee-604182b520b7","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eddig már legalább 64-en meghaltak az október eleje óta tartó heves esőzések miatt kialakult árvíz és sárlavinák miatt Vietnámban.","shortLead":"Eddig már legalább 64-en meghaltak az október eleje óta tartó heves esőzések miatt kialakult árvíz és sárlavinák miatt...","id":"20201018_Arviz_es_foldcsuszamlas_sujtja_Vietnamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c2a5aec-47b5-4881-96ee-604182b520b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bc8d83-a414-4d2a-82a3-d1c423175887","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Arviz_es_foldcsuszamlas_sujtja_Vietnamot","timestamp":"2020. október. 18. 12:36","title":"Árvíz és földcsuszamlás sújtja Vietnámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c5b485-7d8f-49ca-a5ab-dacf176cf2a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt nyomoz. ","shortLead":"A rendőrség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt nyomoz. ","id":"20201018_Buszmegalloban_estek_neki_szulok_egy_tanarnak_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c5b485-7d8f-49ca-a5ab-dacf176cf2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb52e0b8-5a0c-4d21-b0b1-66b93082fc57","keywords":null,"link":"/itthon/20201018_Buszmegalloban_estek_neki_szulok_egy_tanarnak_video","timestamp":"2020. október. 18. 19:39","title":"Buszmegállóban estek neki szülők egy tanárnak (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök Nevadában, demokrata párti kihívója pedig Észak-Karolinában kampányolt vasárnap.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai elnök Nevadában, demokrata párti kihívója pedig Észak-Karolinában kampányolt vasárnap.\r

\r

","id":"20201019_Oszama_bin_Laden_unokahuga_Joe_Biden_Donald_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ef9bcb-bbec-487b-a25e-705a7be3f7cf","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_Oszama_bin_Laden_unokahuga_Joe_Biden_Donald_Trump","timestamp":"2020. október. 19. 05:45","title":"Oszama bin Laden unokahúga: ha Biden nyer, szeptember 11-i merényletek várhatnak az országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A töltő és fülhallgató nélkül érkező iPhone 12-szériát a Xiaomi sem tudta szó nélkül hagyni. A Twitter-oldalukon kreatívan üzentek az amerikai gyártónak.","shortLead":"A töltő és fülhallgató nélkül érkező iPhone 12-szériát a Xiaomi sem tudta szó nélkül hagyni. A Twitter-oldalukon...","id":"20201019_xiaomi_tolto_adapter_earpods_fulhallgato_iphone_12_trollkodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfa2f2e-846e-44df-98bc-0aaa3ed060fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_xiaomi_tolto_adapter_earpods_fulhallgato_iphone_12_trollkodas","timestamp":"2020. október. 19. 09:03","title":"A Xiaomi megtrollkodta az Apple-t: ők semmit nem hagynak ki a dobozból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a10914-53ad-4dce-b774-b9a508af268a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Hollandia és Magyarország sem földrajzilag, sem nyelvileg nincs közel egymáshoz, ehhez képest igazán meglepő, hogy akármelyik magyar művet szánják is külföldi piacra a magyar könyvkiadók, a hollandok az elsők között csapnak le rá. Nem véletlenül: a magyar íróknak egyfajta kultusza alakult ki Hollandiában. Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regénye például már 39 újrakiadást élt meg. De a könyves vonzalom kölcsönös, van ugyanis olyan magyar kiadó, amelyik presztízskérdést csinál abból, hogy a holland gyerekirodalom része legyen a repertoárjának. ","shortLead":"Hollandia és Magyarország sem földrajzilag, sem nyelvileg nincs közel egymáshoz, ehhez képest igazán meglepő...","id":"20201017_Hogyan_mukodik_a_csucskategorias_konyvdiplomacia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1a10914-53ad-4dce-b774-b9a508af268a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494d9c4f-85da-4d7e-b051-8b972b54ec4f","keywords":null,"link":"/elet/20201017_Hogyan_mukodik_a_csucskategorias_konyvdiplomacia","timestamp":"2020. október. 17. 20:00","title":"Hogyan működik a csúcskategóriás könyvdiplomácia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínai közegészségügyi hatóság szombaton jelentette be, hogy vizsgálataik szerint bár kicsi az esély rá, de akkor is megfertőződhetünk, ha az ételek csomagolásán keresztül kerülünk kapcsolatba a vírussal.","shortLead":"A kínai közegészségügyi hatóság szombaton jelentette be, hogy vizsgálataik szerint bár kicsi az esély rá, de akkor is...","id":"20201018_A_fagyasztott_elelmiszerek_csomagolasan_is_megel_es_fertozhet_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214b4047-9121-48a9-975c-3d04b36c6ab2","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_A_fagyasztott_elelmiszerek_csomagolasan_is_megel_es_fertozhet_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 18. 15:44","title":"Bár kicsi az esély rá, de a fagyasztott élelmiszerek csomagolásán is megél és fertőzhet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orvosok szerint kritikus a helyzet a szlovén kórházakban az intenzív ellátásra szoruló koronavírus-fertőzöttek számának növekedése miatt, miközben szombatra ismét megdőlt a korábbi csúcs az egy nap alatt regisztrált új fertőzöttek számában.","shortLead":"Az orvosok szerint kritikus a helyzet a szlovén kórházakban az intenzív ellátásra szoruló koronavírus-fertőzöttek...","id":"20201017_Valsagos_a_helyzet_a_szloveniai_korhazakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d925e307-6b5a-40c4-a221-2f1fc98e7b5f","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Valsagos_a_helyzet_a_szloveniai_korhazakban","timestamp":"2020. október. 17. 17:39","title":"Válságos a helyzet a szlovéniai kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a3707b-e7ef-4eec-929a-3336d48f3dae","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az áradó Hernád és a Sajó komoly gondot okoz a térségben, van olyan településrész, amit meg se lehet közelíteni közúton. ","shortLead":"Az áradó Hernád és a Sajó komoly gondot okoz a térségben, van olyan településrész, amit meg se lehet közelíteni...","id":"20201018_Telepuleseket_zarnak_el_az_arado_borsodi_folyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5a3707b-e7ef-4eec-929a-3336d48f3dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a15206-ec18-4182-9d1d-d3282db34091","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Telepuleseket_zarnak_el_az_arado_borsodi_folyok","timestamp":"2020. október. 18. 09:24","title":"Újabb településeket zárnak el az áradó borsodi folyók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]