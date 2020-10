Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2fa0c04-7843-4330-b7e4-939ffcaee56d","c_author":"Limpár Ildikó","category":"360","description":"Civilizációnk alapja a mese, a képzelőerő – írja szerzőnk. Fontos olyan szövegekkel megismertetni a gyerekeket, amelyek a szeretet erejét hirdetik és amelyek kérdésekre, gondolkodásra késztetik a kisebbeket is az egyértelmű didaktika felfogásán túl. Hogy aztán ne mások füttyentésére ugorjanak. Vélemény.","shortLead":"Civilizációnk alapja a mese, a képzelőerő – írja szerzőnk. Fontos olyan szövegekkel megismertetni a gyerekeket, amelyek...","id":"20201014_Kinek_faj_ha_a_Hetfeju_Tunder_szemeben_meglatjuk_szebbik_onmagunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2fa0c04-7843-4330-b7e4-939ffcaee56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d373368-5ec3-4a1b-8406-692b86c6a1a5","keywords":null,"link":"/360/20201014_Kinek_faj_ha_a_Hetfeju_Tunder_szemeben_meglatjuk_szebbik_onmagunk","timestamp":"2020. október. 14. 11:00","title":"Kinek fáj, ha a Hétfejű Tündér szemében meglátjuk szebbik önmagunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rádió által használt frekvenciára kiírt pályázatot a héten elfogadta a testület.","shortLead":"A rádió által használt frekvenciára kiírt pályázatot a héten elfogadta a testület.","id":"20201012_Klubradio_frekvencia_Mediatanacs_karteritesi_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0289903-90f9-48d6-904b-91e519f402f9","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_Klubradio_frekvencia_Mediatanacs_karteritesi_per","timestamp":"2020. október. 12. 18:40","title":"Elbukta a pert a Klubrádió a Médiatanáccsal szemben, több tízmilliót fizethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c3644e-6a6e-411e-8965-70ecee7a0348","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas SUV kevesebb, mint 3 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást. ","shortLead":"A hatalmas SUV kevesebb, mint 3 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást. ","id":"20201013_puskagolyokent_lo_ki_az_1000_loeros_uj_amerikai_divatterepjaro_dodge_srt_hellcat_hennessey","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8c3644e-6a6e-411e-8965-70ecee7a0348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a3d8e7-cf3a-4213-8229-e03f912161b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_puskagolyokent_lo_ki_az_1000_loeros_uj_amerikai_divatterepjaro_dodge_srt_hellcat_hennessey","timestamp":"2020. október. 13. 07:59","title":"Puskagolyóként lő ki az 1000+ lóerős új amerikai divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakáskiadással foglalkozók haszna akár 25 százalékkal is csökkenhetett egy év alatt, ám tömeges eladási hullám így sem várható a Takarék Index elemzői szerint.","shortLead":"A lakáskiadással foglalkozók haszna akár 25 százalékkal is csökkenhetett egy év alatt, ám tömeges eladási hullám...","id":"20201014_Nagyot_buktak_iden_a_befektetesi_cellal_lakast_vasarlok_de_sajnalni_azert_nem_kell_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8582289-9cc8-46f3-87da-1baf740368df","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_Nagyot_buktak_iden_a_befektetesi_cellal_lakast_vasarlok_de_sajnalni_azert_nem_kell_oket","timestamp":"2020. október. 14. 11:37","title":"Nagyot buktak idén a befektetési céllal lakást vásárlók, de sajnálni azért nem kell őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a640caad-18ce-4ce8-9424-2c9b1eb83012","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is átadta a Hangszeresek Országos Szövetsége az Öröm a Zene díjakat tíz kategóriában, elsősorban zeneipari háttérembereknek. A fődíjat a Kontraszt kapta, az év különdíjasa pedig Demeter Szilárd miniszteri biztos, – a döntőt támogató – Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója lett. Demeter megígérte, hogy ha öt év múlva nem lesz jobb a magyar könnyűzenének, akkor a díjat visszaadja.



","shortLead":"Idén is átadta a Hangszeresek Országos Szövetsége az Öröm a Zene díjakat tíz kategóriában, elsősorban zeneipari...","id":"20201013_A_PIM_altal_tamogatott_zenei_rendezvenyen_dijat_nyert_a_PIM_igazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a640caad-18ce-4ce8-9424-2c9b1eb83012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cced94-54ea-488e-b23d-935e928140c9","keywords":null,"link":"/elet/20201013_A_PIM_altal_tamogatott_zenei_rendezvenyen_dijat_nyert_a_PIM_igazgatoja","timestamp":"2020. október. 13. 13:34","title":"A PIM támogatott egy zenei rendezvényt, ahol meglepetésre díjat nyert a PIM igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió tagállamai elfogadtak egy ajánlást, amelynek segítségével egységes színkód alapján lehet megkülönböztetni az egyes országokat, régiókat aszerint, hogy mennyire terjedt el a járvány. A magyar szabályozás eszerint indokolatlan korlátozást tartalmaz.","shortLead":"Az Európai Unió tagállamai elfogadtak egy ajánlást, amelynek segítségével egységes színkód alapján lehet...","id":"20201013_Koronavirus_egyseges_fertozottsegi_szinkodban_egyeztek_meg_a_tagallamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546f504d-f39a-4c4a-a20c-bea20e2346de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Koronavirus_egyseges_fertozottsegi_szinkodban_egyeztek_meg_a_tagallamok","timestamp":"2020. október. 13. 14:31","title":"Koronavírus: egységes fertőzöttségi színkódban egyeztek meg a tagállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8b2b8a-a7dd-49e8-81e1-decea0a4ef7d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az önvezető autók térhódítása tovább várat magára, mint pár éve sokan gondolták volna, de érdemes idejében foglalkozni a kérdéssel: mi történik azzal a rengeteg adattal, amelyet a számítógépesített járgányok termelnek? ","shortLead":"Az önvezető autók térhódítása tovább várat magára, mint pár éve sokan gondolták volna, de érdemes idejében foglalkozni...","id":"202041_adatgyujtes_autokbol_tavszivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b8b2b8a-a7dd-49e8-81e1-decea0a4ef7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550e29a0-9d54-46d6-aa4f-ebd8fe68e441","keywords":null,"link":"/360/202041_adatgyujtes_autokbol_tavszivas","timestamp":"2020. október. 13. 16:00","title":"Hova kerül az adat, amelyet az autónk gyűjt majd össze rólunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A mexikói kormány három vakcinagyártótól szerzi be az oltóanyagokat. Ezek közül viszont még egyik sem kerülhetett kereskedelmi forgalomba.","shortLead":"A mexikói kormány három vakcinagyártótól szerzi be az oltóanyagokat. Ezek közül viszont még egyik sem kerülhetett...","id":"20201014_mexiko_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f831047-54f3-4760-b0f0-64639224a338","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_mexiko_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. október. 14. 05:45","title":"Mexikóban 116 millió embert készülnek beoltani koronavírus ellen – ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]