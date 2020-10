Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még ötvennégy napig érvényesek a diákigazolványok, amelyek eredetileg október 31-én vesztették volna érvényességüket.","shortLead":"Még ötvennégy napig érvényesek a diákigazolványok, amelyek eredetileg október 31-én vesztették volna érvényességüket.","id":"20201020_diakigazolvany_mav_volanbusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0b7465-1a68-4d2e-89e1-979e4c6eb70c","keywords":null,"link":"/elet/20201020_diakigazolvany_mav_volanbusz","timestamp":"2020. október. 20. 17:28","title":"December 15-ig fogadják el a lejáró diákigazolványokat a MÁV-nál és a Volánnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fde7c93-b908-42c6-8cb2-30d44127609c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közismert a Samsung éves menetrendje: februárban mutatja be, majd márciusban kezdi értékesíteni a Galaxy S család aktuális tagjait, az augusztus pedig a Note családé. Idén viszont más lehet a helyzet.","shortLead":"Közismert a Samsung éves menetrendje: februárban mutatja be, majd márciusban kezdi értékesíteni a Galaxy S család...","id":"20201020_samsung_galaxy_s21_megjelenese_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fde7c93-b908-42c6-8cb2-30d44127609c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ec163-5744-4bc3-868d-b70232870312","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_samsung_galaxy_s21_megjelenese_2021","timestamp":"2020. október. 20. 10:03","title":"Korábban érkezhet a Samsung Galaxy S21?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b5054d-c2f2-4fc0-b275-ec2fb963461c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben természetesen összefüggést találnak majd az eltűnt személyek és az állatkert új lakói között. A Nemzeti Filmintézet új projektjének keretein belül számos színházi előadásból készülhet film, együttműködik a stábokkal például a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, de a Vígszínház, az Örkény Színház és a Nemzeti Színház is. ","shortLead":"A filmben természetesen összefüggést találnak majd az eltűnt személyek és az állatkert új lakói között. A Nemzeti...","id":"20201021_Krimit_forgatnak_a_Nyiregyhazi_Allatparkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8b5054d-c2f2-4fc0-b275-ec2fb963461c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c193ac-03f3-426f-ab7b-cbd5e02252ac","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Krimit_forgatnak_a_Nyiregyhazi_Allatparkban","timestamp":"2020. október. 21. 12:04","title":"Krimit forgatnak a Nyíregyházi Állatparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a6822c-5d85-4646-8fe6-e701bf06281a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester hangsúlyozta, hogy őt jelenleg csak Budapest vezetése foglalkoztatja.","shortLead":"A főpolgármester hangsúlyozta, hogy őt jelenleg csak Budapest vezetése foglalkoztatja.","id":"20201020_szabo_timea_parbeszed_miniszterelnokjelolt_karacsony_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19a6822c-5d85-4646-8fe6-e701bf06281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b216a21c-fa3a-4067-839c-d48cccf313e2","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_szabo_timea_parbeszed_miniszterelnokjelolt_karacsony_gergely","timestamp":"2020. október. 20. 17:22","title":"Szabó Tímea lehet a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje Karácsony Gergely szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök korábban sokat kritizálta a Kínában üzletelő amerikaiakat, most kiderült, hogy ő maga is ott vezet számlát.","shortLead":"Az amerikai elnök korábban sokat kritizálta a Kínában üzletelő amerikaiakat, most kiderült, hogy ő maga is ott vezet...","id":"20201021_Donald_Trump_kina_szamla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148317e8-52c8-44b3-9393-275d073ba136","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_Donald_Trump_kina_szamla","timestamp":"2020. október. 21. 10:49","title":"Kínában vezet számlát Donald Trump cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A dunaszerdahelyi focicsapat reméli, a gyorsan elvégezhető antigéntesztek lehetősége megmenti a sportot is.","shortLead":"A dunaszerdahelyi focicsapat reméli, a gyorsan elvégezhető antigéntesztek lehetősége megmenti a sportot is.","id":"20201021_dac_dunaszerdahely_slovan_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a12f120-1991-495e-8794-8ae58fdc3642","keywords":null,"link":"/sport/20201021_dac_dunaszerdahely_slovan_koronavirus","timestamp":"2020. október. 21. 15:01","title":"Fizeti szurkolói koronavírustesztjét a DAC a vasárnapi örökrangadó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8062727d-f9c8-48fa-b49d-4ce7178e3e72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár influenza elleni védőoltás már régóta létezik, a koronavírus-járvány miatt talán még soha nem volt olyan nagy a jelentősége, mint idén. De egyáltalán hogyan és mikortól lehet beszerezni? Milyen típusai vannak? Ki adathatja be, és kinek kell vigyáznia? Milyen mellékhatásokat okozhat, és miért foglalt le belőle a kormány egy egész készletet? Cikkünkben a legfontosabb kérdésekre próbáltuk összegyűjteni a válaszokat. ","shortLead":"Bár influenza elleni védőoltás már régóta létezik, a koronavírus-járvány miatt talán még soha nem volt olyan nagy...","id":"20201020_influenza_elleni_oltas_kerdezz_felelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8062727d-f9c8-48fa-b49d-4ce7178e3e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e7faf3-6399-46a0-8117-d51024502720","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_influenza_elleni_oltas_kerdezz_felelek","timestamp":"2020. október. 20. 06:30","title":"Ma már mehet influenza elleni vakcináért – összeszedtük a tudnivalókat az oltás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e46f6a4-f723-4f47-a731-da2e5853d07a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A német sajtó szerint lehetséges, hogy az esetnek köze van az összeesküvés-elméletekhez.","shortLead":"A német sajtó szerint lehetséges, hogy az esetnek köze van az összeesküvés-elméletekhez.","id":"20201021_berlin_rongalas_muzeum_sziget_mukincsek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e46f6a4-f723-4f47-a731-da2e5853d07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47856a62-1204-4bfb-bea3-43c702d3d40e","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_berlin_rongalas_muzeum_sziget_mukincsek","timestamp":"2020. október. 21. 14:31","title":"Rejtélyes okból rongáltak meg műkincseket Berlin világhírű múzeumaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]