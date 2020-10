Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehországban pénteken 15 252 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami az eddigi legnagyobb napi esetszám - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján szombaton reggel közölt adatokból.","shortLead":"Csehországban pénteken 15 252 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami az eddigi legnagyobb napi esetszám...","id":"20201024_Nagyon_rossz_koronavirusadatok_jottek_Csehorszagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c74318-f457-49f0-a3e7-beede527ee6b","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Nagyon_rossz_koronavirusadatok_jottek_Csehorszagbol","timestamp":"2020. október. 24. 12:58","title":"Nagyon rossz koronavírus-adatok jöttek Csehországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Újpest biztonsági igazgatója szerint lehetetlen folyamatosan betartani az új rendeletet, amely a meccseken is előírja a maszkviselést.","shortLead":"Az Újpest biztonsági igazgatója szerint lehetetlen folyamatosan betartani az új rendeletet, amely a meccseken is...","id":"20201025_Sokan_nem_viseltek_maszkot_a_szombati_FTCUTE_meccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80df4ee-3f38-493c-ba01-cd4dd93bf2e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Sokan_nem_viseltek_maszkot_a_szombati_FTCUTE_meccsen","timestamp":"2020. október. 25. 19:06","title":"Sokan nem viseltek maszkot a szombati FTC-UTE meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d558e9b-bfe5-4135-8da8-691d89dd109e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A zsűri indoklása szerint a film a magával ragadó, lebilincselő szerelmi történetéért érdemelte ki az elismerést.","shortLead":"A zsűri indoklása szerint a film a magával ragadó, lebilincselő szerelmi történetéért érdemelte ki az elismerést.","id":"20201024_fodij_chicago_horvat_Lili_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d558e9b-bfe5-4135-8da8-691d89dd109e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d63e51e-db7f-46d0-8360-4ff81bcc2081","keywords":null,"link":"/elet/20201024_fodij_chicago_horvat_Lili_film","timestamp":"2020. október. 24. 14:39","title":"Fődíjat kapott Chicagóban Horvát Lili filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Semmi olyan nem látok ebben, ami bűncselekmény lenne – mondta egy tévéinterjúban Vlagyimir Putyin orosz államfő Joe Biden amerikai demokratapárti elnökjelölt fiának, Hunter Bidennek ukrajnai üzleti tevékenységéről. Putyin nyilatkozatának jelentőségét az adja, hogy az orosz államfő korábban folyamatosan Donald Trump pártján állt, most pedig a Fehér Ház urának Biden elleni egyik legfőbb érvét nevezte alaptalannak.","shortLead":"Semmi olyan nem látok ebben, ami bűncselekmény lenne – mondta egy tévéinterjúban Vlagyimir Putyin orosz államfő Joe...","id":"20201025_Putyin_most_Biden_melle_allt__szerinte_nem_buncselekmeny_Biden_fianak_ukrajnai_tevekenysege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f24ae70-202c-4a8c-89be-d4879d8feda0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Putyin_most_Biden_melle_allt__szerinte_nem_buncselekmeny_Biden_fianak_ukrajnai_tevekenysege","timestamp":"2020. október. 25. 14:36","title":"Putyin most Biden mellé állt – szerinte nem bűncselekmény Biden fiának ukrajnai tevékenysége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A fokozottan fulladó betegek számára nyújtanak átmeneti, de olykor életmentő segítséget a non-invazív készülékek. Két fővárosi fenntartású idősotthonba a tárca szerint nem kértek ilyen eszközt.","shortLead":"A fokozottan fulladó betegek számára nyújtanak átmeneti, de olykor életmentő segítséget a non-invazív készülékek. Két...","id":"20201025_Emmi_lelegeztetogep_idosotthonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0e708a-8f4a-4d27-a701-85396a123c38","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Emmi_lelegeztetogep_idosotthonok","timestamp":"2020. október. 25. 10:54","title":"Megmagyarázta az Emmi, miért kell egyszerűbb lélegeztetőgép az idősotthonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deeff33b-be10-4e67-a267-6295cf2f3e88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már majdnem dobogós a keresett termékek között.","shortLead":"Már majdnem dobogós a keresett termékek között.","id":"20201024_A_Vateran_is_slager_a_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deeff33b-be10-4e67-a267-6295cf2f3e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb5db77-9b05-43da-99f4-032e401ac779","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_A_Vateran_is_slager_a_maszk","timestamp":"2020. október. 24. 18:50","title":"A Vaterán is sláger a maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24e11fd-2386-49c2-ac4e-f8b10fa68994","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fellebbeznek a Fővárosi Törvényszék döntése ellen. ","shortLead":"Fellebbeznek a Fővárosi Törvényszék döntése ellen. ","id":"20201025_sztrajk_SZFE_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a24e11fd-2386-49c2-ac4e-f8b10fa68994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff9c176-690e-4d68-8267-b4c48404fabb","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_sztrajk_SZFE_dolgozok","timestamp":"2020. október. 25. 09:32","title":"Visszautasítják a megfélemlítést és folytatják a sztrájkot az SZFE dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió Tanácsa is jóváhagyta Magyarországnak a munkahelyvédelmi program (SURE) keretében benyújtott 504 millió eurós hitelkérelmét - közölte a Pénzügyminisztérium (PM). Korábban a dupláját igényeltük.","shortLead":"Az Európai Unió Tanácsa is jóváhagyta Magyarországnak a munkahelyvédelmi program (SURE) keretében benyújtott 504 millió...","id":"20201024_180_milliard_forint_kolcsont_kapott_a_kormany_az_EUtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8f67a1-e55f-43bd-a11d-95cfad313747","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_180_milliard_forint_kolcsont_kapott_a_kormany_az_EUtol","timestamp":"2020. október. 24. 13:46","title":"180 milliárd forint kölcsönt kapott a kormány az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]