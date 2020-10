Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök azt mondta Mike Pompeo amerikai külügyminiszternek szombati telefonbeszélgetésük során, hogy Moszkva Minszk fő szövetségese, és nem avatkozik be a ország belügyeibe - közölte az ONT fehérorosz állami televízió.","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök azt mondta Mike Pompeo amerikai külügyminiszternek szombati telefonbeszélgetésük...","id":"20201024_Lukasenka_Washingtont_nyugtatja_hogy_nem_avatkoznak_be_az_oroszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe13e1d9-babc-4b90-a905-79ebde3828d4","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Lukasenka_Washingtont_nyugtatja_hogy_nem_avatkoznak_be_az_oroszok","timestamp":"2020. október. 24. 20:34","title":"Lukasenka Washingtont nyugtatja, hogy nem avatkoznak be az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b9815c-f2fe-4365-b6e5-1ab23b81b3fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke a cseh kormányfő köszönetnyilvánítását is megosztotta Twitteren. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke a cseh kormányfő köszönetnyilvánítását is megosztotta Twitteren. ","id":"20201025_Ursula_von_der_Leyen_lelegeztetogep_Csehorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3b9815c-f2fe-4365-b6e5-1ab23b81b3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d521b3-f906-4dd8-bdfb-e24ffed1eac1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Ursula_von_der_Leyen_lelegeztetogep_Csehorszag","timestamp":"2020. október. 25. 11:48","title":"Magyarul köszönte meg Ursula von der Leyen, hogy 150 lélegeztetőgépet küldtünk Csehországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fb6190-eae3-4981-956d-8abd857856ee","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Miközben felhangzott a Bad Boys ütemes dallama, a város rendőrfőnöke próbakört tett a rózsaszín alapon agyonpingált szolgálati autóval Miamiban.","shortLead":"Miközben felhangzott a Bad Boys ütemes dallama, a város rendőrfőnöke próbakört tett a rózsaszín alapon agyonpingált...","id":"20201024_Pinkelt_rendorautok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11fb6190-eae3-4981-956d-8abd857856ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1aaa90-308b-4c8b-a12e-660e97a0cd10","keywords":null,"link":"/elet/20201024_Pinkelt_rendorautok","timestamp":"2020. október. 24. 08:58","title":"Pink rendőrautó köröz Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Négy településen már egészségtelen a levegőminőség a kisméretű aeroszol részecskék (PM2,5) magas tömegkoncentrációja miatt - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szombaton az MTI-vel. A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint Budapesten még nincs \"szmoghelyzet\", de ha nő a légszennyezettség forgalomkorlátozás is lehet.","shortLead":"Négy településen már egészségtelen a levegőminőség a kisméretű aeroszol részecskék (PM2,5) magas tömegkoncentrációja...","id":"20201024_Negy_telepulesen_karos_a_levego_Budapesten_mar_a_forgalomkorlatozasrol_beszelnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e99bf7-4990-4e18-a018-336af30a1747","keywords":null,"link":"/zhvg/20201024_Negy_telepulesen_karos_a_levego_Budapesten_mar_a_forgalomkorlatozasrol_beszelnek","timestamp":"2020. október. 24. 10:32","title":"Négy településen egészségtelen a levegő, Budapesten már a forgalomkorlátozásról beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK online születésnapi rendezvényt tartott szombat délután, ahol a párt vezetése nosztalgiázott. Gyurcsány szerint ő már 2010-ben összefogást akart.","shortLead":"A DK online születésnapi rendezvényt tartott szombat délután, ahol a párt vezetése nosztalgiázott. Gyurcsány szerint ő...","id":"20201024_gyurcsany_dk_szuletesnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d6031a-02fa-4610-b463-98cb9dcaa088","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_gyurcsany_dk_szuletesnap","timestamp":"2020. október. 24. 16:44","title":"Gyurcsány: Szegények voltunk, mint a templom egere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy telephelyen próbálkozott, hamar elkapták.","shortLead":"Egy telephelyen próbálkozott, hamar elkapták.","id":"20201024_18_kocsit_tort_fel_egy_tolvaj_Tatabanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccf86b1-c5e7-405e-abaf-970431579b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_18_kocsit_tort_fel_egy_tolvaj_Tatabanyan","timestamp":"2020. október. 24. 16:59","title":"18 kocsit tört fel egy tolvaj Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon már 42 148 875 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 143 495, a meggyógyultaké pedig 28 484 306 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint szombat reggeli adatai szerint.","shortLead":"A világon már 42 148 875 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 143 495...","id":"20201024_Kozeliti_a_255_milliot_a_koronavirusbol_kigyogyultak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628b5e9f-f329-4f58-bfd7-c7aa243e5a2b","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Kozeliti_a_255_milliot_a_koronavirusbol_kigyogyultak_szama","timestamp":"2020. október. 24. 11:36","title":"Közelíti a 25,5 milliót a koronavírusból kigyógyultak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordszámú új koronafertőzöttről tájékoztatott az osztrák egészségügyi minisztérium szombaton, egy nappal az újabb járványügyi korlátozások hatályba lépése előtt.","shortLead":"Rekordszámú új koronafertőzöttről tájékoztatott az osztrák egészségügyi minisztérium szombaton, egy nappal az újabb...","id":"20201024_Koronavirusfertozottek_napi_rekord_Ausztriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a50fca-e2a3-4dae-998d-7e9db3dca3e0","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Koronavirusfertozottek_napi_rekord_Ausztriaban","timestamp":"2020. október. 24. 19:27","title":"Koronavírus-fertőzöttek: napi rekord Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]