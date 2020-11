Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9921f38-f0c8-428f-8732-f09d1cd036a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoom és a Microsoft Teams után a Google Meetben is megjelenik a lehetőség, hogy a felhasználók egyéni háttérképet jelenítsenek meg maguk mögött a beszélgetésben.","shortLead":"A Zoom és a Microsoft Teams után a Google Meetben is megjelenik a lehetőség, hogy a felhasználók egyéni háttérképet...","id":"20201102_google_meet_videokonferencia_hivas_hatterkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9921f38-f0c8-428f-8732-f09d1cd036a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9e7a31-2b6f-447e-a630-5a1a05855c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_google_meet_videokonferencia_hivas_hatterkep","timestamp":"2020. november. 02. 16:03","title":"Új funkciót kap a Google Meet, már kezdheti válogatni a képeket hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most méri fel a kormány a szabályozási igényeket - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amikor az ATV megkérdezte, hol marad a szeptemberre ígért home office-törvény.","shortLead":"Most méri fel a kormány a szabályozási igényeket - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amikor az ATV...","id":"20201102_home_office_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462b3e81-83a4-4f6a-8bdf-886796140382","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_home_office_torveny","timestamp":"2020. november. 02. 20:50","title":"Szeptemberre ígérték a home office-törvényt, de még mindig nincs sehol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d5d8e3-7095-4cba-acd2-7380abd75b0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap nálunk is bemutatják azt a dokumentumfilmet, amely a 2018-as brutális kaliforniai erdőtűzről szól. ","shortLead":"Vasárnap nálunk is bemutatják azt a dokumentumfilmet, amely a 2018-as brutális kaliforniai erdőtűzről szól. ","id":"20201102_A_ket_evvel_ezelotti_kaliforniai_tuz_felemesztette_Paradiset__most_megnezhetjuk_mi_lett_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6d5d8e3-7095-4cba-acd2-7380abd75b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec7bc3b-1793-44a0-b2bf-4657881e43df","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_A_ket_evvel_ezelotti_kaliforniai_tuz_felemesztette_Paradiset__most_megnezhetjuk_mi_lett_belole","timestamp":"2020. november. 02. 15:29","title":"A két évvel ezelőtti kaliforniai tűz felemésztette Paradise-t – most megnézhetjük, mi lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96276d7-674c-4275-9f96-3fd7a3c8aa09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint az Apple még idén három laptopba is beteszi majd saját fejlesztésű processzorát, az Apple Silicont.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint az Apple még idén három laptopba is beteszi majd saját fejlesztésű processzorát...","id":"20201103_apple_macbook_pro_macbook_air_apple_silicon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b96276d7-674c-4275-9f96-3fd7a3c8aa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9210e3e6-1f63-46d5-a30a-70a99e5b3229","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_apple_macbook_pro_macbook_air_apple_silicon","timestamp":"2020. november. 03. 14:03","title":"Három új MacBook is jöhet jövő héten, mindegyik az Apple saját processzorával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a837566c-afee-4f00-97e2-b7ddb19018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méltatlan dolog azt firtatni, hogy levehető-e a maszk két korty között – mondta az országos tiszti főorvos hétfőn.","shortLead":"Méltatlan dolog azt firtatni, hogy levehető-e a maszk két korty között – mondta az országos tiszti főorvos hétfőn.","id":"20201102_operativ_torzs_hetfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a837566c-afee-4f00-97e2-b7ddb19018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d1f209-ef48-4f7f-869b-f9008a65c129","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_operativ_torzs_hetfo","timestamp":"2020. november. 02. 13:09","title":"Müller Cecília: Veszélyes is lehet a szelepes orvosi maszkok viselése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67ee503-1a13-4beb-adad-979f8ee475d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország legszegényebb részén tombol a vihar, várhatóan szerdán távozik Honduras irányába a hurrikán.","shortLead":"Az ország legszegényebb részén tombol a vihar, várhatóan szerdán távozik Honduras irányába a hurrikán.","id":"20201103_eta_hurrikan_nicaragua","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67ee503-1a13-4beb-adad-979f8ee475d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b458d3b-d41a-448d-9407-705b3ae221f4","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_eta_hurrikan_nicaragua","timestamp":"2020. november. 03. 16:18","title":"Videó: Lecsapott az Eta hurrikán Nicaraguára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötödével kevesebb új autó állt forgalomba novemberig, mint tavaly, a használt autók importja pedig 10 százalékkal meghaladta az újakét.","shortLead":"Ötödével kevesebb új autó állt forgalomba novemberig, mint tavaly, a használt autók importja pedig 10 százalékkal...","id":"20201103_Joval_tobb_hasznalt_auto_erkezett_Magyarorszagra_novemberig_mint_uj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2eec77-b1e1-4e9d-acf9-04b67a7d880b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Joval_tobb_hasznalt_auto_erkezett_Magyarorszagra_novemberig_mint_uj","timestamp":"2020. november. 03. 10:50","title":"Jóval több használt autó érkezett Magyarországra novemberig, mint új","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69c15aa-c5fc-4f11-9ad6-2f520fcd4e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Tudjuk, hogy most sok szülőnek gondot okozunk, de sajnos más megoldást nem találtunk” – írta az iskola igazgatója a Facebookon.","shortLead":"“Tudjuk, hogy most sok szülőnek gondot okozunk, de sajnos más megoldást nem találtunk” – írta az iskola igazgatója...","id":"20201103_ercsi_eotvos_jozsef_altalanos_iskola_tanitas_nelkuli_munkanap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a69c15aa-c5fc-4f11-9ad6-2f520fcd4e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44fcd16-98bb-45db-a31c-9917623f54eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_ercsi_eotvos_jozsef_altalanos_iskola_tanitas_nelkuli_munkanap","timestamp":"2020. november. 03. 05:47","title":"Bezárt egy iskola Ercsiben, mert több pedagógus is beteg lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]