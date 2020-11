Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"251a9c6f-9eb6-4616-b83e-d84bde663162","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskola igazgatója szerint elérte a kritikus arányt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Az iskola igazgatója szerint elérte a kritikus arányt a fertőzöttek száma.","id":"20201102_nyiregyhaza_iskola_digitalis_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=251a9c6f-9eb6-4616-b83e-d84bde663162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2f9c93-7576-4f19-af30-98e1b37873ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_nyiregyhaza_iskola_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. november. 02. 18:44","title":"Digitális oktatásra tér át egy nyíregyházi iskola, miután 13 tanár és 18 diák megfertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62b7fdb-41ae-4850-b848-d36e6427cf4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az 1000 Út cégcsoport külön céget alapított jövő évi új projektjeire.","shortLead":"Az 1000 Út cégcsoport külön céget alapított jövő évi új projektjeire.","id":"202044_1000_ut_travel_international_turizmus_ajarvany_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c62b7fdb-41ae-4850-b848-d36e6427cf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42575c4-f942-426f-a57a-8cb1d15ac667","keywords":null,"link":"/360/202044_1000_ut_travel_international_turizmus_ajarvany_utan","timestamp":"2020. november. 02. 12:00","title":"Van élet a járvány után? Ez az utazási vállalkozás bízik a turizmus jövőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1368b9-68c1-4388-ace3-a42fc047a63e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Némi plusztömegért és persze felárért cserébe jelentősen megnőtt a Leaf hatótávja, ráadásul a menetdinamikán is javítottak a japán fejlesztők. Kipróbáltuk a népszerű villanyautó nagyobb akkumulátorcsomagos változatát.","shortLead":"Némi plusztömegért és persze felárért cserébe jelentősen megnőtt a Leaf hatótávja, ráadásul a menetdinamikán is...","id":"20201101_nissan_leaf_e_villanyauto_teszt_velemeny_menetproba_elektromos_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f1368b9-68c1-4388-ace3-a42fc047a63e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cc9781-e319-4af0-81a8-850a81745e23","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_nissan_leaf_e_villanyauto_teszt_velemeny_menetproba_elektromos_auto","timestamp":"2020. november. 01. 17:00","title":"Gyorsabban jársz, tovább érsz: teszten a Nissan Leaf e+ villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt állítják, hetek óta gátolja a kancellár, hogy eljuttassák az oktatás ellenőrzésére szolgáló adatokat az Oktatási Hivatalnak.","shortLead":"Azt állítják, hetek óta gátolja a kancellár, hogy eljuttassák az oktatás ellenőrzésére szolgáló adatokat az Oktatási...","id":"20201101_szfe_kancellar_kuratorium_oktatas_felfuggesztese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffc42ed-309a-4fd9-bb8d-429f0b337c09","keywords":null,"link":"/kultura/20201101_szfe_kancellar_kuratorium_oktatas_felfuggesztese","timestamp":"2020. november. 01. 16:41","title":"Az SZFE szerint a kuratórium próbálja akadályozni az oktatást, de ők folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b53b69b-1eec-409e-9f31-e94236cf9266","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orrmotoros és hátsókerékhajtású sportkocsi a hirdetés szerint bejáratósan új állapotban van. ","shortLead":"Az orrmotoros és hátsókerékhajtású sportkocsi a hirdetés szerint bejáratósan új állapotban van. ","id":"20201102_1760_kilometerrel_kinalnak_eladasra_egy_29_eves_bukolampas_porsche_928_gt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b53b69b-1eec-409e-9f31-e94236cf9266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d6f131-5656-4598-884c-bc9341742223","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_1760_kilometerrel_kinalnak_eladasra_egy_29_eves_bukolampas_porsche_928_gt","timestamp":"2020. november. 02. 06:41","title":"2 ezer kilométernél kevesebbel kínálnak eladásra egy 29 éves bukólámpás Porschét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7426d917-b052-418c-a88d-d613ea896591","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bemutatta új kormányát Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök, aki szerint kabinetjére a \"rendkívül sokszínűség\" jellemző: nyolc nő, öt maori, illetve három olyan politikus is helyet foglal benne, akik vállaltan az LMBTQ-közösség tagjai.","shortLead":"Bemutatta új kormányát Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök, aki szerint kabinetjére a \"rendkívül sokszínűség\"...","id":"20201102_Oslakosok_es_az_LMBTQkozossegbol_valo_emberek_is_bekerultek_Jacinda_Ardern_uj_kormanyaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7426d917-b052-418c-a88d-d613ea896591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cd6bf5-045f-46d5-88df-53db2acfae37","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Oslakosok_es_az_LMBTQkozossegbol_valo_emberek_is_bekerultek_Jacinda_Ardern_uj_kormanyaba","timestamp":"2020. november. 02. 11:31","title":"Őslakosok és az LMBTQ-közösségből is kerültek be politikusok Jacinda Ardern új kormányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e28065-f6bc-400d-a286-8a15540e6e8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fitch Solutions szerint a szenátust is megszerzik a demokraták.","shortLead":"A Fitch Solutions szerint a szenátust is megszerzik a demokraták.","id":"20201101_Egy_globalis_elemzo_ceg_szerint_nyer_Biden_es_az_jot_fog_tenni_a_gazdasagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3e28065-f6bc-400d-a286-8a15540e6e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba244bd-473a-4503-ada7-c77cfb8c0e13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_Egy_globalis_elemzo_ceg_szerint_nyer_Biden_es_az_jot_fog_tenni_a_gazdasagnak","timestamp":"2020. november. 01. 17:21","title":"Egy globális elemzőcég szerint nyer Biden, és az jót fog tenni a gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77af7eb9-17e6-4ee8-9cf4-fc3eb6725873","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két autó tulajdonosa láthatóan a legalapvetőbb szabályokat sem akarta betartani. ","shortLead":"A két autó tulajdonosa láthatóan a legalapvetőbb szabályokat sem akarta betartani. ","id":"20201102_Zarovonal_piros_gyalogatkelo_ket_auto_utcai_versenye__Erden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77af7eb9-17e6-4ee8-9cf4-fc3eb6725873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8662294-af46-4d5d-b65a-81ae183925eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Zarovonal_piros_gyalogatkelo_ket_auto_utcai_versenye__Erden","timestamp":"2020. november. 02. 09:10","title":"Záróvonal, piros, gyalogátkelő – párban száguldott át Érden két szabálytalan luxusautó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]